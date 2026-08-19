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बीडमध्ये धक्कादायक प्रकार; प्रसूतीनंतर महिलेच्या पोटात राहिले हातमोजे, कागदी रुमाल!

बीड जिल्हा रुग्णालयात सीझर शस्त्रक्रियेदरम्यान 19 वर्षीय महिलेच्या पोटात हातमोजे आणि कागद राहिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

Representational image
प्रतिकात्मक फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 19, 2026 at 8:35 AM IST

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बीड : प्रशासकीय यंत्रणेच्या कथित हलगर्जीपणाचा धक्कादायक प्रकार बीडमध्ये समोर आला आहे. जिल्हा रुग्णालयात सीझर शस्त्रक्रियेनंतर घरी सोडण्यात आलेल्या 19 वर्षीय महिलेच्या पोटात वस्तू आढळल्याचा दावा कुटुंबीयांनी केला आहे. पुण्यातील ससून रुग्णालयात पुन्हा शस्त्रक्रिया केल्यानंतर पोटातून हातमोजे आणि कागदी रुमाल काढण्यात आल्याचं कुटुंबीयांचं म्हणणं आहे. या निष्काळजीपणामुळे नवमाता संध्या गायकवाड या सध्या पुण्यातील ससून रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत आहेत.

नेमका प्रकार काय? : संध्या सूरज गायकवाड (वय 19) यांच्यावर 1 ऑगस्ट रोजी बीड जिल्हा रुग्णालयात सीझर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. शस्त्रक्रियेनंतर चार दिवसांनी त्यांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आलं. मात्र, घरी गेल्यानंतर काही दिवसांतच त्यांना तीव्र पोटदुखीचा त्रास सुरू झाला.

त्यानंतर कुटुंबीयांनी संध्या यांना खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केलं. तिथं करण्यात आलेल्या तपासणीत त्यांच्या पोटात काही तरी वस्तू असल्याचं समोर आल्याचं कुटुंबीयांनी सांगितलं. पुढील उपचारासाठी त्यांना पुण्यातील ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.

संबंधित डॉक्टरांवर कठोर कारवाईची मागणी : ससून रुग्णालयात शस्त्रक्रिया केल्यानंतर नवमातेच्या पोटातून हातमोजे आणि कागदी रुमाल काढण्यात आल्याचा दावा कुटुंबीयांनी केला आहे. या प्रकारामुळे नवमातेच्या आनंदावर रुग्णालयातील कथित हलगर्जीपणामुळे घाला घातल्याचा आरोप होत असून, या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

संध्या गायकवाड यांची प्रकृती गंभीर असून त्या सध्या मृत्यूशी झुंज देत आहेत. त्यांचे पती सूरज गायकवाड यांनी डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळे पत्नीची ही अवस्था झाल्याचा आरोप केला आहे. संध्या यांच्या आईनंही, “मुलीनं बाळाला जन्म दिला, मात्र आज तिला बाळाला कुशीत घेण्याचीही ताकद नाही,” अशी व्यथा व्यक्त केली.

महिला डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांना नोटिसा : दरम्यान, या प्रकरणाची दखल घेत जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी संबंधित महिला डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांना नोटिसा बजावल्याची माहिती दिली आहे. चौकशीत दोषी आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती आरोग्य विभागाकडून देण्यात आली आहे.

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पोटात हातमोजे आणि कागद बीड
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