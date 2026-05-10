अमरावतीत एमडी ड्रग्स रॅकेटचा पर्दाफाश, मुंबई-राजस्थान कनेक्शन उघड
Published : May 10, 2026 at 10:25 AM IST|
Updated : May 10, 2026 at 10:35 AM IST
अमरावती- शहरात अमली पदार्थाच्या वाढत्या जाळ्याचा मोठा भांडाफोड नागपुरी गेट पोलिसांनी केलाय. ही कारवाई केवळ अमरावतीपुरती मर्यादित नसून थेट मुंबई आणि राजस्थानपर्यंत पसरलेल्या एमडी ड्रग्सचे आंतरराज्य जाळे समोर आलंय. पोलिसांनी एनडीपीएस कायदा 1985 अंतर्गत गुन्हा दाखल करत आतापर्यंत 17 आरोप निश्चित केले असून, त्यापैकी 10 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे, तर सात आरोपी अद्याप फरार आहेत.
3 कोटी 50 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त : या संपूर्ण कारवाईदरम्यान पोलिसांनी तब्बल दोन किलो 271 ग्रॅम, 340 मिलीग्राम असा एकूण तीन कोटी 40 लाख 69 हजार 100 रुपयांचा माल जप्त केला असून, त्यासोबतच वाहन मोबाईल आणि इतर साहित्यांसह एकूण तीन कोटी 50 लाख 12 हजार 100 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आल्याची माहिती गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक संदीप चव्हाण यांनी दिली. 8 मार्च रोजी शहरातील लालखडी परिसरात जयस्वाल यांच्या शेताजवळ करण्यात आलेल्या कारवाईदरम्यानचे एमडी ड्रग्स आढळले. यादरम्यान पुढील तपास केला असता पोलिसांना अमरावतीसह मुंबई आणि राजस्थानमधील आरोपींचे धागेदोरे मिळाले, असे देखील संदीप चव्हाण यांनी सांगितलंय.
अमरावतीत मुख्य आरोपीकडून 1.58 कोटीचे एमडी जप्त : अमरावतीच्या आझाद नगर परिसरातील रहिवासी असणारा अब्दुल फैम उर्फ फैम एफबी अब्दुल रहीम (वय 25) याच्याकडून सर्वाधिक 1.58 किलो एमडी ड्रग्स जप्त करण्यात आले. या अमली पदार्थाची किंमत एक कोटी 58 लाख 70 हजार रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आले. आरोपीकडून मोबाईल आणि बॅगही जप्त करण्यात आली. एकूण मुद्देमाल एक कोटी 58 लाख 95 हजार पाचशे रुपये इतका आहे.
दुसऱ्या आरोपीकडून एक किलोपेक्षा अधिक एमडी ड्रग्स जप्त : अमरावतीतला रहिवासी असणारा शेख आयान शेख रमजान (वय 20) याच्याकडून 1.21 किलो एमडी ड्रग्स जप्त करण्यात आलेत. याची किंमत एक कोटी 53 लाख 15 हजार इतकी असल्याचे नमूद आहे. या आरोपीकडून पोलिसांनी एक चार चाकी वाहनही जप्त केलंय.
गवळीपुरा भागात 62 ग्रॅम एमडीसह आरोपी अटकेत : अमरावती शहरातील गवळीपुरा परिसरातून शेख जमीर उर्फ बाबा शेख अहमद (32) याच्याकडून 62 ग्रॅम एमडी अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले. या ड्रग्जची किंमत 9 लाख 30 हजार रुपये असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. या आरोपीकडून वजन काटाही जप्त करण्यात आलाय.
वृद्ध आरोपीचाही सहभाग : ड्रग्सच्या या धंद्यात तरुणांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग दिसत असताना अमरावती शहरातील गवळीपुरा परिसरात राहणारा शेख रहीम उर्फ भुंगा शेख आमद या 60 वर्षीय व्यक्तीचं नाव देखील या प्रकरणात समोर आलंय. त्याच्याकडून मुद्देमाल जप्त करण्यात आला नसला तरी त्याचा या संपूर्ण ड्रग्स कनेक्शनशी संबंध असल्याचे तपासात समोर आले आहे.
एमडीचं मुंबई कनेक्शन : या प्रकरणात मुंबईतील ड्रग्स नेटवर्कचाही संबंध समोर आला आहे. मुंबईतील माहीम वेस्ट परिसरातील रहिवासी असणारा अजीम असाच शेख ( वय 36) याच्याकडून 77.240 ग्रॅम एमडी जप्त करण्यात आलेत. या मालाची किंमत 11 लाख 58 हजार 600 रुपये आहे. आरोपीकडून दोन मोबाईल फोन जप्त करण्यात आले आहेत.
राजस्थान कनेक्शनमुळे तपासाला नवं वळण : या प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे राजस्थान कनेक्शन समोर येणार आहे. पोलीस तपासात राजस्थानमधील काही आरोपींचा थेट संबंध समोर आला आहे. राजस्थानच्या नागोर जिल्ह्यातील या गावातील रहिवासी असणारा मांगीलाल उर्फ मांगी गणपत सिंगावत (वय 48) आणि प्रतापगड जिल्ह्यातील रिछा येथील रहिवासी विष्णुलाल मोहनलाल गायरी ( वय 32) यांच्याकडून मोबाईल आणि चार चाकी वाहन जप्त करण्यात आले. या दोघांमुळे एमडी ड्रग्स नेटवर्क थेट राजस्थानपर्यंत पसरला असल्याचं स्पष्ट झालंय.
आणखी एक आरोपीकडून 7.95 लाखांचे एमडी ड्रग्स जप्त : अमरावती शहरातील गवळीपुरा परिसरात राहणारा साकीब जावेद मोहम्मद आसिफ कुरेशी (वय 21) याच्याकडून 53 पॉईंट एक ग्रॅम एमडी ड्रग्स जप्त करण्यात आलंय. या अमली पदार्थाची किंमत 7 लाख 95 हजार 500 रुपये इतकी आहे.
दहा जणांना अटक, सात फरार : ड्रग्सच्या या संपूर्ण प्रकरणात एकूण 17 आरोपी निष्पन्न झालेत. त्यापैकी दहा आरोपींना अटक करण्यात आली तर 17 आरोपी अद्यापही फरार असून, त्यांचा शोध घेतला जात असल्याची माहिती संदीप चव्हाण यांनी दिली. शेख नहीं उर्फ राजा शेख (वय 28), अमरावती, शेख फाईम उर्फ सोनू शेख रहीम (वय 30) अमरावती, अरबाज उर्फ गोलू अमरावती, शेख जमीर उर्फ बाबा शेख अमरावती, अरबाज शफीउद्दिन सय्यद (वय 29), माहीम वेस्ट मुंबई, बिरदा राम सेन उर्फ बिरजू (वय 30), नागाव राजस्थान, राधेश्याम श्रीपाद दमामी कादीनेर राजस्थान हे आरोपी फरार आहेत.
न्यायालयाने फेटाळले जामीन अर्ज : या प्रकरणातील अनेक आरोपींनी न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केले होते. मात्र न्यायालयाने प्रकरणाचे गंभीर स्वरूप लक्षात घेत अनेक अर्ज फेटाळले आहेत.
एकाचा वैद्यकीय जामीन नाकारला : या प्रकरणातील आरोपी असणारा शेख रहीम उर्फ भुंगा यांना वैद्यकीय कारणांमुळे जामीन मागितला होता, मात्र उपचारासाठी कायदेशीर अडचण नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयानं त्याचा जामीन अर्ज फेटाळला.
