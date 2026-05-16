NEET UG पेपर फुटीचा मास्टरमाइंड लातूरचा, पी व्ही कुलकर्णी अखेर सीबीआयच्या तावडीत

लातूर येथील सेवानिवृत्त प्राध्यापक पी व्ही कुलकर्णी यांच्याकडे नीट परीक्षेचा पेपर सेट करण्याची जबाबदारी होती. त्यांचं नाव मुख्य सूत्रधार म्हणून समोर आलं आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 16, 2026 at 7:10 AM IST

लातूर - नीट पेपर फुटीच्या प्रकरणा संदर्भात लातूरमधून मोठी अपडेट समोर आली आहे. लातूर येथील सेवानिवृत्त प्राध्यापक पी व्ही कुलकर्णी यांच्याकडे नीट परीक्षेचा पेपर सेट करण्याची जबाबदारी होती. त्यांच नाव मुख्य सूत्रधार म्हणून समोर आलं आहे. तीन मे रोजी झालेला नीट परीक्षेचा पेपर आधीच फुटल्याचं समोर आल्यानंतर ती परीक्षा रद्द करण्यात आली आणि या प्रकरणांमध्ये अनेक जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.

या प्रकरणाचा मास्टर माईंड पी व्ही कुलकर्णीलासुद्धा लातूर येथून ताब्यात घेण्यात आलंय. दोन दिवसांपासून लातूरमध्ये सुरू असलेला तपास आणि या तपासानंतर सीबीआयनं पी व्ही कुलकर्णी याला ताब्यात घेतलं आहे. कुलकर्णी चार वर्षांपूर्वी निवृत्त झाल्याची माहिती समोर येत आहे. तर पुण्यामध्ये ब्युटी पार्लर चालवणाऱ्या मनीषा वाघमारेच्या संपर्कात असल्याचंही समोर आलं आहे. मनीषा वाघमारेच्या संपर्काचा धागा पकडून सीबीआयचं पथक लातूरला दाखल झालं होतं आणि त्यानंतर कुलकर्णीची सखोल चौकशी करण्यात आली होती. लातूरच्या कैलास नगर भागात असलेले कुलकर्णीचे घर सध्या बंद आहे आणि कुलकर्णीचं संपूर्ण कुटुंब पुण्यात राहत असल्याची माहिती आहे.

सीबीआय पथकाची एक तुकडी लातुरात ठाण मांडून आहे. लातूर मधील सुतमिल परिसरातील खासगी क्लास चालकाच्या घरी सीबीआयनं सात ते आठ तास कसून चौकशी केल्यानंतर काही कागदपत्रं जप्त करण्यात आली आहेत. या पेपर फुटीचं प्रकरणानंतर देशभरातील जवळपास 22 लाख विद्यार्थ्यांचं तर महाराष्ट्रातील जवळपास अडीच लाख विद्यार्थी, कुटुंबीय चिंताग्रस्त झाले आहेत. केंद्र सरकारनं नीट परीक्षा 21 जून रोजी घेण्याची घोषणा केली असली तरी विद्यार्थ्यांची पुन्हा परीक्षा देण्याची मानसिकता आहे का आणि कशा पद्धतीने तर त्या परीक्षेला सामोरे जातील हेही पहाणं महत्वाचं ठरणार आहे. तर पेपर फुटीच्या या प्रकरणात अजून कोणाकोणाचे हात गुंतलेले आहेत हे पुढील तपासातून समोर येईल.

