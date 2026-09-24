मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या 14 फुटांवरील झोपड्यांवर कारवाईबाबत महापौर अनभिज्ञ !
महत्त्वाच्या निर्णयावर स्वतः महापौर रितू तावडे अनभिज्ञ असल्याचे समोर आलंय. ईटीव्ही भारतने प्रश्न विचारला असता, अधिकाऱ्यांची चर्चा केल्यानंतरच भूमिका स्पष्ट करू, अशी प्रतिक्रिया महापौरांनी दिली.
Published : September 24, 2026 at 3:09 PM IST
मुंबई - मुंबई शहरातील उपनगरांमधील 14 फुटांपेक्षा अधिक उंचीच्या झोपड्यांवर तोडक कारवाई करण्याची घोषणा महापालिका प्रशासनाने केली होती. मात्र या महत्त्वाच्या निर्णयावर स्वतः महापौर रितू तावडे अनभिज्ञ असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी ई टीव्ही भारतने त्यांना प्रश्न विचारला असता, अधिकाऱ्यांची चर्चा केल्यानंतरच भूमिका स्पष्ट करू, अशी सावध प्रतिक्रिया महापौरांनी दिली. या प्रकारामुळे मुंबई महानगरपालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी नगरसेवकांमध्ये समन्वय नाही हे पुन्हा एकदा समोर आले आहे.
सभागृह नेत्यांनी लिहिले पत्र : मुंबईतील मोठा वर्ग झोपडपट्ट्यांमध्ये वास्तव्यास आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे रहिवाशांमध्ये तीव्र भीतीचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येवर परिणाम करणाऱ्या धोरणात्मक महत्त्वाच्या निर्णयाची माहिती थेट महापौरांनाच नसल्याने महापालिकेच्या कारभाऱ्यावर आणि लोकप्रतिनिधींच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. दुसरीकडे भाजपाचे सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी स्वतः महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र लिहून सरसकट झोपड्यांवर कारवाई न करण्याची मागणी केली आहे. असं असताना महापौर मात्र या कारवाईपासून अनभिज्ञ असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
स्थायी समितीमध्ये पडसाद : बुधवारी आयोजित स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये झोपडपट्ट्यांवरील कारवाईविषयी तीव्र पडसाद उमटले. प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींना अंधारात ठेवून थेट माध्यमातून घोषणा केली, त्यामुळे काही नगरसेवकांनी संताप व्यक्त केला. या पार्श्वभूमीवर सभागृह नेते गणेश खणकर आणि शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक यशोधर फणसे यांनी ही तोडक कारवाई तातडीने स्थगित करण्याची मागणी केली आहे.
पुनर्वसनाची नियमावली स्पष्ट करूनच पुढील पाऊल उचलावे : झोपडपट्टीवासीयांना पुनर्वसनाची आणि पर्यायी निवासी ठोस व्यवस्था झाल्याशिवाय एकही झोपडी तोडू नये, अशी ठाम भूमिका यावेळी मांडण्यात आली. काँग्रेससह इतर पक्षांनीही या निर्णयाविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला. रहिवाशांना विश्वासात घेऊन आणि पुनर्वसनाची नियमावली स्पष्ट करूनच पुढील पाऊल उचलले जावे, अशी मागणी त्यांची आहे. आता महानगरपालिका प्रशासन यावर काही स्पष्टीकरण देतं आणि महापौर काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.
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