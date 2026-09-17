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सुरक्षा कायद्याच्या धर्तीवर ‘औषध सुरक्षा कायदा’ करण्यात यावा; रुग्ण हक्क परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांची मागणी

रुग्ण हक्क परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष उमेश चव्हाण (Umesh chavan) यांनी देशामध्ये ‘औषध सुरक्षा कायदा’ करण्यात यावा, अशी मागणी केली. सज्जाद सय्यद यांचा स्पेशल रिपोर्ट...

Umesh chavan
रुग्ण हक्क परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण आणि एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 17, 2026 at 5:08 PM IST

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पुणे : महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनानं केलेल्या पाहणीत वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदी किंमती आणि रुग्णांकडून आकारल्या जाणाऱ्या किंमतीत मोठी तफावत असल्याचं समोर आलय. यानंतर एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांनी केंद्र सरकारच्या औषध विभाग आणि नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग अथॉरिटीला (एनपीपीए) पत्र लिहून या किंमतीवर नियंत्रण आणण्याची मागणी केली आहे. आता यावर पुण्यातील रुग्ण हक्क परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण (Umesh chavan) यांनी आपलं मत व्यक्त करत रुग्णांची होणारी कोट्यवधी रुपयांची लूट रोखण्यासाठी अन्न सुरक्षा कायद्याच्या धर्तीवर ‘औषध सुरक्षा कायदा’ (Medicine Safety Act) करण्यात यावा आणि या प्रकरणात दोषींवर थेट तुरुंगवासाची तरतूद करावी अशी मागणी केलीय.



स्वतंत्र कायदा करण्यात यावा : यावेळी रुग्ण हक्क परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण म्हणाले की, औषध व सर्जिकल साहित्याच्या मूळ खरेदी किंमती लपवून केवळ छापील एमआरपीच्या नावाखाली रुग्णांची लूट करणाऱ्या साखळीविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी जे पाऊल उचललं आहे त्याबाबत त्यांचं अभिनंदन आहे. रुग्ण हक्क परिषदेच्या वतीनं गेल्या 10 ते 12 वर्षांपासून केंद्र व राज्य शासनाकडं याबाबत सातत्याने पत्रव्यवहार केला जात आहे. अन्न सुरक्षा कायद्याप्रमाणेच औषधांच्या किंमतींवर थेट शासकीय नियंत्रण आणणारा स्वतंत्र कायदा करण्यात यावा.

प्रतिक्रिया देताना रुग्ण हक्क परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष उमेश चव्हाण (ETV Bharat Reporter)



सामान्य नागरिकांची उघड्या डोळ्यांनी लूट - ते पुढे म्हणाले की, मूळ खरेदी किंमत अवघी 11 रुपये असलेला ‘आयव्ही सेट’ रुग्णांना थेट 350 ते 400 रुपयांना विकला जात आहे. मध्यंतरी‘जीबीएस’ किंवा न्यूमोनियासारख्या गंभीर आजारांमध्ये लागणाऱ्या ‘आयव्हीआयजी’ इंजेक्शनची प्रत्यक्ष खरेदी किंमत सुमारे 4,000 ते 4,500 रुपये असताना, त्यावर 20,000 रुपयांची एमआरपी छापून प्रत्येक इंजेक्शनमागे 15 ते 16 हजार रुपयांचा निव्वळ नफा काढला गेला आहे. अन्नधान्य, डाळी, तेल यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंवर अन्न सुरक्षा कायद्यान्वये शासनाचे नियंत्रण असतं आणि त्यावर सबसिडी दिली जाते. मात्र औषध क्षेत्रात पेटंट आणि एमआरपीच्या नावाखाली सामान्य नागरिकांची उघड्या डोळ्यांनी लूट सुरू आहे. या नफेखोरीमुळं उपचारांचा खर्च परवडत नसल्यानं रुग्णांच्या नातेवाइकांना आपलं घरदार, दागदागिने आणि वाहने विकून कर्जबाजारी व्हावं लागत असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.


निदान करण्याच्या नावाखाली लूट - यावेळी एका रुग्णाचे नातेवाईक अशोक शिंदे यांनी आपल्या जवळच्या नातेवाईकाच्या उपचारादरम्यान आलेला अनुभव मांडताना सांगितल की, माझ्या जवळचे एक नातेवाईक आजारी असताना रुग्णालयाने रुग्णाला नेमका काय आजार झाला आहे, याचं निदान करण्याच्या नावाखाली ब्लड शुगर, एक्स-रे पासून ते एमआरआय पर्यंत सर्व अनावश्यक तपासण्या केल्या गेल्या. तब्बल 10 लाख रुपयांचं बिल आकारलं. संपूर्ण बिलाची सखोल छाननी केली असता, प्रत्यक्षात त्या उपचारांचा खर्च केवळ 2 ते 3 लाख रुपयांच्या आसपास व्हायला हवा होता. बिलामध्ये अशा वैद्यकीय उपकरणांचे नाव लावले गेले, ज्यांची नावेही सामान्य माणसाने कधी ऐकलेली नव्हती अश्या पद्धतीने रुग्णालयातून रुग्णाची लूट होत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची गरज - उल्लेखनीय बाब म्हणजे एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नुकतेच यासंदर्भात केंद्राकडे वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतींचा सखोल आढावा घेऊन खरेदी किंमत आणि रुग्णांकडून आकारल्या जाणाऱ्या किमतीतील फरकासाठी निश्चित नियम करण्याची मागणी केली आहे. उपकरणांवरील नफ्याला मर्यादा घालणे, वेगवेगळ्या यंत्रणांमध्ये समन्वय साधणं आणि रुग्णांना बिलामध्ये अधिक पारदर्शक माहिती मिळावी, यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची गरज त्यांनी मांडली आहे. या वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमत रचनेचा आढावा घेतला जात आहे. महाराष्ट्रासोबतच पंजाब, राजस्थान आणि तमिळनाडू येथूनही अशाच प्रकारच्या तक्रारी समोर आल्याचं अहवालात नमूद आहे.

खासगी रुग्णालयांकडून उपकरणांच्या किमतीत अक्षरशः लूट - एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केंद्र सरकारच्या औषध विभाग आणि नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग अथॉरिटीला (एनपीपीए) पत्र लिहून या किमतीवर नियंत्रण आणण्याची मागणी केली आहे. काही वैद्यकीय उपकरणे खासगी रुग्णालयांकडून अत्यंत कमी किमतीत खरेदी केली जातात. मात्र, त्याच उपकरणांसाठी रुग्णांकडून मोठी रक्कम आकारली जात असल्याचं एफडीएला पाहणीत आढळलं. उदाहरणार्थ, एका आयव्ही सेटची खरेदी किंमत 11.05 रुपये असताना त्यासाठी रुग्णाकडून 325 रुपये आकारले जात असल्याचं पाहणीत समोर आलं. म्हणजेच खरेदी किंमत आणि रुग्णाच्या बिलातील रक्कम यामध्ये मोठी तफावत आहे. काही उपकरणांच्या बाबतीत हा फरक तब्बल 2,841 टक्क्यांपर्यंत असल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

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TAGGED:

तुकाराम मुंढे
उमेश चव्हाण
TUKARAM MUNDHE
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