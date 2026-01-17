ETV Bharat / state

महापालिकांचा निकाल तर लागला, आता नवीन महापौरपदासाठी आरक्षण सोडत कधी?

राज्यातील 29 महापालिका निवडणुकांचे निकाल शुक्रवारी जाहीर झाले. भाजपानं निवडणुकीत मोठं यश मिळवलं आहे. आता उत्सुकता ताणणारा प्रश्न आहे, महापौर कोण होणार?

मुंबई महापालिका
मुंबई महापालिका (File Photo)
Published : January 17, 2026 at 4:06 PM IST

मुंबई : 29 महापालिका निवडणुकांचे निकाल 16 तारखेला जाहीर झाले. त्यात बहुतांश महापालिकेत महायुतीतील पक्ष सरस ठरले. निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता सर्वांच्या मनात एकच प्रश्न आहे की, नवा महापौर नेमका कधी आणि कसा निवडला जाणार? याबाबतची नावं कधी समोर येणार? महापौर कोण होणार यासाठी सोडतीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच राजकीय पक्षांकडून उमेदवार ठरवला जातो. महापौर निवडीसाठी सोडतीची प्रक्रिया राज्य सरकारकडून केली जाते. त्यासंदर्भातील अधिसूचना निघाल्यानंतरच ही प्रक्रिया सुरू होईल.



कशी होते महापौराची निवड? : महापालिकांच्या महापौरांची निवड थेट जनतेतून होत नाही. त्यासाठी एक विशिष्ट निवड प्रक्रिया पार पाडली जाते. नगरविकास विभागाकडून महापौर पदासाठी आरक्षणाची सोडत काढण्यासाठी नोटीफिकेशन काढलं जातं. त्यानुसार सर्व महापालिकेतील महापौर पदासाठी सोडत काढण्यात येते. या सोडतीमध्ये खुला प्रवर्ग, राखीव, महिला अशा प्रकारच्या वर्गांचा समावेश असतो. ज्या ठिकाणी जी सोडत निघते त्यानुसार महापौर पदाची निवड केली जाते. जसं मुंबईत ज्या पक्षाकडं किंवा युतीकडं 114 पेक्षा जास्त नगरसेवक आहेत, त्यांचाच महापौर निवडला जातो. हे पद खुल्या प्रवर्गासाठी आहे की राखीव, हे या सोडतीवरून स्पष्ट होईल. त्यानंतर महापौर आणि उपमहापौर पदासाठी अर्ज भरले जातात आणि महापालिकेच्या सभागृहात मतदान होऊन नव्या महापौरांची घोषणा केली जाते.

जानेवारी अखेरपर्यंत होईल सोडतीची प्रक्रिया : ही अधिसूचना पुढच्या आठवड्यात काढण्यात येणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ही अधिसूचना काढल्यानंतर सोडतीची प्रक्रिया जानेवारी अखेरपर्यंत होईल असं काही नेत्यांकडून खासगीत सांगितलं जात आहे. त्यानंतर महापौर पदासाठी नावे दिली जातील. या प्रक्रियेमुळं अद्याप कोणत्याही पक्षात महापौर पदासाठी कोणतंही नाव समोर आलं नाही.

आम्ही एकनाथ शिंदेंशी महापौर निवडीबाबत चर्चा करू आणि त्यानंतर निर्णय होईल. वाद होईल असं काही होणार नाही. शिवसेनेच्या काही जागा खूप कमी मतांनी गेल्या. त्यानुसार त्यांची कामगिरी चांगली राहिली आहे. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री


ठाण्यात शिवसेनेचा महापौर होणार? : “मुंबईत महायुतीचा महापौर होणार तर ठाण्यात शिवसेनेला स्पष्ट बहुमत आहे." असं एकनाथ शिंदेंनी भाषणात बोलताना सांगितलं. मुंबईत सत्ता स्थापन करताना भाजपाला शिवसेनेची गरज भासणार आहे. पण ठाण्यात शिवसेनेला स्पष्ट बहुमत असल्यानं भाजपाची मदत न घेता महापौर शिवसेनेचाच होणार असल्याचं अप्रत्यक्षपणे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.


महापौर निवडीला अजून काही दिवस लागणार : ठाण्यात शिवसेनेला एकहाती सत्ता मिळाली आहे. ”आम्हाला योग्य मान सन्मान न मिळाल्यास वेगळा विचार करू. वेळ पडल्यास विरोधी बाकावर बसू,” असं वक्तव्य भाजपाचे ठाण्याचे आमदार संजय केळकर यांनी केलं. महापौर पदासाठी ही रस्सीखेच बघायला मिळाली असली तरी, निवडणुकीआधी 'ईटीव्ही भारत'ला दिलेल्या मुलाखतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापौर निवडताना संख्याबळ हा निकष नसून महायुतीतील मित्रपक्षांशी चर्चा करूनच महापौर पदाचा निर्णय घेतला जाईल, असं सांगितलं होतं. त्यामुळं महापौर पदासाठी रस्सीखेच सुरू झाली असली तरी, या प्रक्रियेमुळं महापौर निवडीला अजून काही दिवस लागण्याची शक्यता आहे.

