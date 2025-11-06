मेहनत, जिद्द अन् कुटुंबाच्या एकतेचा विजय! सख्ख्या बहीण-भावाचं सीए परीक्षेतील यश प्रेरणादायी
आकुर्डी येथील मृणाल सावंत आणि मयूर अनिल सावंत या सख्ख्या बहीण-भावांनी चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) या देशातील सर्वात कठीण परीक्षेत यश मिळवत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.
November 6, 2025
पिंपरी-चिंचवड (पुणे) : आकुर्डी दत्तवाडी येथील श्रीकृष्णनगरचा अभिमान ठरलेले मृणाल अनिल सावंत आणि मयूर अनिल सावंत या सख्ख्या बहीण-भावांनी चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) या देशातील सर्वात कठीण परीक्षेत यश मिळवत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. मेहनत, जिद्द आणि चिकाटीच्या जोरावर या दोघांनी यशाचं शिखर गाठत संपूर्ण परिसराचा मान उंचावला आहे.
आई-वडिलांचा विश्वास : मृणाल आणि मयूर या दोघांनी शिक्षणाच्या प्रवासात एकमेकांसोबत अभ्यास करत परस्परांना प्रेरणा दिली. यशाच्या या वाटचालीत त्यांना घरच्यांचे अमूल्य पाठबळ मिळाले. पालकांनी केलेला त्याग आणि सतत दिलेलं प्रोत्साहन हाच त्यांच्या यशाचा पाया ठरला आहे. मृणाल सावंत म्हणाल्या, “माझ्या यशाचं श्रेय माझ्या आई-वडिलांना आणि गुरुजनांना आहे. त्यांच्या सततच्या मार्गदर्शनामुळे आणि मानसिक आधारामुळे हे यश मिळवणं शक्य झालं. अभ्यासात अडचणी आल्या तरी आई-वडिलांचा विश्वास माझ्यासाठी उर्जेचा स्रोत ठरला.”
प्रत्येक टप्प्यावर आत्मविश्वास वाढला : मृणाल यांनी पहिली ते दहावीपर्यंत विद्यानंद भवन स्कूलमध्ये आपलं शिक्षण पूर्ण केलं. त्यानंतर पुण्यातील बीएमसीसी कॉलेजमधून वाणिज्य शाखेत पदवी घेतली. या प्रवासात प्राचार्य छाया हब्बू आणि बालाजी जाधव तसेच एकत्व संस्था यांच्या शिक्षकांनी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन केलं. मृणाल यांनी सांगितलं की, “शिक्षकांनी दिलेलं प्रेरणादायी मार्गदर्शन आणि घरातील शिकवण यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर आत्मविश्वास वाढला.”
मेहनतीचा आणि नियोजनाचा आदर्श : मयूर सावंत यांनीही परीक्षेच्या काळात मेहनतीचा आणि नियोजनाचा आदर्श दाखवला. दोघंही भावंडं एकत्र अभ्यास करून एकमेकांच्या शंकांचं निरसन करत अभ्यासाला सखोलतेनं भिडली. घरातील एकमेकांवरील विश्वास आणि समजुतदारपणा यामुळे ताण-तणावाच्या काळातही त्यांनी स्थिरता राखली. या दुहेरी यशानंतर श्रीकृष्णनगर परिसरात आनंदाचं वातावरण पसरलं आहे. नातेवाईक, मित्रपरिवार आणि शिक्षकांनी या भावंडांचं अभिनंदन केलं आहे. सावंत कुटुंबासाठी हा क्षण अभिमानाचा असून, या यशामुळे स्थानिक विद्यार्थ्यांनाही नव्या प्रेरणेची दिशा मिळाली आहे.
आत्मविश्वास ठेवा : सीए परीक्षा देशातील सर्वात आव्हानात्मक मानली जाते. अशा कठीण परीक्षेत दोन्ही भावंडांनी एकत्र यश मिळवलं ही दुर्मीळ बाब आहे. त्यांच्या यशामागे घरचं शिस्तबद्ध वातावरण, गुरुजनांचे मार्गदर्शन आणि आत्मविश्वासाचा ठेवा आहे. या यशाने केवळ सावंत कुटुंबच नव्हे, तर संपूर्ण आकुर्डी परिसर उजळून निघाला आहे. भविष्यात हे दोघं भावंडं सनदी लेखापाल क्षेत्रात नवी उंची गाठतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मेहनत, चिकाटी आणि लक्ष्य ठरवण्याची क्षमता : यावेळी या भावंडांचे कौतुक करण्यासाठी स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते चेतन बेंद्रे यांनी देखील शुभेच्छा देत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत त्यांनी बोलताना सांगितले की, "आकुर्डीतील या भावंडांनी सीए परीक्षेत मिळवलेलं यश हे संपूर्ण परिसरासाठी प्रेरणादायी आहे. आजच्या तरुण पिढीने मेहनत, चिकाटी आणि लक्ष्य ठरवण्याची क्षमता दाखवली तर कोणतंही यश अशक्य नाही, हे या दोघांनी सिद्ध केलं आहे. पालकांचे संस्कार आणि गुरुजनांचं मार्गदर्शन या यशामागे स्पष्ट दिसतं. समाजातील इतर विद्यार्थ्यांनीही या उदाहरणातून प्रेरणा घ्यावी आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून आपल्या आयुष्याचं तसेच समाजाचंही भवितव्य उज्ज्वल करावं, हीच अपेक्षा व्यक्त करत शुभेच्छा दिल्या आहेत."
मुलांनी प्रामाणिकपणे मेहनत घेतली : यावेळी या भावंडांची आई भारती अनिल सावंत यांनी देखील मुलांच्या परिश्रमाला उजाळा देत आपल्या भावना व्यक्त केल्या की, "माझ्या दोन्ही लेकरांनी सीएसारख्या कठीण परीक्षेत यश मिळवलं, हा आमच्यासाठी स्वप्नपूर्तीचा क्षण आहे. त्यांच्या मेहनतीचा आणि चिकाटीचा आम्हाला अभिमान वाटतो. अभ्यासाच्या काळात त्यांनी किती तास जागून मेहनत घेतली हे आम्ही जवळून पाहिलं आहे. आमचं सततचं प्रोत्साहन, शिक्षकांचं मार्गदर्शन आणि देवाच्या कृपेने आज त्यांनी हे यश मिळवलं. हे यश केवळ आमच्या कुटुंबाचं नाही, तर संपूर्ण परिसरासाठी आनंदाचा क्षण आहे. मुलांनी प्रामाणिकपणे मेहनत घेत राहावी, हीच आमची त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे."
