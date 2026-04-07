झाडं जितकी महत्त्वाची, तितकेच लोकांचे जीव महत्त्वाचे; नाशिकमध्ये चाललंय तरी काय?
नाशिकच्या महापौर हिमगौरी आडके यांनी शहरातील वृक्षतोडीबाबत महत्त्वाचं विधान केलंय."झाडे जितकी महत्त्वाची आहेत, तितकेच लोकांचे जीव देखील महत्त्वाचे आहे," अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
Published : April 7, 2026 at 7:48 PM IST
नाशिक : नाशिक महानगरपालिकेच्या वतीनं सोमवारी गंगापूर रोड येथील रस्त्यामध्ये असलेले एक मोठे जुने वृक्ष तोडण्यावरून मोठा वाद झाला. झाडे तोडावे व झाडे तोडू नये अशी दोन गट आमने-सामने आल्यानं मोठा गोंधळ निर्माण झाल्यानं यात पोलिसांना मध्यस्थी करावी लागली होती. आता 28 एप्रिलपर्यंत शहरातील कुठलीच झाडे तोडू नये, असा निर्णय हरित लवादाने दिला आहे. मात्र, रस्त्याच्या मधोमध असलेल्या झाडांमुळं अनेकांचा जीव गेला असून "झाडे जितकी महत्त्वाची आहेत, तितकेच लोकांचे जीव देखील महत्त्वाचे आहेत", अशी भूमिका महापौर हिमगौरी आडके यांनी मांडली.
वृक्षतोडीबाबत पर्यावरणप्रेमींचा लढा : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहरात गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या वृक्षतोडीबाबत शहरातील पर्यावरणप्रेमी सातत्यानं लढा देत आहेत. मात्र, गेल्या दोन-तीन दिवसात शहरात मोठ्या प्रमाणावर जुन्या वृक्षांची सर्रास कत्तल करण्यात आल्यानं पर्यावरण प्रेमींनी संताप व्यक्त केलाय. अशात वृक्षतोडीविरोधात तपोवन वाचवा समितीच्या वतीनं न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. यावर हरित लवादाने महत्त्वपूर्ण आदेश देत 28 एप्रिलपर्यंत नाशिक शहरात कोणत्याही प्रकारची वृक्षतोड करू नये, असे निर्देश नाशिक महानगरपालिकेला दिले आहेत. त्यामुळं शहरातील वृक्षतोड थांबवण्यात आली असून अनेक झाडं ही अर्धवट तोडलेल्या अवस्थेत दिसून येत आहेत.
28 एप्रिलपर्यंत वृक्षतोड करू नये : आगामी कुंभमेळ्याच्या नावाखाली नाशिक महानगरपालिकेकडून मागील 10 दिवसात शहरात सुमारे चार ते पाच हजार झाडे तोडली गेली आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडं दुर्लक्ष करत गंगापूर रस्त्यावरील प्राचीन वटवृक्ष तोडण्यात आले. याला आम्ही विरोध केला असता पोलिसांनी आम्हाला ताब्यात घेतलं होतं. याबाबत आम्ही हरित लवादाकडं दाद मागितली असून यावर न्यायालयानं शहरात कुठेही 28 एप्रिलपर्यंत वृक्षतोड करू नये, असे निर्देश दिल्याची माहिती वृक्षप्रेमी अमित कुलकर्णी यांनी दिली.
चार वर्षात 31 लोकांचा मृत्यू : "नाशिकच्या गंगापूर परिसरात सहा ते सात वृक्ष रस्त्याच्या मधोमध आहेत. मागील चार वर्षात या झाडांमुळं झालेल्या अपघातात 31 जणांचा मृत्यू तर 23 लोक गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यामुळं आम्हाला वाटतं की, झाडे महत्त्वाचे आहेत, पण त्यापेक्षा मानवी जीव महत्त्वाचा आहे. लोकसंख्या वाढल्यामुळं अपघाताचं प्रमाण वाढलं आहे. बारा वर्षांपूर्वी नाशिक शहराची लोकसंख्या 12 लाख होती. आता ती 25 लाखांवर जाऊन पोहोचली आहे. गंगापूर रोड भागात सर्वाधिक शिक्षण संस्था, मंगल कार्यालय आणि रहिवासी वस्ती आहे. त्यामुळं रस्त्यात असलेली ही झाडं तोडणं गरजेचं आहे. झाडे तोडण्याबाबत आम्ही याआधी नोटीस बजावली होती. हरकती मागवल्या होत्या. त्यानंतर आम्ही झाडे तोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. झाडे तोडण्याच्या बदल्यात आम्ही अनेक ठिकाणी ट्री प्लांट करणार आहोत," असं महापौर हिमगौरी आडके यांनी म्हटलं.
