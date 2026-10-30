'माथेरानची राणी' पुन्हा रूळावर! आजपासून मिनी ट्रेन सुरू; शनिवार-रविवारी विशेष फेऱ्या, वेळापत्रक जाणून घ्या
1901 ते या कालावधीत या ऐतिहासिक मिनी ट्रेनची निर्मिती करण्यात आली. पर्यटनाचं प्रमुख आकर्षण असलेल्या या रेल्वेसेवेला माथेरानच्या अर्थव्यवस्थेतही महत्त्वाचे स्थान आहे.
Published : October 30, 2026 at 8:31 PM IST
मुंबई : हिरव्यागार डोंगररांगा, नागमोडी वळणं आणि निसर्गरम्य परिसरातून होणारा संथ रेल्वे प्रवास... पर्यटकांना माथेरानच्या निसर्गसौंदर्याची सफर घडवणारी ‘माथेरानची राणी’ पुन्हा एकदा रुळावर धावू लागली आहे. पावसाळ्यात सुरक्षिततेच्या कारणास्तव बंद ठेवण्यात आलेली नेरळ-माथेरान मिनी ट्रेन सेवा ऑक्टोबरपासून पूर्ववत करण्यात आली आहे. त्यामुळे पर्यटकांना पुन्हा एकदा डोंगरदऱ्यांमधून प्रवास करत माथेरानच्या निसर्गसौंदर्याचा आनंद घेता येणार आहे.
1901 ते या कालावधीत या ऐतिहासिक मिनी ट्रेनची निर्मिती करण्यात आली. पर्यटनाचं प्रमुख आकर्षण असलेल्या या रेल्वेसेवेला माथेरानच्या अर्थव्यवस्थेतही महत्त्वाचे स्थान आहे. स्थानिक हॉटेल व्यावसायिक, अश्वपाल आणि व्यापाऱ्यांच्या उपजीविकेचा हा एक महत्त्वाचा आधार मानला जातो.
‘माथेरानची राणी’ पुन्हा प्रवाशांच्या सेवेत :
माथेरानचा रेल्वे प्रवास अधिक निसर्गरम्य आणि अविस्मरणीय व्हावा, यासाठी मिनी ट्रेनच्या एका जोडीमध्ये व्हिस्टाडोम डब्याची सुविधा उपलब्ध असणार आहे. या गाडीमध्ये तीन द्वितीय श्रेणीचे डबे, तसेच द्वितीय श्रेणीसह सामान वाहतुकीचे दोन डबे असतील.
दुसऱ्या जोडीच्या गाडीमध्ये तीन द्वितीय श्रेणीचे डबे, एक प्रथम श्रेणीचा डबा आणि द्वितीय श्रेणीसह सामान वाहतुकीचे दोन डबे असणार आहेत. त्यामुळे माथेरानच्या निसर्गरम्य प्रवासाचा आनंद घेण्यासाठी पर्यटकांना पुन्हा एकदा ‘माथेरानची राणी’ची सफर करता येणार आहे.
डोंगराळ मार्गावरील सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मध्य रेल्वेकडून दरवर्षी जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत नेरळ-माथेरान मिनी ट्रेन सेवा बंद ठेवण्यात येते. या काळात प्रवाशांच्या सोयीसाठी अमन लॉज-माथेरान शटल सेवा सुरू असते. आता 30 ऑक्टोबरपासून ‘माथेरानची राणी’ पुन्हा प्रवाशांच्या सेवेत दाखल झाली आहे.
मिनी ट्रेनचे वेळापत्रक :
नेरळहून माथेरानला जाणारी पहिली मिनी ट्रेन सकाळी 8:50 वाजता सुटून 11:30 वाजता माथेरानला पोहोचेल. दुसरी गाडी सकाळी 10:25 वाजता सुटून दुपारी 1:05 वाजता माथेरानला पोहोचेल. परतीच्या प्रवासासाठी माथेरानहून दुपारी 2:45 आणि सायंकाळी 4 वाजता गाड्या सुटतील.
शनिवार-रविवारी विशेष फेऱ्या :
शनिवार आणि रविवारी पर्यटकांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन अमन लॉज-माथेरानदरम्यान दोन्ही दिशांनी प्रत्येकी दोन अतिरिक्त विशेष फेऱ्या चालवण्यात येणार आहेत. अमन लॉजहून सकाळी 10:30 आणि दुपारी 1:35 वाजता, तर माथेरानहून सकाळी 10:05 आणि दुपारी 1:10 वाजता विशेष गाड्या सुटतील. त्यामुळे शनिवार आणि रविवारी माथेरानला जाणाऱ्या पर्यटकांना प्रवासासाठी अधिक पर्याय उपलब्ध होणार आहेत.