ETV Bharat / state

दणदणीत विजय, पण अजित दादांचा फोन नाही; आमदार सुनील शेळकेंच्या डोळ्यात पाणी

मावळ जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनं ऐतिहासिक यश मिळवलं आहे.

Panchayat Samiti Election Results 2026
आमदार सुनील शेळके (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 9, 2026 at 4:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मावळ (पुणे) : पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसनं ऐतिहासिक आणि दणदणीत विजय मिळवत भाजपाचा सुपडा साफ केलाय. मावळ, पुणे येथे जिल्हा परिषदेच्या पाच आणि पंचायत समितीच्या दहा अशा एकूण पंधरा जागांवर अजित पवार राष्ट्रवादीनं एकहाती विजय मिळवून राजकीय वर्चस्व सिद्ध केलंय. या निकालामुळं मावळच्या राजकारणात मोठा उलटफेर पाहायला मिळत असून, ही निवडणूक पुन्हा एकदा ‘मामा विरुद्ध भाचा’ अशीच रंगली.


भाजपाला मोठा धक्का : या विजयामागे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सुनील शेळके यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. सुनील शेळकेंनी मावळमध्ये पुन्हा एकदा आपली ताकद दाखवत ही किमया करून दाखवली. भाजपाचा बालेकिल्ला असलेल्या मावळमध्ये राष्ट्रवादीचा झेंडा फडकवण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा असल्याचं बोललं जातय. या निवडणुकीत भाजपाचे माजी मंत्री बाळा भेगडे आणि राष्ट्रवादीचे आमदार सुनील शेळके यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. मात्र मतदारांनी अजित पवार राष्ट्रवादीच्या बाजूने कौल दिल्यानं भाजपाला मोठा धक्का बसला आहे. ‘मामा विरुद्ध भाचा’ या लढतीत राष्ट्रवादी काँग्रेस भारी पडल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

प्रतिक्रिया देताना आमदार सुनील शेळके (ETV Bharat Reporter)

सुनील शेळके यांना अश्रू अनावर : या ऐतिहासिक विजयाच्या आनंदाच्या क्षणी एक भावनिक प्रसंग पाहायला मिळाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सुनील शेळके यांनी सांगितलं की, अशा मोठ्या यशानंतर अजित पवार यांचा येणारा फोन यावेळी मात्र आला नाही. दादांच्या त्या शुभेच्छा कानावर पडल्या नाहीत. याबाबत बोलताना सुनील शेळके भावूक झाले.

15 जागांवर मिळवलेला विजय राष्ट्रवादीसाठी ऐतिहासिक : निकाल जाहीर होताच मावळमध्ये राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या उत्साहात जल्लोष केला. ढोल-ताशांच्या गजरात, फटाके फोडत आणि जोरदार घोषणाबाजी करत विजय साजरा करण्यात आला. “मावळमध्ये राष्ट्रवादीचा दणदणीत विजय” आणि “अमर रहे अजित दादा” अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. या विजयामागे राष्ट्रवादी काँग्रेसची संघटनात्मक ताकद, स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्त्यांची मेहनत आणि प्रभावी प्रचार हे महत्त्वाचे घटक मानले जात आहेत. विकासकामे, पाणीपुरवठा, रस्ते, शेतकरी प्रश्न आणि रोजगार या मुद्द्यांवर राष्ट्रवादीने केंद्रित प्रचार केला, त्याचा फायदा पक्षाला झाल्याचं बोललं जातय. एकूणच, जिल्हा परिषदेच्या पाच आणि पंचायत समितीच्या दहा अशा 15 जागांवर मिळवलेला विजय हा अजित पवार राष्ट्रवादीसाठी ऐतिहासिक ठरला असून, या निकालामुळं पुणे जिल्ह्याच्या राजकारणात नवं समीकरण निर्माण झालं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी हा विजय आत्मविश्वास वाढवणारा ठरला असून, भाजपासाठी हा निकाल मोठा इशारा मानला जात आहे.



हेही वाचा -

  1. महायुतीची ग्रामीण भागातही विजयाची घौडदौड कायम राहणार? 12 जिल्हा परिषदांसह 125 पंचायत समितींचे आज निकाल
  2. खासदार उदयनराजे यंदा वाढदिवस साजरा करणार नाहीत, नेमकं कारण काय? भावनिक होत म्हणाले, 'कामाचा...'
  3. जिल्हा परिषद निवडणूक 2026: नवरदेवाचं बोहल्यावर चढण्याआधी मतदान, तर 105 वर्षाच्या आजीनं बजावला हक्क

TAGGED:

SUNIL SHELKE
मावळ जिल्हा परिषद
सुनील शेळके
बाळा भेगडे
SUNIL SHELKE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.