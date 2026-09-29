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मातंग समाजाचे मुंबईत आंदोलन, CSMT जवळ रस्ता अडवून घोषणाबाजी

मातंग समाजाकडून (Matang Community) मंगळवारी मुंबईत आंदोलन करण्यात आले.

matang samaj protest mumbai
मुंबईत मातंग समाजाचे आंदोलन (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 29, 2026 at 12:12 PM IST

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मुंबई : अनुसूचित जातींच्या 13 टक्के आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची (अ, ब, क, ड) मागणी प्रलंबित राहिल्यामुळे मातंग समाजाकडून (Matang Community) मंगळवारी मुंबईत आंदोलन करण्यात आले. हे आंदोलन आझाद मैदानावर होणार होते. मात्र, पोलिसांना गाफील ठेवून मातंग मोर्चातील आंदोलकांनी सीएसएमटी स्थानकाच्या (CSMT Station) परिसरात रस्त्यावर उतरून येथील वाहतूक पूर्णपणे बंद करुन टाकली आहे.

मुंबईत मातंग समाजाच्या आंदोलनामुळे वाहतूक कोंडी (ETV Bharat Reporter)

आंदोलकांची घोषणाबाजी - पोलीस यंत्रणेची चांगलीच तारांबळ उडाली. याठिकाणी मोठा पोलीस फौजफाटा असूनही मातंग मोर्चातील आंदोलकांनी सीएसएमटी परिसरा, बीएमसी (BMC) मुख्यालयाचा परिसर व्यापून टाकला. त्यामुळे आता मंत्रालयाकडे जाणारी वाहतूक ठप्प होण्याची शक्यता आहे. सध्या मातंग मोर्चातील आंदोलकांना रस्त्यावरुन दूर करण्याचे पोलिसांचे प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र, हे आंदोलक ऐकायला तयार नाहीत. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाबाबत (Caste sub classification) शासन निर्णय झाल्याशिवाय आम्ही मुंबई सोडणार नाही, अशी ठाम भूमिका मातंग आंदोलकांनी घेतली आहे. त्यामुळे पोलीस यंत्रणेसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे.

matang samaj protest mumbai
मुंबईत मातंग समाजाच्या आंदोलनामुळे वाहतूक कोंडी (ETV Bharat Reporter)

मंत्रालय ते CSMT वाहतूक कोंडी - अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गातील उपवर्गीकरणावरून राज्यात वातावरण तापलेले असतानाच मुंबईत मोठी घडामोड घडली. उपवर्गीकरण लागू करावे यासाठी मातंग समाजाने आंदोलन केले. या आंदोलनावेळी मंत्रालय ते CSMT हा रस्ता बंद करण्याचा प्रयत्न आंदोलकांनी केला. त्यामुळे या परिसरातील वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. पोलिसांनी तातडीने आंदोलकांची धरपकड सुरू केली.

matang samaj protest mumbai
मुंबईत मातंग समाजाच्या आंदोलनामुळे वाहतूक कोंडी (ETV Bharat Reporter)

आंदोलक, पोलिसांमध्ये वाद - काही आंदोलकांना ताब्यात घेतले. यावेळी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये बाचाबाची झाल्याचे दिसून आले. आझाद मैदानाच्या बाहेर आंदोलक आक्रमक झाले होते. काही काळ या परिसरात मोठा गोंधळ निर्माण झाला. हा परिसर घोषणांनी दणाणून गेला होता. पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त या ठिकाणी तैनात करण्यात आला आहे.

ाmatang samaj protest mumbai
मुंबईत मातंग समाजाच्या आंदोलनामुळे वाहतूक कोंडी (ETV Bharat Reporter)

TAGGED:

मातंग समाज आंदोलन
मातंग आरक्षण आंदोलन
MATANG SAMAJ PROTEST MUMBAI
MATANG COMMUNITY PROTEST

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