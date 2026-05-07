डॉक्टरांची हलगर्जी! 22 तास मृत बाळ ठेवलं आईच्या गर्भाशयात; कुटुंबीयांची डॉक्टरांविरोधात तक्रार
पोलीस प्रशासनानं तक्रार प्राप्त झाल्याची पुष्टी केली असून पुढील तपास सुरू असल्याचं सांगितलं आहे.
Published : May 7, 2026 at 4:41 PM IST|
Updated : May 7, 2026 at 4:47 PM IST
बीड : परळी शहरातील एका खाजगी रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या हलगर्जीमुळं एक महिलेच्या गर्भाशयातील बाळाचा मृत्यू झाल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. त्याचबरोबर या ह्रदयद्रावक घटनेनंतरही गांभीर्य न घेता केवळ अर्थिक लाभ उठविण्याच्या उद्देशानं या गरोदर मातेच्या पोटात तब्बल 22 तास मृत भ्रूण ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या डाॅक्टरांच्या हलगर्जीमुळं बाळ तर दगावलेच पण त्यानंतर या बाळाच्या मातेची प्रचंड हेळसांड करुन तिच्याही जीवाशी खेळ केल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. याप्रकरणी संबंधित डॉक्टरांविरोधात शहर पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल करण्यात आली असून कर्तव्यात कसूर, बाळाच्या मरणास कारणीभूत व मातेच्या जीवाशी खेळण्याच्या अघोरी प्रकाराची सखोल चौकशी करून कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे.
डॉक्टरांविरोधात कायदेशीर तक्रार दाखल : या ह्रदय पिळवटून टाकणाऱ्या व धक्कादायक प्रकारानंतर महिलेचे पती वैजनाथ संभाजी मुंडे यांनी पोलिसांत धाव घेऊन संबंधित गित्ते हाॅस्पिटलच्या डाॅ. कल्पना सचिन गित्ते यांच्याविरुद्ध कायदेशीर तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या पत्नीवर गेल्या काही महिन्यांपासून संबंधित डॉक्टरांकडे उपचार सुरू होते. 23 एप्रिल रोजी अचानक पोटदुखीचा त्रास सुरू झाल्यानंतर त्यांनी डॉक्टरांशी संपर्क साधला. डॉक्टरांनी तातडीनं दवाखान्यात येण्यास सांगितलं. मात्र, रुग्णालयात दाखल केल्यानंतरही योग्यवेळी तपासणी व उपचार करण्यात आले नाहीत. तसंच, सोनोग्राफीसाठी बाहेरील केंद्रावर पाठविण्यात आलं. तिथं झालेल्या तपासणीनंतर गर्भाशयातील बाळाची स्थिती गंभीर असल्याचं सांगण्यात आलं. तरीही रुग्णालयात वेळेत आवश्यक वैद्यकीय निर्णय न घेता विलंब करण्यात आला. दरम्यान, उपचाराच्या नावाखाली वारंवार पैसे मागण्यात आले. प्रचंड अर्थिक शोषण करण्यात आले, असंही सांगण्यात आलं आहे.
रुग्णाच्या जीवाशी खेळ केल्याचा आरोप : डाॅक्टरांच्या अक्षम्य दुर्लक्ष व हलगर्जीमुळं गर्भाशयातील बाळाचा मृत्यू तर झालाच परंतु गरोदर मातेच्या जीवाशीही खेळण्याचा प्रकार या डाॅक्टरांनी केल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. मृत बाळ पोटात असताना ते काढण्यासाठीची प्रसूती प्रक्रिया करण्यासाठी तब्बल 22 तास लावले, ही अतिशय गंभीर बाब असून या मातेच्या जीवाशीच खेळण्याचा प्रकार केवळ अर्थिक फायदा उचलण्यासाठी केल्याचा आरोप करत, दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारदार वैजनाथ मुंडे यांनी केली आहे. तसंच, या प्रकरणाची वैद्यकीय व कायदेशीर चौकशी करून सत्य समोर आणण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. दरम्यान, पोलीस प्रशासनानं तक्रार प्राप्त झाल्याची पुष्टी केली असून पुढील तपास सुरू असल्याचं सांगितलं आहे. याचबरोबर, याबाबत वैजनाथ मुंडे यांनी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची भेट घेऊन देखील तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणी सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
चौकशीसाठी तज्ज्ञांची एक समिती नियुक्त : दरम्यान, जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना सांगितलं की, "आम्हाला एक तक्रार प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार 23 एप्रिल रोजी दुपारी 1:45 ते 1:50 च्या दरम्यान, प्रसूतीसाठी एका महिला रुग्णाला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. ही तक्रार अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असून, या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी आम्ही तज्ज्ञांची एक समिती नियुक्त केली आहे. संबंधित सर्व पक्षांचे जबाब तात्काळ नोंदवून घ्यावेत आणि सर्व कागदोपत्री पुराव्यांची सखोल तपासणी करावी, अशा सूचना आम्ही या समितीला दिल्या आहेत. त्यानुसार, ही समिती आपला अहवाल लवकरात लवकर सादर करेल," असं बीडमधील जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सतीश सोळंके यांनी सांगितलं.
रुग्णालयाच्या डॉक्टरांनी काय सांगितलं? : दरम्यान, डॉ. कल्पना गित्ते यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, "दुपारी साधारण 2 वाजण्याच्या सुमारास त्या मातेनं मला फोन केला आणि सांगितलं की, सकाळपासून तिच्या बाळाची कोणतीही हालचाल जाणवली नाही, तसंच तिला उलट्या होत आहेत. मात्र, घरी कोणीही नसल्यामुळं तिला एकटीनेच यावं लागणार होतं; त्यामुळं तिनं मला विचारलं की, दुपारी 3 वाजेपर्यंत आलं तर चालेल का? त्यावर मी तिला तातडीनं येण्यास सांगितलं." तसंच महिलेच्या वैद्यकीय स्थितीबद्दल बोलताना डॉ. गित्ते म्हणाल्या, "तिचा रक्तदाब (BP) अत्यंत कमी झाला होता आणि तिच्या शरीरातील पाण्याचं प्रमाण पूर्णपणं संपलं होतं. तिच्या आईनं मला सांगितलं की, सकाळी 10 वाजल्यापासून तिला उलट्या होत होत्या. जेव्हा मी तिची तपासणी केली, तेव्हा तिचा रक्तदाब खूपच कमी असल्याचं माझ्या निदर्शनास आलं. मी त्वरित तिला सलाईन देणं सुरू केलं आणि तिचा रक्तदाब पुन्हा सामान्य पातळीवर आणला. बाळाच्या हृदयाचे ठोके तपासण्यासाठी मी तिच्या पोटाची तपासणी केली, परंतु मला ते जाणवले नाहीत. त्यामुळं मी तिची सोनोग्राफी केली. त्यामध्ये बाळाची कोणतीही हालचाल होत नसल्याचं दिसून आलं. त्यानंतर मी एका तज्ज्ञ रेडिओलॉजिस्टकडून तिची सविस्तर सोनोग्राफी करून घेतली, आणि त्यामध्ये बाळाचा मृत्यू झाल्याचं स्पष्ट झालं."
कुटुंबीयांना सी-सेक्शन करण्याचा सल्ला दिला, पण...: याचबरोबर, मृत बाळ पोटात असताना ते काढण्यासाठीची प्रसूती प्रक्रिया करण्यासाठी तब्बल 22 तास लावले, या आरोपावर स्पष्टीकरण देताना, डॉ. गित्ते यांनी आपल्या बचावात सांगितलं की, अशा प्रकरणांमध्ये काही विशिष्ट नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे असतात, ज्यांचे पालन वैद्यकीय व्यावसायिकांना आणि रुग्णालयांना करणं बंधनकारक असतं. "आईची प्रसूती 48 तासांनंतर झाली, तरीही यात काहीही असामान्य नाही. सी-सेक्शनसाठी (शस्त्रक्रियेद्वारे प्रसूतीसाठी) काही मार्गदर्शक तत्त्वं आहेत. जर नैसर्गिक प्रसूती शक्य असेल, तर आम्ही सी-सेक्शन करणे टाळतो. जेव्हा माझ्या लक्षात आलं की बाळाचं डोकं आणि हात बाहेर येत नाहीत, तेव्हा मी कुटुंबीयांना सी-सेक्शन करण्याचा सल्ला दिला. परंतु, आईच्या एका नातेवाईकानं नैसर्गिक प्रसूतीच करण्याचा आग्रह धरला," असं ही डॉ. गित्ते म्हणाल्या.
