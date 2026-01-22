महापौरपदाच्या आरक्षण सोडतीमध्ये फिक्सिंग; काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांचा आरोप
नागपुरात सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलेसाठी महापौरपद आरक्षित झालं आहे. यावर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी आक्षेप घेतला आहे.
Published : January 22, 2026 at 4:17 PM IST
नागपूर : राज्यातील 29 महानगरपालिका महापौरपदासाठी आरक्षण सोडत आज जाहीर झाली आहे. यावर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी आक्षेप घेतला आहे. सोडत पूर्णतः पारदर्शक नाही, फिक्सिंग केलं आहे, स्वतःच्या सोयीनुसार काढलेलं आरक्षण असल्याचंही काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले.
आरक्षण फिक्सिंग आहे : हे आरक्षण फिक्सिंग आहे, असं मी काही दिवसांपूर्वीच सांगितलं होतं. नागपुरात महापौर पदाचा उमेदवार आधीच ठरवण्यात आला असून आज मी त्यांचं नाव जाहीर करतो. शिवानी दानी या भाजपाच्या महापौर पदाच्या उमेदवार असतील, असा घणाघाती आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. शिवसेनानं (उबाठा) घेतलेला आक्षेप बरोबर आहे. ते कोर्टात सुद्धा जातील असं देखील वडेट्टीवार म्हणाले.
चंद्रपूर संदर्भात सपकाळ निर्णय घेतील : चंद्रपूर महानगरपालिका संदर्भात कुणी कितीही बोललं तरीही काँग्रेसचा महापौर बसेल, मतभेद आणि गैरसमज होत असतात. भाजपातसुद्धा वाद पाहायला मिळत आहे. सगळ्या संदर्भात निर्णय प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ हे घेणार आहेत, मी माझ्यावतीनं सगळे अधिकार त्यांना दिले आहेत.
ओपन कॅटेगरीला मुंबईचं महापौरपद : मुंबईसह 29 महानगरपालिकांसाठी मंत्रालयात आरक्षण सोडत झाली. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात सोडत प्रक्रिया पार पडली. वेगवेगळ्या महापालिकांसाठी कुठे SC, कुठे ST तर काही ठिकाणी ओबींसीसाठी आरक्षण निघालं आहे. त्यात मुंबईचं महापौरपद कुठल्या प्रवर्गाला मिळणार? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. अखेर आरक्षण सोडतीत खुल्या वर्गाला (महिला) म्हणजे ओपन कॅटेगरीला मुंबईचं महापौरपद मिळणार हे स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळं भाजपाचा महापौर बसवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
