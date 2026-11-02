10 वर्षांपूर्वीच्या कथित मारहाण प्रकरणी महापौर रितू तावडेंची अखेर मुंबई सत्र न्यायालयात हजेरी!
शिक्षक मारहाण प्रकरणी कोर्टात सुरू असलेल्या खटल्याच्या सुनावणीला अखेर मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी सोमवारी हजेरी लावली.
Published : November 2, 2026 at 3:46 PM IST
मुंबई : शिक्षक मारहाण प्रकरणी कोर्टात सुरू असलेल्या खटल्याच्या सुनावणीला अखेर मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी सोमवारी हजेरी लावली. सातत्यानं गैरहजर राहणाऱ्या मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांना गेल्या सुनावणीत मुंबई सत्र न्यायालयानं 1 हजार रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला होता. तसेच याप्रकरणी आजच्या सुनावणीलाही महापौर गैरहजर राहिल्या असत्या तर त्यांचा बेल बाँड रद्द करून वॉरंट काढलं जाईल, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं.
त्यामुळं कायदेशीर पेच टाळण्यासाठी महापौरांनी सकाळच्या सत्रात मुंबई सत्र न्यायालयात हजेरी लावली होती. यापूर्वी 23 सप्टेंबरच्या सुनावणीत देखील रितू तावडे कोर्टात गैरहजर राहिल्यानं त्यांना सत्र न्यायालयानं 300 रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला होता. सोमवारच्या हजेरीनंतर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी.जी. भन्साळी यांनी महापौरांना तूर्तास नियमित हजेरीतून सूट देत त्यांची विनंती मान्य केली.
काय आहे प्रकरण? - 2016 मध्ये वाकोला येथील पालिकेच्या एका उर्दू शाळेतील मुख्याध्यापिकेला कथित मारहाण केल्याप्रकरणी तत्कालीन शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा रितू तावडे यांच्यासह इतरांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 29 जुलै 2016 रोजी ही घटना घडली होती. या शाळेतील एका महिला शिक्षिकेची वांद्रे-कुर्ला संकुलातील एका दुसऱया विभागात बदली करण्यात आली होती. मात्र, संबंधित शिक्षिका ही कर्करोगानं ग्रस्त होती, तिच्यावर उपचार सुरू असताना केलेल्या या बदलीचा जाब विचारत त्याला विरोध करण्यासाठी रितू तावडे या अन्य सहा कार्यकर्त्यांसह शाळेत घुसल्या होत्या. तेव्हा तिथल्या मुख्याध्यापक व अन्य शिक्षकांबरोबर त्यांची वादावादी झाली. प्रकरण पुढे वाढत जाऊन धक्काबुक्कीवर आलं. तेव्हा रितू तावडेंनी तिथल्या दोन शिक्षकांना मारहाण केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.
मुख्याध्यापकांच्या तक्रारीवरून दाखल झाला गुन्हा - याप्रकरणी शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी दिलेल्या रितसर तक्रारीवरून रितू तावडे आणि अन्य आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ज्यात आयपीसी कलम 353 (सरकारी कामात अडथळा), 332(दुखापत करणे) आणि 504 (सामाजिक शांतता भंग करणे) या कलमांचा समावेश करण्यात आला होता.
न्यायालयात हजेरीपासून सूट - या प्रकरणी 2017 मध्ये आरोपपत्र दाखल झालेलं असूनही अद्याप आरोप निश्चित झालेले नाहीत. आरोपींच्या सततच्या गैरहजेरीमुळे खटला लांबत चालल्याचे निरीक्षण न्यायालयानं वेळोवेळी नोंदवलं आहे. दरम्यान, सोमवारच्या सुनावणीत रितू तावडे यांच्या वकिलांनी त्या मुंबईच्या प्रथम नागरिक (महापौर) असल्यानं त्यांचे वेळापत्रक व्यस्त असते, असं सांगत न्यायालयात हजेरीपासून सूट मागितली होती, जी कोर्टानं मान्य केली.
रितू तावडेंची दोषमुक्तीची याचिका कोर्टानं फेटाळली - या प्रकरणी केवळ राजकीय सूडबुद्धीनं गुन्हा दाखल केल्याचा आरोप करत रितू तावडेंनी सत्र न्यायालयात आपला दोषमुक्तीचा अर्ज दाखल केला होता. मात्र, पोलिसांनी दाखल केलेलं आरोपपत्र, पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब लक्षात घेत आरोपींविरोधात खटला चालवण्यास पुरेसा आधार असल्यानं या प्रकरणात दोषमुक्ती करता येणार नाही, असं स्पष्ट करत मुंबई सत्र न्यायालयानं रितू तावडेंचा दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळून लावला आहे.
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