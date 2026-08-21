कोल्हापूरचं 'कोगील खुर्द' गाव : गेल्या 150 वर्षांपासून 110% 'शाकाहारी' असण्याची अनोखी परंपरा
झणझणीत मांसाहारासाठी प्रसिद्ध असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील 'कोगील खुर्द' गावानं गेल्या दीडशे वर्षांपासून संपूर्ण शाकाहारी असण्याची अनोखी परंपरा जपलीय.
Published : August 21, 2026 at 5:28 PM IST
कोल्हापूर : सणांचा महिना असलेल्या श्रावण महिन्यातील व्रतवैकल्ये आणि उपवासाला हिंदू धर्मात मोठं महत्त्व आहे. या काळात महिनाभर प्रत्येक घरात शाकाहारी जेवणाचा बेत असतो, ज्याला शास्त्रीय कारणंही आहेत. मात्र, कोल्हापूर जिल्ह्यात असं एक अनोखं गाव आहे, जेथे कधीही मांसाहारी अन्न शिजत नाही. हे संपूर्ण गावच शाकाहारी आहे. ही परंपरा आजची नसून, गेल्या दीड शतकापासून गावकरी ती इमानेइतबारे जपत आहेत. गावातील तब्बल 90 टक्के लोक वारकरी संप्रदायाचे असून, आता त्यांच्या नव्या पिढीनंही हा वारसा अभिमानानं पुढे चालवला आहे. हिंदू धर्मातील पवित्र श्रावण महिन्याच्या निमित्तानं, कोल्हापूर जिल्ह्यातील या 'शाकाहारी गावा'ची रंजक कथा सविस्तर जाणून घेऊयात.
कोल्हापूर जिल्ह्याच्या दक्षिणेला कणेरी मठाच्या डोंगररांगेत 'कोगील खुर्द' हे छोटेसं गाव वसलंय. करवीर तालुक्यातील या गावाची लोकसंख्या जेमतेम दोन हजारांच्या घरात असून, गावात सुमारे 450 उंबरठे (कुटुंबं) आहेत. येथील प्रत्येक घरात वारकरी संप्रदाय नांदत आहे. गावचे ग्रामदैवत 'मरगाई देवी'चे मंदिर डोंगरावर असून, देवीला फक्त भाजी-भाकरी आणि पुरणपोळीचा नैवेद्य दाखवला जातो. तेव्हापासून, म्हणजेच गेल्या दीड शतकापासून गावकऱ्यांनी ही शाकाहारी परंपरा आजही अखंडपणे पाळली आहे. सामान्यतः श्रावण महिन्यात सर्व नागरिक मांसाहार टाळतात, मात्र कोगील खुर्द गाव हे पूर्णपणे शाकाहारी आहे. गावातील बहुतांश घरांतील कर्ते पुरुष वारकरी संप्रदायाचे पाईक आहेत. गावातील विठ्ठल मंदिरात दरवर्षी अखंड हरिनाम सप्ताह चालतो. वाडवडिलांनी घालून दिलेली ही परंपरा आजही या गावात कायम आहे. गावकऱ्यांची मरगाई देवीवर अढळ श्रद्धा असून, दरवर्षी गुढीपाडव्याला येथे सर्व गावकरी एकत्र येत मोठा उत्सव साजरा करतात, अशी माहिती स्थानिक नागरिक कृष्णात चव्हाण यांनी दिली.
25 मे 1972 रोजी विवाह होऊन 'कोगील खुर्द' गावच्या सून झालेल्या रंगुबाई घाटुंगडे सांगतात, "मी जेव्हापासून या गावात आले, तेव्हापासून येथे कधीही मांसाहारी जेवण बनवलं गेलेलं नाही. गावात कोणाच्याही घरी मोठा कार्यक्रम किंवा लग्नकार्य असले, तरी तिथं आवर्जून शाकाहारी जेवणाचाच बेत असतो. माझं माहेरही याच गावात असल्यानं लग्नापूर्वीपासूनच माझा येथे राबता होता. त्यामुळे येथील शाकाहारी संस्कृती मी जवळून पाहिलीय. येथे आजही घरोघरी केवळ शाकाहारी जेवणच रांधलं जातं. विशेष म्हणजे, गावाबाहेरून येणारे पाहुणेही अतिशय आनंदानं आणि आवडीनं आमच्या गावातील हा सात्त्विक शाकाहारी पाहुणचार स्वीकारतात."
स्वयंपाकघरात पालेभाज्या आणि शाकाहारी खाद्यपदार्थांचा राबता
गावातील घराघरांमधील स्वयंपाकघराची धुरा महिलांकडे असते. घरात सकाळी, दुपारी किंवा संध्याकाळी काय जेवण बनवायचं, हे सर्वस्वी महिलाच ठरवतात. कोगील खुर्द गावातील महिला स्वयंपाक करताना पालेभाज्या, कडधान्ये, पुरणपोळी, चपाती आणि रानभाज्या यांसारख्या सात्त्विक आहाराला प्राधान्य देतात. सणासुदीला तर येथे खास शाकाहारी जेवणाचाच बेत असतो. "गावाची ही ऐतिहासिक परंपरा आम्हीही तितक्याच अभिमानानं आणि श्रद्धेनं जोपासत आहोत," अशी प्रतिक्रिया येथील गृहिणी गीता वैभव शिंगटे यांनी दिली.
नव्या पिढीनं हाती घेतलीय गावची परंपरा
गावाची ही ऐतिहासिक परंपरा आता नवी पिढीही तितक्याच उत्साहानं पुढे नेत आहे. गावातील आजी-आजोबा आणि आई-वडील यांनी जपलेली दीड शतकांची 'शाकाहारी गाव' ही ओळख आजच्या तरुणाईनंही अभिमानानं टिकवून ठेवलीय. आधुनिक काळातील बदलत्या जीवनशैलीतही येथील तरुण गावाची शिस्त चोख पाळतात. हल्लीच्या तरुणांकडून गावाबाहेर कधी अनावधानानं हा नियम मोडला गेला, तर ते गावात येण्यापूर्वी स्वच्छ आंघोळ करतात. त्यानंतर देवीची मनोभावे पूजा करून, क्षमा मागूनच घरी प्रवेश करतात. या कडक शिस्तीमुळेच या 100 टक्के शाकाहारी गावानं आपली अनोखी श्रद्धा आणि आदर्श ओळख आजही कायम ठेवलीय.
मानवी पचनप्रक्रियेसाठी शाकाहारी जेवण सर्वोत्तम
माणसाची कार्यक्षमता आणि ऊर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी शरीराला आहाराची अत्यंत गरज असते. हा आहार शाकाहारी किंवा मांसाहारी असू शकतो; मात्र मानवी शरीरासाठी शाकाहारी आहार हाच सर्वोत्तम मानला जातो. शाकाहारी भोजनातील अन्नघटक मानवी पचनसंस्थेत कोणताही अडथळा निर्माण न करता सहज पचतात. त्यामुळे त्यातील कार्बोदके, प्रथिनं आणि जीवनसत्त्वं शरीरात लवकर शोषली जातात. याउलट, मांसाहारी आहार पचनासाठी अतिशय जड असतो. त्याचे पचन नीट न झाल्यास त्याचे रुपांतर शरीरातील अतिरिक्त चरबी वाढण्यात होते. याच कारणामुळे मानवी आरोग्यासाठी शाकाहारी आहार हाच नेहमी सर्वोत्तम ठरतो, अशी माहिती कोल्हापुरातील प्रसिद्ध आहारतज्ज्ञ श्रुती भोला यांनी दिली.
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