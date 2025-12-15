समाजासाठी आदर्श ठरलेलं ‘मायेचं माहेर’; कोल्हापुरातील बालकल्याण संकुलात थाटामाटात पार पडणार अमृत महोत्सवी 75 वा विवाह
सामाजिक उपक्रमाचा ‘अमृतमहोत्सवी’ टप्पा मानला जाणारा 75 वा विवाह सोहळा मंगळवारी 16 डिसेंबर 2025 रोजी संकुलाच्या प्रांगणात संपन्न होणार आहे.
December 15, 2025
कोल्हापूर- निराधार आणि अनाथ मुलींसाठी कोल्हापुरातील ‘बालकल्याण संकुल’ हे केवळ एक आधारस्थान नाही, तर त्यांच्या आयुष्याचं खरं ‘माहेरघर’ आहे. कोल्हापूर जिल्हा परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचालित बालकल्याण संकुलाने आजवर 74 निराधार, अनाथ आणि निराश्रित मुलींची थाटामाटात लग्नं लावून त्यांचे पुनर्वसन केलंय. या सर्व मुली सध्या आपल्या संसारात सुखाने नांदत असल्याची अधिकृत माहिती संस्थेकडून देण्यात आली आहे. याच सामाजिक उपक्रमाचा ‘अमृतमहोत्सवी’ टप्पा मानला जाणारा 75 वा विवाह सोहळा मंगळवारी 16 डिसेंबर 2025 रोजी संकुलाच्या प्रांगणात संपन्न होणार आहे.
पूजा हिचा विवाह आता पार पडणार : डॉ. अहिल्याबाई शं. दाभोळकर महिला आधारगृह विभागातील निराधार प्रवेशिता पूजा हिचा विवाह आता पार पडणार आहे. भुदरगड तालुक्यातील खानापूर येथील विश्वजीत विजय पुजारी यांच्याशी हा विवाह होणार असून, हा सोहळा म्हणजे बालकल्याण संकुलाच्या आवारात पारंपरिक, भावनिक आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडणारा कार्यक्रम आहे. या विवाहासाठी जिल्हाधिकारी आणि संस्थेचे अध्यक्ष अमोल येडगे, विविध प्रशासकीय अधिकारी, पत्रकार, समाजसेवक, देणगीदार, सध्या लग्न होऊन सुखी संसार करत असलेल्या माजी प्रवेशिता मुली आणि कोल्हापूरकरदेखील मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार आहेत.
74 विवाहांची परंपरा, कुंडली नाही, हुंडा नाही.. : "बालकल्याण संकुलातील विवाह परंपरेची खास ओळख म्हणजे इथे ‘ना कुंडली, ना हुंडा’ ही भूमिका पार पाडली जाते. मुलीच्या हिताला केंद्रस्थानी ठेवणारी ही सर्व प्रक्रिया आहे. येथे अनाथ, निराधार, एकल पालक आणि समाजाने वाळीत टाकलेल्या मुलींचे संगोपन, शिक्षण आणि समुपदेशन करून तिच्यासाठी योग्य जोडीदार शोधला जातो. नवरदेव आणि त्यांचे कुटुंब यांची पडताळणी, स्वभाव आणि आर्थिक स्थैर्याविषयी चौकशी, कोणत्याही पद्धतीचा हुंडा नाकारण्याची स्पष्ट अट आणि मुलीच्या पुढील आयुष्याचा विचार करूनच विवाह निश्चित केला जातो," असे बाल कल्याण संकुलच्या मानद कार्यवाह पद्मजा तिवले यांनी सांगितले. प्रत्येक विवाह सोहळ्यात पारंपरिक विधी, मंगलाष्टक, वधू-वरांसाठी शाल, श्रीफळ, अलंकार आणि नवदाम्पत्याला प्रारंभी आवश्यक संसारोपयोगी सामान संस्था आणि दात्यांच्या मदतीने देण्यात येते. संकुलातील मुले-मुली, कर्मचारी, मान्यवर आणि माजी प्रवेशिता मिळूनच ‘कन्यादान, विदाई आणि आशीर्वाद’ या टप्प्यांत सहभागी होतात; त्यामुळे संस्थाच त्या मुलीचे खरे माहेर बनते.
पूजा आणि विश्वजीतचा होणार विवाह.. : आता बालकल्याण संकुल येथे पूजा आणि विश्वजीत यांचा विवाह पार पडणार आहे. पूजा ही लहानपणापासून बालकल्याण संकुलात वाढलेली असून, दहावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर तिने कोल्हापूर येथील गोखले महाविद्यालयातून हॉटेल मॅनेजमेंट कोर्स पूर्ण केला आहे आणि सध्या बी. ए. कला शाखेत द्वितीय वर्षात शिकत आहे. तिची जिद्द, शैक्षणिक प्रगती आणि संस्थेने दिलेल्या आधारामुळे ती आत्मनिर्भर आयुष्याकडे वाटचाल करत आहे, असे संस्थेकडून सांगण्यात आले. तर विश्वजीत विजय पुजारी हे खानापूर (ता. भुदरगड, जि. कोल्हापूर) येथील असून, दहावीनंतर त्यांनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, भुदरगड येथे व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. ते सध्या महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या राधानगरी आगारात सहाय्यक मेकॅनिक म्हणून कायम सेवेत कार्यरत असून, स्थिर नोकरी आणि कुटुंबाचा पाठिंबा या पार्श्वभूमीवर हा विवाहसोहळा ठरवण्यात आला आहे.
पालकत्वाची जबाबदारी आणि सामाजिक सहभाग : या अमृतमहोत्सवी विवाहातील नववधू पूजाचे पालकत्व पत्रकार विश्वास पाटील आणि सातारा जिल्हा महिला आणि बालविकास अधिकारी शिल्पा विश्वास पाटील हे दाम्पत्य स्वीकारत आहेत. साखरपुडा, मुहूर्तमेढ, हळदी यांसारखे सर्व कार्यक्रमही संस्थेच्या परिसरात आणि मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडत आहेत. जिल्हा परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटनेच्या मानद कार्यवाह पद्मजा तिवले, सहकार्यवाह एस. एन. पाटील, तसेच महिला आधारगृहाचे अधिकारी विवाहाचे नियोजन, शिस्त आणि विधी या सर्व बाबींचे समन्वय साधत आहेत. दरम्यान संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, आजपर्यंत लग्न झालेल्या 74 मुलींपैकी बहुतेक जणी स्वतः नोकरी, लघुउद्योग किंवा गृहिणी म्हणून स्थिर आयुष्य जगत आहेत. त्या त्यांच्या संसारात समाधानी असल्याचे संस्थेकडून सांगण्यात आले. तर या अमृतमहोत्सवी सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘मुलींचा सन्मान, हुंडामुक्त विवाह आणि संस्थात्मक आधार’ या तिन्ही संदेशांचा प्रत्यय समाजाने विवाहाला उपस्थित राहून घ्यावा, असे आवाहन बालकल्याण संकुलने केले आहे.
