ETV Bharat / state

मुंब्य्रात साकारले एमसीएचे पहिले प्रशिक्षण केंद्र; निवड चाचणी अन् रणजी क्रिकेटचे सामने होणार

काही दिवसांपूर्वीच जितेंद्र आव्हाड यांनी या प्रशिक्षण केंद्राची पाहणी केली. तसेच सराव करणाऱ्या खेळाडूंशी संवाद साधला.

MCA first training center set up in Mumbra
मुंब्य्रात साकारले एमसीएचे पहिले प्रशिक्षण केंद्र (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 19, 2025 at 11:15 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : मुंब्रा-कौसा येथील मौलाना अब्दुल कलाम आझाद स्टेडियममध्ये एमसीएच्या वतीने क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्र साकारले आहे. या प्रशिक्षण केंद्रात क्रिकेटपटूंना नेट प्रॅक्टिस करता येणार आहेच; शिवाय येथे एमसीएची निवड चाचणीदेखील होणार आहे. एमसीएचे उपाध्यक्ष जितेंद्र आव्हाड यांच्या प्रयत्नातून हे केंद्र सुरू करण्यात येत आहे. काही दिवसांपूर्वीच जितेंद्र आव्हाड यांनी या प्रशिक्षण केंद्राची पाहणी केली. तसेच सराव करणाऱ्या खेळाडूंशी संवाद साधला.

स्टेडियममध्ये नेट प्रॅक्टिससाठी प्रशिक्षण केंद्र उभारले जाणार : एमसीएच्या वतीने मुंब्रा येथे बीकेसीच्या धर्तीवर एक मैदान तयार करण्यात येत आहे. सिझन क्रिकेटसह टेनिस क्रिकेट आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा असणाऱ्या या मैदानाचे भूमिपूजन लवकरच पार पडणार आहे. तत्पूर्वी जितेंद्र आव्हाड यांनी कौसा येथील स्टेडियममध्ये नेट प्रॅक्टिससाठी प्रशिक्षण केंद्र उभारले आहे. अशा पद्धतीचे ठाण्यातील हे पहिलेच केंद्र असणार आहे. कधी काळी क्रिकेट हे दादर ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस अन् चर्चगेटपुरतेच मर्यादित होते. त्यामुळे ठाणे, मुंब्रा, कल्याण आदी भागांतील खेळाडूंना सरावासाठी थेट मुंबई गाठावी लागत होती. खेळाडूंची प्रचंड दगदग होत असल्याने या ठिकाणी हे प्रशिक्षण तथा सराव केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. गेल्या सहा महिन्यांच्या परिश्रमानंतर हे सराव केंद्र उभारले आहे. मस्तकिम शेख, एमएमके शेख यांनी या नेट प्रॅक्टिस केंद्रासाठी परिश्रम घेतले आहेत. पुढील आठ दिवसांत याचे उद्घाटन करण्यात येणार आहे.

क्रिकेटचा विकास साधणार अन् खेळाडूंना मदत मिळणार

  1. MCA चे मुंब्य्रात पहिले नेट असून, इथे सिलेक्शन होणार
  2. वुमेन्स क्रिकेटसाठी सोय उपलब्ध
  3. BKC च्या धर्तीवर MCA चे ग्राउंड उभारणार
  4. रणजी क्रिकेट खेळता येणार
  5. पुढील आठ-दहा दिवसांत याचं उद्घाटन होणार

खेळाडूंसाठी हॉस्टेल बांधण्याचाही प्रस्ताव : खरं तर मुंब्य्रात प्रॅक्टिससाठी येणाऱ्या खेळाडूंसाठी हॉस्टेल बांधण्याचाही प्रस्ताव असल्याचे जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले. तसेच MCA आणि सरकारला आम्ही प्रस्ताव देणार असून, हॉस्टेल बांधण्यासाठीचीही सुरुवात आहे. भविष्यात उपाध्यक्षपदाचा वापर करून क्रिकेट वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आव्हाड यांनी यावेळी सांगितले.

हेही वाचाः

घराणेशाहीचा मुद्दा चर्चेत! नगरपरिषद निवडणुकीत भाजपाकडून एकाच घरातील सहा जणांना उमेदवारी
शिवसेनेच्या आमदारांचा मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार, ठिणगी साताऱ्यात; निवडणुकीत काय चित्र आहे?

TAGGED:

MUMBRA MCA FIRST TRAINING CENTER
RANJI CRICKET MATCHES
MUMBRA SELECTION
जितेंद्र आव्हाड
MCA FIRST TRAINING CENTER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.