मुंबई क्रिकेटचा गल्ली ते आंतरराष्ट्रीय... अशा प्रवासाचा इतिहास सांगणारं 'शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय'!
येत्या 1 नोव्हेंबरपासून हे संग्रहालय सर्वसामान्यांसाठी खुल केलं जाईल.
Published : October 17, 2025 at 7:56 PM IST
मुंबई : भारतीय क्रिकेटची पंढरी असलेल्या वानखेडे स्टेडियमवरील शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय क्रीडा रसिकांसाठी सज्ज झालंय. येत्या 1 नोव्हेंबरपासून हे संग्रहालय सर्वसामान्यांसाठी खुलं केलं जाईल. मुंबई क्रिकेट असोसिएशननं (एमसीए) मुंबईला ही एक नवी ओळख मिळवून दिलीय, याची प्रचिती इथं पाऊल ठेवताच येते. लॉर्ड्स, सिडनी, मेलबर्न यांसारख्या प्रतिष्ठित स्टेडियमप्रमाणे भारतीय क्रिकेटची पंढरी असलेल्या वानखेडे स्टेडियमलाही आता स्वत:चं संग्रहालय मिळालंय. वानखेडेच्या या भूमीनं सचिन तेंडुलकर, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, अजित वाडेकर, झहीर खान ते अलिकडील रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव यांच्यासारखी एकापेक्षा एक, अशी सरस रत्न आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला दिली आहेत.
मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या प्रयत्नांना यश : 'शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय' हा संकल्प पूर्णत्वास नेण्याकरता एमसीएच्या सर्व सदस्यांनी फार मेहनत घेतलीय. त्यांच्या परिश्रमांमुळेच वानखेडेच्या भूमीत 8 हजार चौ. फूटांत आज हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच संग्रहालय उभं राहिलंय. आजच्या डिजिटलच्या जमान्यात हे संग्रहालयही द्रुकश्राव्य रूपातही येणाऱ्यांना आपली महती सांगेल. या संग्रहालयाच्या प्रवेशद्वारावर लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर आणि आयसीसी, बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष शरद पवार यांचे खास पुतळे ठेवण्यात आले आहेत. या कामात शरद पवारांनी बारीक-सारीक गोष्टीतही जातीनं लक्ष घालून अनेत बहुमोल सूचना केल्यात, अशी कबूली एमसीएचे अध्यक्ष अजिंक्य नाईक यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना दिली. दरम्यान, सध्या या संग्रहालयाकरता 300 रूपये तर वानखेडे स्टेडियमच्या सफरीसह 490 रूपये शुल्क आकारले जातील.
सुनील गावस्कर आणि शरद पवारांच्या पुतळ्याचं वैशिष्ट्य : सुनील गावस्कर हे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरसह अनेक क्रिकेटपटूंचे आदर्श आहेत. कसोटी क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदा 10 हजार धावांचा टप्पा गाठण्याचा मान सुनील गावस्करांनीच मिळवला होता. पाकिस्तानविरूद्धच्या सामन्यात तो आनंदाचा क्षण साजरा करत धावतानाच त्यांनी घेतलेली ती पोझ आजही अनेकांच्या आठवणीत आहे. त्यामुळं त्यांची तीच प्रतिमा पुतळ्यात उतरवून या संग्रहायलाच्या प्रवेशद्वारावर ती बसवण्यात आलीय. त्यामुळं या पुतळ्यापासून बऱ्याच उदयोन्मुख क्रिकेटर्सना प्रेरणाच मिळेल, यात शंका नाही. याशिवाय, या पुतळ्याकरता सुनील गावस्कर यांनी आपल्या किटमधील काही अनमोल गोष्टी या संग्रहालयासाठी एमसीएला भेट म्हणून दिल्या आहेत. ज्यात त्यांच्या काही खास कॅप्स देखील आहेत. दुसरीकडे, शरद पवारांची हातात फाईल घेतलेली नेहमीच्या शैलीतील पोझ त्यांच्या पुतळ्याला देण्यात आलीय. एमसीए, बीसीसीआय आणि आयसीसी या सर्व क्रिकेट संघटनांचं अध्यक्षपद शरद पवारांनी भूषवलंय. क्रिकेट असो की राजकारण एक उत्तम प्रशासक म्हणून शरद पवारांचा हात कुणीही धरू शकणार नाही, यात कुणाचंही दुमत नसावं.
संग्रहालयात सापडतो आठवणींचा खजिना : दोन मजली क्रिकेट संग्रहालयात मुंबई क्रिकेटची जडणघडण, हॉलऑफ फेमची वॉल, टीम इंडियानं मिळवलेले विश्वविजय या सर्व आठवणींना उजळा मिळतो. तर मुंबईचं ग्रासरूट क्रिकेट काय आहे?, इथल्या मातीत असं काय आहे? ज्यामुळं इथून एकापेक्षा एक सरस अशी क्रिकेटरत्नांची खाण उपलब्ध आहे?, याची महती सांगणारा रणजी ट्रॉफी, सी.के. नायडू, कांगा लीग या अंतर्गत स्पर्धांचा इतिहासही पाहायला मिळतो. डॉ. एच.डी. कांगा याचं नाव पहिल्या मजल्यावर तयार केलेल्या ग्रंथालयाला देण्यात आलंय. याशिवाय, एक स्वतंत्र छोटेखानी थिएटर इथं उपलब्ध करून देण्यात आलंय. जिथं प्रत्येक भारतीयांची छाती अभिमाननं फुलवणारे मोलाचे क्षण इथं छोट्या-छोट्या एव्हीच्या माध्यमातून पाहता येतात. पहिल्या मजल्यावर संपूर्णपणे एआयचा वापर करून तयार करण्यात आलेल्या क्वीझ सेंटरमध्ये केबीसीच्या धर्तीवर आपलं क्रिकेटमधलं ज्ञान इथल्या 'मिस्टर शाणा' समोर आजमावण्याची संधी मिळते. एमसीएस, बीसीसीआय आणि आयसीसीमधील स्पर्धांमध्ये मुंबईकर खेळाडूंनी आपल्या क्रिकेटमधील खडूसवृत्तीनं जे स्वत:चं असं स्थान निर्माण केलंय, भारतीय क्रिकेटला जी ओळख मिळवून दिलीय, त्याची महती तसंच इथली प्रत्येक गोष्ट येणाऱ्या प्रत्येकाला नव्यानं करून देते.
