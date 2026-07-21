पांढरा कोट, स्टेथोस्कोप अन् सुरेल गळा; अमरावतीच्या भावी डॉक्टरचा 'ऑल इंडिया रेडिओ'पर्यंतचा सुरेल प्रवास
अमरावतीच्या एमबीबीएस विद्यार्थिनी शुभलक्ष्मी प्रसाद कुळकर्णी हिने दुहेरी यश संपादन केलं आहे. आकाशवाणीनं तिची 'बी-हाय ग्रेड' कलाकार म्हणून निवड केली आहे.
Published : July 21, 2026 at 4:08 PM IST
अमरावती : वैद्यकीय शिक्षणाचा ताण आणि शास्त्रीय संगीताची अखंड साधना यांचा सुंदर समतोल साधणारी अमरावतीतील शुभलक्ष्मी प्रसाद कुळकर्णी ही विद्यार्थिनी आज अनेकांसाठी प्रेरणा ठरत आहे. एकीकडे पांढरा कोट परिधान करून डॉक्टर होण्याचं स्वप्न, तर दुसरीकडे मधुर आवाजातून शास्त्रीय संगीताची परंपरा जपण्याचा तिचा प्रवास लक्षवेधी ठरत आहे.
शुभलक्ष्मी सध्या अमरावती येथील डॉ. राजेंद्र गोडे मेडिकल कॉलेजमध्ये एमबीबीएसच्या तृतीय वर्षाचं शिक्षण घेत आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या व्यस्त वेळापत्रकातून वेळ काढत ती नियमितपणे शास्त्रीय संगीताचा रियाज करते. तिच्या या संगीत साधनेची दखल घेत आकाशवाणीनं तिची 'बी-हाय ग्रेड' कलाकार म्हणून निवड केली आहे. वैद्यकीय शिक्षण आणि संगीत या दोन्ही क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी करत शुभलक्ष्मीनं आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. भावी डॉक्टर आणि उदयोन्मुख शास्त्रीय गायिका असा दुहेरी प्रवास करणाऱ्या शुभलक्ष्मीची ही यशोगाथा अनेक विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.
बालवयापासून सुरांशी जुळलेलं नातं : शुभलक्ष्मी कुळकर्णी हिनं वयाच्या अवघ्या चौथ्या-पाचव्या वर्षापासून शास्त्रीय संगीताचं शिक्षण सुरू केलं. तिचे वडील प्रसाद कुळकर्णी हेच तिचे पहिले गुरु. त्यानंतर पंडित विजय धुरतकर आणि श्यामकांत बर्वे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तिनं शास्त्रीय संगीताचा सखोल अभ्यास आणि नियमित रियाज केला. सातत्य, शिस्त आणि गुरूंच्या मार्गदर्शनामुळे त्यांची संगीत साधना अधिक परिपक्व होत गेली.
वैद्यकीय शिक्षणासह संगीताची यशस्वी वाटचाल : मूळची यवतमाळची असलेल्या शुभलक्ष्मीने केंद्रीय विद्यालयातून दहावीपर्यंतचं शिक्षण पूर्ण केलं. त्यानंतर 'नीट' परीक्षेत यश मिळवत अमरावती येथील डॉ. राजेंद्र गोडे मेडिकल कॉलेजमध्ये एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळवला. अभ्यासासोबत विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना प्रोत्साहन देणारं महाविद्यालय मिळाल्यानं आपण स्वतःला भाग्यवान समजत असल्याचं शुभलक्ष्मीनं 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
'पहाटेचा रियाज म्हणजे दिवसाची ऊर्जा' : वैद्यकीय शिक्षणाच्या व्यस्त वेळापत्रकातही पहाटेचा रियाज हा आपल्या दिनचर्येचा अविभाज्य भाग असल्याचं शुभलक्ष्मी सांगते.
"आजही मी दररोज नियमित रियाज करते. वसतिगृहातही सरावासाठी अनुकूल वातावरण मिळाल्यानं माझी साधना अधिक जोमानं सुरू आहे. दिवसभराच्या अभ्यासानंतर संगीत माझ्यासाठी मानसिक तणाव दूर करणारं औषध ठरतं. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण आणि संगीत या दोन्ही क्षेत्रांचा समतोल साधणे शक्य झालं आहे."
ऑल इंडिया रेडिओ पर्यंतचा सुरेल प्रवास : ऑल इंडिया रेडिओच्या निवड प्रक्रियेसाठी शुभलक्ष्मीनं नागपूर आकाशवाणी केंद्रावर दोन शास्त्रीय रागांचं सादरीकरण केलं. त्यानंतर दिल्लीतील तज्ज्ञ परीक्षकांनी त्यांच्या गायनाचं मूल्यमापन केलं. या प्रक्रियेनंतर तिची आकाशवाणीच्या 'बी-हाय ग्रेड' कलाकार म्हणून निवड झाली. "या निवडीमुळे आता दर तीन महिन्यांनी नागपूर आकाशवाणी केंद्रावर माझ्या रागदारी संगीताचं ध्वनिमुद्रण होणार आहे. ही माझ्यासाठी अत्यंत अभिमानाची बाब आहे," असं शुभलक्ष्मीनं सांगितलं
'डॉक्टरही व्हायचं आणि संगीताची साधनाही सुरू ठेवायची' : वैद्यकीय शिक्षण आणि संगीत हे एकमेकांना पूरक असल्याचा विश्वासही शुभलक्ष्मीनं व्यक्त केला. तिनं पुढे बोलताना सांगितलं की, "डॉक्टर होणं आणि गायक म्हणून प्रगती करणं ही दोन वेगळी स्वप्नं नाहीत. संगीतामुळे एकाग्रता वाढते, मानसिक शांतता मिळते आणि त्याचा वैद्यकीय शिक्षणातही सकारात्मक फायदा होतो. भविष्यात उत्कृष्ट डॉक्टर बनून रुग्णसेवा करतानाच शास्त्रीय संगीताची साधना अखंड सुरू ठेवण्याचा माझा निर्धार आहे."
घरातूनच मिळाला संगीताचा वारसा : शुभलक्ष्मीनं संगीताचे संस्कार घरातूनच मिळाले. तिचे वडील प्रसाद कुळकर्णी हे यवतमाळ येथील राणी लक्ष्मीबाई विद्यालयाचे मुख्याध्यापक असून, आई गणित आणि विज्ञान विषयाच्या शिक्षिका आहे. त्यांचा भाऊ जयराज कुळकर्णी यालाही तबलावादनाची आवड आहे. घरातील शास्त्रीय संगीत, भजन आणि दर्जेदार संगीताचा वारसा लाभल्यामुळे लहानपणापासूनच शुभलक्ष्मीची संगीताशी घट्ट नाळ जुळली आणि त्याच बळावर तिनं आज राष्ट्रीय स्तरावर आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.
आजोबा आणि गुरुजनांकडून मिळाली संगीताची प्रेरणा : शुभलक्ष्मीला संगीत आणि भक्तीचे संस्कार घरातूनच मिळाले. वारकरी संप्रदायातील भजन-कीर्तन करणारे तिचे आजोबा बापूसाहेब देशमुख आणि आजी यांच्याकडून त्यांना भक्तीची प्रेरणा मिळाली, तर गुरुजनांकडून शास्त्रीय संगीताची शिकवण मिळाली.
उस्ताद बडे गुलाम अली खान यांच्या गायनाचा प्रभाव आपल्या संगीत प्रवासावर असल्याचं शुभलक्ष्मी सांगते. "लहानपणापासून घरात रेडिओवर भजन आणि शास्त्रीय संगीताचे कार्यक्रम ऐकण्याची परंपरा होती. त्या कार्यक्रमांतूनच संगीताची आवड निर्माण झाली आणि नियमित रियाजाची प्रेरणा मिळाली," असंही तिनं सांगितलं.
संगीत स्पर्धांमधून घडला आत्मविश्वास : लहानपणापासून विविध संगीत स्पर्धांमध्ये सहभागी होत शुभलक्ष्मीने अनेक पुरस्कार मिळवले आहेत. 'यवतमाळ रत्न' पुरस्कारासह विदर्भस्तरीय शास्त्रीय गायन आणि नाट्यगीत स्पर्धांमध्ये त्यांनी उल्लेखनीय यश संपादन केलं. विविध व्यासपीठांवर गायन सादर करण्याची संधी मिळाल्यानं तिचा आत्मविश्वास आणि कलात्मक प्रवास अधिक समृद्ध झाला.
रागेश्रीच्या सादरीकरणानं रंगलं वातावरण : 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधताना शुभलक्ष्मीनं राग रागेश्रीमधील त्रितालबद्ध उस्ताद बडे गुलाम अली खान यांची बंदिश सादर केली. तिच्या सुरेल, भावपूर्ण आणि शास्त्रीय गायनाने वातावरण प्रसन्न झालं.
सुरांच्या साथीनं घडणारी भावी डॉक्टर : एमबीबीएसच्या कठीण अभ्यासासोबत शास्त्रीय संगीताची अखंड साधना करणारी शुभलक्ष्मी कुळकर्णी ही केवळ भावी डॉक्टर नसून संवेदनशील आणि प्रतिभावान कलाकारही आहे. याबाबत बोलताना तिचे शिक्षक डॉ. नीरज मुरके म्हणाले, "वैद्यकीय शिक्षण आणि शास्त्रीय संगीताचा समतोल साधणारी शुभलक्ष्मी विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी आहे. रुग्णसेवा आणि संगीत साधना या दोन्ही क्षेत्रांत ती निश्चितच उज्ज्वल कामगिरी करेल, असा विश्वास आहे."