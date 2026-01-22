राज्यातील 29 महानगरपालिका महापौरपदाची सोडत जाहीर, मुंबई, पुणे ओपनसाठी राखीव
आज महापालिकेमधील महपौरपदाच्या आरक्षण सोडतीबाबत घोषणा झाली.
Published : January 22, 2026 at 12:39 PM IST|
Updated : January 22, 2026 at 12:48 PM IST
मुंबई : राज्यातील 29 महानगरपालिकांसाठी 15 जानेवारीला मतदान झालं, तर 16 जानेवारीला मतमोजणी झाली. यानंतर आज महापालिकेमधील महपौरपदाच्या आरक्षण सोडतीबाबत घोषणा झाली.
सर्व महापालिकांसाठी महापौरपदाची आरक्षण सोडत काढली आहे. गरविकास विभागाकडून महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत मंत्रालयात काढली आहे.
ठाकरेंचं स्वप्न भंगलं - मुंबईसह 29 महानगरपालिकांसाठी मंत्रालयात आरक्षण सोडत झाली. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात सोडत प्रक्रिया पार पडली. वेगवेगळ्या महापालिकांसाठी कुठे SC, कुठे ST तर काही ठिकाणी ओबींसीसाठी आरक्षण निघालं आहे. त्यात मुंबईचं महापौरपद कुठल्या प्रवर्गाला मिळणार? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. अखेर आरक्षण सोडतीत खुल्या वर्गाला म्हणजे ओपन कॅटेगरीला मुंबईचं महापौरपद मिळणार हे स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळं भाजपाचा महापौर बसवण्याचा मार्ग मोकळ झाला आहे. पण या आरक्षण सोडत प्रक्रियेवर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने आक्षेप घेतला आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेला मुंबईसाठी ओबीसी प्रवर्गातील व्यक्तीला महापौरपद मिळेल अशी अपेक्षा होती
महाराष्ट्रातील 29 महापौरपदांसाठी आरक्षण-
अनुसूचित जमाती - 1
अनुसूचित जाती - 3
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) - 8
सर्वसाधारण - 17