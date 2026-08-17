डॉक्टर होण्याचा खर्च वाढला; डीम्ड मेडिकल कॉलेजमध्ये एमबीबीएस फी 27 लाखांपर्यंत
खासगी डीम्ड मेडिकल कॉलेजमधून एमबीबीएसचे शिक्षण घेण्यासाठी पालकांना मोठी आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे.
Published : August 17, 2026 at 1:42 PM IST
मुंबई : डॉक्टर होण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांसाठी वैद्यकीय शिक्षणाचा खर्च मोठं आव्हान ठरत आहे. राज्यातील खासगी स्वायत्त अर्थात डीम्ड विद्यापीठांमधील एमबीबीएसच्या शुल्कात यंदा अनेक ठिकाणी वाढ झाली आहे. संबंधित महाविद्यालयं आणि विद्यापीठांच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध 2025-26 आणि 2026-27 च्या फी स्ट्रक्चरची तुलना केल्यास काही महाविद्यालयांमध्ये एमबीबीएसची वार्षिक ट्युशन फी 20 ते 27 लाख रुपयांपर्यंत असल्याचं दिसून येते.
याशिवाय काही महाविद्यालयांमध्ये डेव्हलपमेंट फी, विद्यापीठ शुल्क आणि इतर खर्च स्वतंत्रपणे आकारला जातो. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षणासाठी पालकांना प्रत्यक्षात आणखी मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागू शकतो.
विदर्भातील मेडिकल कॉलेजसमध्ये काय स्थिती? : डीएमआयएचईआरच्या जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, वर्धा आणि दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज, नागपूरमध्ये 2025-26 मध्ये एमबीबीएसची वार्षिक ट्युशन फी 22 लाख रुपये होती. 2026-27 च्या फी स्ट्रक्चरनुसार ही फी आता 27 लाख रुपये करण्यात आली आहे. म्हणजेच एका वर्षात तब्बल 5 लाख रुपयांची वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे, पुढील वर्षांच्या शुल्कातही वाढ करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे डीम्ड विद्यापीठांमधून एमबीबीएसचं शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांसमोरील आर्थिक आव्हान आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
सांगली पुण्यातही महागडे कॉलेज : भारती विद्यापीठाच्या सांगली मेडिकल कॉलेजमध्ये एमबीबीएसची ट्युशन फी 23 लाख 20 हजार 500 रुपये आहे. त्यावर 10 टक्के म्हणजे 2 लाख 32 हजार 50 रुपये डेव्हलपमेंट फी आकारली जाते. त्यामुळे या कॉलेजमध्ये वर्षाला एकूण 25 लाख 52 हजार 550 रुपये फी भरावी लागते.
पुण्यातील भारती विद्यापीठ मेडिकल कॉलेजमध्ये ट्युशन फी 25 लाख 96 हजार रुपये, तर डेव्हलपमेंट फी 2 लाख 59 हजार 600 रुपये आहे. त्यामुळे या कॉलेजची वार्षिक एकूण फी 28 लाख 55 हजार 600 रुपये होते.
लोणी येथील रुरल मेडिकल कॉलेजमध्ये 2025-26 साठी एमबीबीएसची ट्युशन फी 19 लाख रुपये आहे. कॉलेजच्या फी नोटिफिकेशननुसार पुढील वर्षांच्या शुल्काबाबत स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे या कॉलेजमध्येही एमबीबीएस शिक्षणासाठी पालकांना मोठा खर्च करावा लागतो.
पुण्यातील सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज फॉर विमेनमध्ये एमबीबीएसची वार्षिक ट्युशन फी 10 लाख रुपये आहे. कॉलेजच्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रवेश आणि फीची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे इतर काही डीम्ड मेडिकल कॉलेजच्या तुलनेत या कॉलेजची वार्षिक ट्युशन फी कमी आहे.
कराडच्या कृष्णा मेडिकल कॉलेजमध्येही एमबीबीएस महाग : कराडच्या कृष्णा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसमध्येही एमबीबीएसचं शिक्षण पालकांच्या खिशाला चांगलीच झळ देणारं आहे. कृष्णा विश्व विद्यापीठाच्या अधिकृत वेबसाइटवरील फी स्ट्रक्चरनुसार, 2025-26 मध्ये एमबीबीएसची वार्षिक ट्युशन फी 24 लाख 50 हजार रुपये आहे. या फीमध्ये दरवर्षी 7 टक्के वाढीची तरतूद करण्यात आली आहे.
याशिवाय प्रवेशाच्या वेळी 1 लाख रुपये पात्रता फी, 50 हजार रुपये परतावा मिळणारे डिपॉझिट आणि 25 हजार रुपये हॉस्टेल डिपॉझिट द्यावे लागते. हॉस्टेल घेतल्यास वर्षाला आणखी 99 हजार रुपये खर्च येतो. त्यामुळे संपूर्ण अभ्यासक्रमाचा विचार करता पालकांना मोठी आर्थिक तरतूद करावी लागते.
छत्रपती संभाजीनगरात यंदा फीमध्ये वाढ करण्यात आलेली नाही : छत्रपती संभाजीनगर येथील एमजीएम मेडिकल कॉलेज इथं एमबीबीएसची ट्युशन फी 23 लाख 50 हजार रुपये आहे. उपलब्ध फी स्ट्रक्चरनुसार यंदा या फीमध्ये वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सर्वच डीम्ड मेडिकल कॉलेजमध्ये फी वाढ झालेली नाही.
काही ठिकाणी ट्युशन फीबरोबर इतर शुल्क आकारलं जातं : डी. वाय. पाटील समूहातील नवी मुंबई, पिंपरी आणि कोल्हापूर येथील मेडिकल कॉलेजमध्येही एमबीबीएसची फी वेगवेगळी आहे. या कॉलेजच्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रवेश आणि शुल्काबाबत स्वतंत्र माहिती देण्यात आली आहे. काही ठिकाणी ट्युशन फीबरोबर डेव्हलपमेंट फी आणि इतर शुल्क आकारलं जातं. त्यामुळे प्रत्यक्ष वार्षिक खर्च आणखी वाढतो.
एमबीबीएसचा अभ्यासक्रम साडेचार वर्षांचा असून त्यानंतर एक वर्षाची इंटर्नशिप असते. त्यामुळे केवळ एका वर्षाची ट्युशन फी पाहून शिक्षणाचा एकूण खर्च निश्चित करता येत नाही. ट्युशन फीबरोबरच विद्यापीठ शुल्क, परीक्षा फी, हॉस्टेल, मेस, पुस्तके आणि इतर खर्चही करावा लागतो.
खासगी डीम्ड मेडिकल कॉलेजमधून एमबीबीएसचे शिक्षण घेण्यासाठी पालकांना मोठी आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे. संबंधित कॉलेज आणि विद्यापीठांच्या अधिकृत वेबसाइटवरील 2025-26 आणि 2026-27 च्या फी स्ट्रक्चर व फी नोटिफिकेशननुसार, कॉलेजागणिक शुल्कात मोठी तफावत असल्याचे या आकडेवारीतून स्पष्ट होते.