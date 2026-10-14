आशियाई विकास बँकेच्या आर्थिक साह्याने अमरावतीत उभे राहणार मेडिकल कॉलेज, 476.97 कोटींचा प्रकल्प; बांधकामासाठी पाच निविदा प्राप्त
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या उभारणीसाठी आशियाई विकास बँकेकडून आर्थिक साहाय्य मिळणार असल्याने बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी आलियाबाद येथील नियोजित प्रकल्पस्थळाला भेट दिली.
Published : October 14, 2026 at 6:56 AM IST
अमरावती - आलियाबाद येथे प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि 430 खाटांच्या संलग्नित रुग्णालयाच्या उभारणीच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण हालचाली सुरू झाल्यात. या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने ₹476.97 कोटींचा निधी मंजूर केला असून, आशियाई विकास बँकेच्या (एडीबी) आर्थिक साहाय्याने हा प्रकल्प साकारण्याचे नियोजन आहे. या पार्श्वभूमीवर बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी नुकतीच नियोजित जागेची पाहणी करून आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी केली. बांधकामासाठी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट म्हणून नियुक्त राइट्स (RITES) संस्थेकडे पाच निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन कंत्राटदाराची नियुक्ती झाल्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
एडीबीच्या अधिकाऱ्यांकडून जागेची पाहणी - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या उभारणीसाठी आशियाई विकास बँकेकडून आर्थिक साहाय्य मिळणार असल्याने बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी आलियाबाद येथील नियोजित प्रकल्पस्थळाला भेट दिली. यावेळी एडीबीचे अधिकारी रायल्हाल्दा ससुलान आणि हॅना अरिएसगाडो यांनी सल्लागार अंगद कारंडे यांच्यासह जागेची पाहणी केली. प्रकल्पासाठी प्रस्तावित जागेची सद्यस्थिती जाणून घेण्याबरोबरच संबंधित आवश्यक सरकारी कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. या पाहणीदरम्यान प्रतिनिधींनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अनिल बत्रा यांची भेट घेऊन प्रकल्पासंदर्भात चर्चा केली. जागेची पाहणी आणि कागदपत्रांची तपासणी ही प्रकल्पाच्या पुढील प्रक्रियेतील महत्त्वाची बाब मानली जात आहे.
बांधकामासाठी पाच निविदा प्राप्त - अमरावती येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय उभारण्यासाठी राज्य शासनाने ₹476.97 कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या बांधकामासाठी अंदाजपत्रकीय तरतूद मंजूर केल्याची माहिती आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट (पीएमसी) म्हणून राइट्स (RITES) या संस्थेची निवड करण्यात आली आहे. राइट्सकडून बांधकामासाठी निविदा मागविण्यात आल्या असून, त्यांना पाच निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. या निविदांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्र कंत्राटदाराची नियुक्ती केली जाणार आहे. निवड झालेल्या कंत्राटदाराला बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी २७ महिन्यांची मुदत देण्यात येणार आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया पूर्ण होणे, कंत्राटदाराची नियुक्ती आणि प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू होणे हे पुढील महत्त्वाचे टप्पे असतील.
आलियाबाद येथील 11.29 हेक्टर जागेवर उभारणी - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जागा निश्चित करण्याचा निर्णय तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने घेतला होता. त्यानुसार अमरावती जिल्ह्यातील आलियाबाद येथील सर्व्हे क्रमांक 9/1 मधील 11.29 हेक्टर जागेचा अंतिम ताबा वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभागाला देण्यात आला आहे. सदर जागा महाराष्ट्र शासनाच्या ई-क्लास जमिनीच्या स्वरूपातील असल्याची माहिती आहे. याच जागेवर नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची इमारत आणि संलग्नित रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे वैद्यकीय महाविद्यालय आणि ४३० खाटांचे रुग्णालय प्रस्तावित आहे. स्वतंत्र इमारती आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर महाविद्यालयाच्या शैक्षणिक कामकाजासह रुग्णालयीन सेवांनाही अधिक व्यापक स्वरूप मिळू शकेल.
दोन वर्षांपासून तात्पुरत्या ठिकाणी महाविद्यालय - आलियाबाद येथे कायमस्वरूपी इमारत उभी राहण्यापूर्वी अमरावतीचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालयाच्या परिसरात तात्पुरत्या स्वरूपात सुरू करण्यात आले आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून या ठिकाणी महाविद्यालयाचे कामकाज सुरू आहे. 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात 100 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला, तर 2025-26 या वर्षातही 100 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला. चालू 2026-27 या शैक्षणिक वर्षासाठीदेखील 100 विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश क्षमतेनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. या वर्षी राज्याच्या प्रवेश प्रक्रियेतून 77 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला असून, आणखी आठ प्रवेशांची प्रक्रिया बाकी असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. याशिवाय ऑल इंडिया कोट्यातून 15 प्रवेश अपेक्षित आहेत. या सर्व प्रक्रियेनंतर चालू शैक्षणिक वर्षातील एकूण प्रवेशसंख्या 100 होणार असल्याचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अनिल बत्रा यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं.