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इंजिनिअर तरुणाची कमाल! अवघ्या 11 हजारांत तयार केली सौरऊर्जा आणि बॅटरीवर चालणारी तीनचाकी; पेट्रोल खर्च झाला शून्य

अहिल्यानगरच्या इंजिनिअर पवन खर्डे या तरुणानं (Pawan Kharde) भंगारातील साहित्यापासून सौरऊर्जा आणि बॅटरीवर चालणारी तीनचाकी गाडी तयार केली आहे.

पवन खर्डे आणि सौरऊर्जे आणि बॅटरीवर चालणारी तीनचाकी
पवन खर्डे आणि सौरऊर्जे आणि बॅटरीवर चालणारी तीनचाकी (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 1, 2026 at 3:58 PM IST

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Updated : July 1, 2026 at 4:16 PM IST

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अहिल्यानगर : पेट्रोलच्या वाढत्या किमती, इंधनाची टंचाई आणि वाहनांच्या वाढत्या खर्चामुळं सर्वसामान्य नागरिक पर्यायी ऊर्जेच्या साधनांकडं वळत आहेत. याच समस्येवर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कोल्हार भगवतीपूर येथील तरुण मेकॅनिकल इंजिनिअर पवन राजेंद्र खर्डे (Pawan Kharde) यानं आपल्या कौशल्याच्या जोरावर अनोखा पर्याय शोधला आहे. पवननं भंगारातील साहित्याचा कल्पकचा वापर करून सौरऊर्जा आणि बॅटरीवर चालणारी तीनचाकी गाडी तयार केली. विशेष म्हणजे, ही गाडी तयार करण्यासाठी त्याला केवळ 11 हजार रुपये खर्च आला असून, तिच्या वापरामुळं पेट्रोलवरील खर्च पूर्णपणे बंद झाला आहे.

इंधनाला पर्याय शोधण्याचा घेतला निर्णय : पवन खर्डे हा बी.ई. मेकॅनिकल इंजिनिअर असून, लहानपणापासूनच त्याला विविध तांत्रिक प्रयोगांची आवड होती. काही महिन्यांपूर्वी पेट्रोल पंपांवरील टंचाई आणि वाहनधारकांना सहन करावा लागलेला त्रास पाहून त्यानं इंधनाला पर्याय शोधण्याचा निर्णय घेतला. दैनंदिन प्रवासासाठी कमी खर्चिक, पर्यावरणपूरक आणि सहज वापरता येईल असं वाहन तयार करण्याचा त्यानं निर्धार केला.

सौरऊर्जा आणि बॅटरीवर चालणारी तीनचाकी गाडी (ETV Bharat Reporter)

भंगारातील साहित्याला दिलं नवं रूप : आपली कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पवननं परिसरातील भंगाराच्या दुकानांतून जुन्या मोटारसायकलींचे भाग, लोखंडी साहित्य, टायर आणि इतर आवश्यक साहित्य गोळा केलं. स्वतःचं वर्कशॉप असल्यामुळं त्यानं सर्व साहित्यावर स्वतः काम करून त्याची योग्य जुळवाजुळव केली. अनेक दिवसांच्या मेहनतीनंतर त्यानं मजबूत आणि वापरण्यास सोपी अशी तीनचाकी गाडी तयार केली. या गाडीच्या रचनेमध्ये विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. या गाडीच्या रचनेत पुढील बाजूस दोन चाके असून त्यांना स्टिअरिंग रॅक जोडण्यात आला आहे. मागील चाकाला मोटारद्वारे गती देण्यात आली आहे. कमी खर्चात तयार झालेली ही गाडी सध्या परिसरातील नागरिकांचं विशेष लक्ष वेधून घेत आहे.

सौरऊर्जे आणि बॅटरीवर चालणारी तीनचाकी गाडी
सौरऊर्जे आणि बॅटरीवर चालणारी तीनचाकी गाडी (ETV Bharat Reporter)

सौरऊर्जा आणि बॅटरीचा प्रभावी वापर : या गाडीचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे ती बॅटरीसोबतच सौरऊर्जेवरही चालते. गाडीत 300 वॅटची मोटार बसवण्यात आली असून, 12 व्होल्ट 7 अँपिअरच्या दोन बॅटऱ्यांद्वारे संपूर्ण यंत्रणा 24 व्होल्ट वीजपुरवठ्यावर कार्यरत आहे. बॅटरी संपल्यानंतर वाहन थांबू नये म्हणून गाडीवर 540 वॅटचं सोलर पॅनेल बसवण्यात आलं आहे. प्रवासादरम्यान हे पॅनेल सूर्यप्रकाशातून ऊर्जा निर्माण करून बॅटरीला पूरक ऊर्जा पुरवते. त्यामुळं बॅटरीवरील ताण कमी होतो आणि गाडी अधिक अंतर पार करू शकते. केवळ बॅटरीवर ही गाडी 7 ते 8 किलोमीटर धावते. मात्र, सोलर पॅनेल जोडल्यामुळं तिची क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. सोलर पॅनेलच्या मदतीनं योग्य सूर्यप्रकाशात ही गाडी दररोज 50 ते 60 किलोमीटर सहज प्रवास करू शकते. प्रवासादरम्यान बॅटरी कमी झाल्यास गाडी काहीवेळ सूर्यप्रकाशात उभी केली तरी सौरऊर्जेच्या माध्यमातून चार्जिंग सुरू होते. पवनच्या म्हणण्यानुसार, गाडी रस्त्याच्या कडेला 10 ते 15 मिनिटे उभी केली तरी पुढील प्रवासासाठी आवश्यक ऊर्जा मिळते.

सौरऊर्जे आणि बॅटरीवर चालणारी तीनचाकी गाडी
सौरऊर्जे आणि बॅटरीवर चालणारी तीनचाकी गाडी (ETV Bharat Reporter)

जुन्या सोलर पॅनेलमुळं खर्चात बचत : पवनच्या घरात आधीपासूनच एक जुना सोलर पॅनेल उपलब्ध होता. त्याचा त्यानं या प्रकल्पासाठी योग्य वापर केला. त्यामुळं सोलर पॅनेलचा खर्च वाचला. टायर, मोटार, दोन बॅटऱ्या आणि फॅब्रिकेशनसह संपूर्ण गाडी अवघ्या 11 हजार रुपयांत तयार झाली. याबाबत पवन खर्डे म्हणाला, "पूर्वी माझ्या स्कूटीसाठी आठवड्याला सुमारे 500 रुपयांचं पेट्रोल लागत होतं. गेल्या दोन महिन्यांपासून मी ही गाडी प्रायोगिक स्वरूपात वापरत आहे. आता माझा पेट्रोल खर्च पूर्णपणे बंद झाला असून, दरमहा 3 ते 4 हजार रुपयांची बचत होत आहे."

तीनचाकी गाडीने 50 ते 60 किलोमीटर सहज प्रवास करू शकता
तीनचाकी गाडीने 50 ते 60 किलोमीटर सहज प्रवास करू शकता (ETV Bharat Reporter)

शेतकऱ्यांसाठीही ठरू शकते फायदेशीर : पवन खर्डे आता या गाडीत आणखी सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहेत. बॅटरीची क्षमता वाढविणे, माल ठेवण्यासाठी कप्पे तयार करणे आणि गाडी शेतीच्या कामांसाठी अधिक उपयुक्त बनविणे, यावर त्याचं काम सुरू आहे. भविष्यात या गाडीचा वापर औषध फवारणी, खतांची पोती वाहून नेणे, शेतीमालाची वाहतूक तसंच इतर किरकोळ शेतीकामांसाठी करता येऊ शकतो. यामध्ये 60 ते 65 लिटर क्षमतेची पाण्याची टाकी बसविणंही शक्य असल्याचं त्यानं सांगितलं. तसंच, 20 हजार रुपयांपर्यंतची लिथियम-आयन बॅटरी वापरल्यास गाडीचा वेग, रेंज आणि कार्यक्षमता आणखी वाढेल, असा विश्वास त्यानं व्यक्त केला. एका तरुण इंजिनिअरनं आपल्या ज्ञान, कल्पकता आणि मेहनतीच्या जोरावर तयार केलेलं हे कमी खर्चातील वाहन सध्या परिसरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. इंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण आणि ग्रामीण भागातील गरज लक्षात घेता हा प्रयोग भविष्यात अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरू शकतो.

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Last Updated : July 1, 2026 at 4:16 PM IST

TAGGED:

पवन खर्डे
सौरऊर्जा आणि बॅटरीवर चालणारी गाडी
PAWAN KHARDE
DIESEL AND PETROL SAVINGS
PAWAN KHARDE THREE WHEELER

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