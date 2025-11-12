एमसीए अध्यक्षपदाच्या निवडीचा चेंडू कोर्टात; शरद पवारांसह आशिष शेलारांचा पाठिंबा मिळूनही अजिंक्य नाईकांना विरोध
अजिंक्य नाईक यांच्या एमसीएच्या अध्यक्षपदाच्या उमेदवारीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडं क्रिकेटप्रेमींचे लक्ष लागलेलं आहे.
मुंबई : बहुचर्चित एमसीए निवडणूच्या निकालाचा दिवस उजाडला तरी त्यातील वाद आणि कोर्टकचेरीच्या फेऱ्या सुरुच आहेत. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या अध्यक्षपदाचे एकमेव दावेदार अजिंक्य नाईक यांच्या उमेदवारीला अखेरच्या क्षणी हायकोर्टात नव्यानं आव्हान देण्यात आलंय. बुधवारी या निवडणूकीचा निकाल जाहीर होत असल्यानं बुधवारीच या याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टानं निश्चित केलंय.
अजिंक्य नाईक यांच्या उमेदवारीला हायकोर्टात आव्हान - एमसीएचे सभासद असलेल्या समीर पेठे यांनी अजिंक्य नाईक यांच्या उमेदवारीवर अर्जाला याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेलंय. याचिकेतील दाव्यानुसार अजिंक्य नाईक यांनी साल 2019 पासून सलग दोन टर्म एमसीएच्या एपेक्स काउन्सिलमधील कार्यकाळ पूर्ण केलाय. एमसीएच्या नियमावलीनुसार दोन टर्म उपभोगल्यानंतर सलग तिसऱ्यांदा त्यांना निवडणूक लढवता येणार नाही. त्यात एक टर्म कुलिंग ऑफ कालावधी घेणं अनिवार्य असल्यानं यंदा अजिंक्य नाईक यांची अध्यक्षपदासाठीची उमेदवारी कायद्यानं अपात्र ठरते. सोमवारी यंदाच्या निवडणूकीतील उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी अजिंक्य नाईक यांच्या व्यतिरिक्त अध्यक्ष पदाच्या इतर दावेदारांनी आपले अर्ज मागे घेतल्यानं अजिंक्य नाईक यांची निवड बिनविरोध होणार होती. मात्र, आता या निवडीचं भवितव्य हायकोर्टाच्या निकालावर अवलंबून असेल. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होईल.
सत्र न्यायालयाचा अजिंक्य नाईक यांना दिलासा - एमसीएच्या अध्यक्षपदाचे एकमेव दावेदार असलेल्या अजिंक्य नाईक यांना मुंबई सत्र न्यायालयाकडून तूर्तास दिलासा मिळालाय. त्यांच्या उमेदवारीला आव्हान देत दाखल झालेली एक याचिका मंगळवारी मुंबई सत्र न्यायालयानं फेटाळून लावलीय. सुरुवातीला एमसीए अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत असलेले शाह आलम शेख यांनी अजिंक्य नाईक यांच्या उमेदवारीला मुंबई सत्र न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. अध्यक्षपदासाठीची त्यांची उमेदवारी अपात्र ठरवण्याची केलेली याचिका फेटाळून लावत निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयानं नकार दिला.
सत्याचा विजय झाला आणि पुढेही होईल- या निकालानंतर ईटिव्ही भारतला प्रतिक्रिया देताना अजिंक्य नाईक यांनी स्पष्ट केलंय की, "माझ्या विरोधात काही असंतुष्ट घटकांनी दाखल केलेली याचिका कोर्टानं फेटाळलीय. त्यांनी माझी उमेदवारी आणि निवडणूक रोखण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, मला नेहमीच आपल्या न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास होता. विश्वास आणखी दृढ झाला आहे. मला अपमानित आणि त्रास देण्याचा हा एक प्रयत्न होता. परंतु देवाच्या कृपेनं आणि आपल्या आशीर्वादामुळे सत्याचा विजय झालाय. आता काहींनी उच्च न्यायालयात दाद मागितलीय. परंतु, मला पूर्ण विश्वास आहे त्यांची याचिका तिथंही ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.
एमसीएमध्ये शदर पवार-आशिष शेलार पुन्हा एकदा एकत्र - आगामी 2025-28 या कालावधीकरता होणाऱ्या निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादीचे (शरदचंद्र पवार) अध्यक्ष शरद पवार आणि भाजपा नेते आशिष शेलार पुन्हा एकदा एकत्र आलेत. शरद पवार आणि आशिष शेलार गटानं त्यांच्या उमेदवारांची यादी मंगळवारी जाहीर केलीय. यात पदाधिकार्यांमध्ये बिनविरोध असलेले अध्यक्ष अजिंक्य नाईक यांच्यासह आमदार जितेंद्र आव्हाड (उपाध्यक्ष), गौरव पय्याडे (सहसचिव) अरमान मलिक (खजिनदार) यांचा समावेश आहे. तर कार्यकारिणी सदस्यांमध्ये मिलिंद नार्वेकर विघ्नेश कदम विकास रेपाळे प्रमोद यादव भूषण पाटील संदीप विचारे मंगेश साटम सूरज सामंत आणि मौलिक मर्चंट तर गव्हर्निंग काउन्सिलसाठी राजदीपकुमार गुप्ता (अध्यक्ष) (बिनविरोध) किशोर जैन (सदस्य) यांना पाठिंबा जाहीर केलाय. मात्र, शरद पवार आणि आशिष शेलार गटानं चार पदाधिकार्यांसाठी उमेदवार जाहीर केलेत. तरी सचिवपदासाठी कुठल्याही उमेदवाराला पाठिंबा दिलेला नाही. सचिव पदासाठी शाह आलम शेख विरुद्ध डॉ. उन्मेष खानविलकर अशी लढत होणार आहे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या बहुचर्चित निवडणुकीत एकूण 14 पदांसाठी 30 उमेदवार रिंगणात आहेत.
