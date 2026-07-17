चेंबूर दुर्घटनेवरील महापालिकेचा चौकशी अहवाल महापौरांनी फेटाळला; 11 वर्षीय विहानच्या मृत्यूप्रकरणी नव्याने चौकशीचे आदेश
चेंबूर इथं एका स्कूल बसवर झाड कोसळून एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेच्या अहवालावरून मुंबई महापालिका प्रशासन आणि महापौर रितू तावडे आमनेसामने आले आहेत.
Published : July 17, 2026 at 7:55 PM IST
मुंबई : चेंबूर इथं शाळेच्या बसवर झाड कोसळून 11 वर्षीय विहान नामक विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी मुंबई महापालिकेनं सादर केलेला चौकशी अहवाल फेटाळण्यात आला असून संपूर्ण प्रकरणाची त्रयस्थ समितीमार्फत नव्यानं चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती महापौर रितू तावडे यांनी दिली. महापौर बंगल्यावर पत्रकारांशी बोलताना रितू तावडे यांनी सांगितलं की, महापालिका प्रशासनानं सादर केलेल्या अहवालावर सभागृहात सविस्तर चर्चा होणार होती. मात्र, त्यापूर्वीच विरोधी सदस्यांनी सभात्याग करत विनाकारण राजकारण केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
महापौर नेमकं काय म्हणाल्या? : तावडे म्हणाल्या, "आज संबंधित मुलाच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन सांत्वन केलं जात आहे, मात्र त्यापेक्षा सभागृहात प्रशासनाला जाब विचारला असता, तर अधिक योग्य ठरलं असतं. आम्ही या प्रकरणावर सविस्तर चर्चा करून प्रशासनाचा अहवाल फेटाळला आहे. संबंधित प्रकरणाची त्रयस्थ समितीमार्फत नव्यानं चौकशी केली जाणार आहे." विरोधक सभेपूर्वी आणि सभागृहात वेगवेगळी भूमिका घेत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. तसंच, विरोधी पक्षांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचंही त्या म्हणाल्या. नुकत्याच झालेल्या सभेत महापौरांनी या प्रकरणातील संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले होते.
अहवालात काय होतं? : विहानच्या मृत्यूप्रकरणी महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या आदेशानुसार चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीनं सादर केलेल्या अहवालात संबंधित कंत्राटदार आणि सल्लागारावर दंडात्मक कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, रस्ते विभाग किंवा उद्यान विभागातील कोणत्याही अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली नव्हती. याच मुद्द्यावरून महापालिकेच्या सभेत अहवालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं. सभागृह नेते आणि भाजपाचे गटनेते गणेश खणकर यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करत या प्रकरणाची त्रयस्थ समितीमार्फत नव्यानं चौकशी करण्याची मागणी केली. "11 वर्षांच्या मुलाचा जीव गेला आणि त्याची किंमत केवळ 7 लाख रुपयांचा दंड आहे का?" असा सवाल त्यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
'अहवाल आमच्यासमोर मांडण्याच्या लायकीचा नाही' : महापौर रितू तावडे यांनीही अहवालावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "हा अहवाल आमच्यासमोर मांडण्याच्या लायकीचाही नाही," असं त्या सभागृहात म्हणाल्या. तसंच, हा अहवाल प्रशासनाकडे परत पाठवून संपूर्ण प्रकरणाची नव्यानं चौकशी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. याशिवाय, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून सुधारित आणि सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी प्रशासनाला दिले.
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