पूर्णेकर हत्या कटाचा मास्टरमाइंड सापडेना? पप्या शिंदेच्या कोठडीत 9 ऑक्टोबरपर्यंत वाढ; आरोपींमध्ये 150 कॉल्स
पूर्णेकर हत्येमधील संपूर्ण कटाचा मास्टरमाइंड सापडेना अशी परिस्थिती आहे. त्यातच यातील एक आरोपी पप्या शिंदेच्या कोठडीत 9 ऑक्टोबरपर्यंत वाढ करण्यात आलीय.
Published : October 5, 2026 at 9:19 PM IST
ठाणे - शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येच्या कटामागे नेमके कोण? हत्येपूर्वी आणि हत्येनंतर आरोपींमध्ये सुमारे 150 वेळा संभाषण झालं. हल्लेखोरांमध्ये आणखी कुणा कुणाचा सहभाग आहे? या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी पोलिसांनी आरोपी पप्या शिंदेच्या कोठडीची मागणी केली. युक्तीवादानंतर न्यायालयाने आरोपी शिंदेच्या पोलीस कोठडीत 9 ऑक्टोबरपर्यंत वाढ केली.
मानपाडा परिसरात 29 सप्टेंबरच्या रात्री साडेनऊच्या सुमारास प्रदीप पूर्णेकर यांच्यावर गोळीबार आणि कोयत्याने हल्ला करण्यात आला. त्यावेळी पप्या शिंदे हा पूर्णेकर यांच्या कार्यालयात उपस्थित होता. हल्लेखोरांनी हल्ला करताना पप्या शिंदेनं पूर्णेकरांना पकडून ठेवलं, असा पोलिसांचा आरोप आहे. या प्रकरणात पप्या शिंदे हा पहिला आरोपी असून, तो तपासात सहकार्य करत नसल्याचा दावा पोलिसांनी न्यायालयात केलाय.
पोलिसांच्या पथकाने कर्नाळा परिसरातून नितेश पवार आणि निखिल यादव या आणखी दोन आरोपींना अटक केली. मात्र संतोष कनोजिया ऊर्फ टल्ली आणि हेल्मेटधारी दुचाकीस्वार हल्लेखोर अद्याप फरार आहेत. तसंच हत्येपूर्वी आणि हत्येनंतर आरोपींमध्ये सुमारे 150 वेळा संभाषण झाल्याची माहिती तपासात समोर आल्यानं या कॉल्सचा तपशील, आरोपींच्या हालचाली आणि हत्येच्या नियोजनाचा मागोवा घेण्यासाठी पोलिसांना अधिक वेळ हवा आहे. आरोपींनी वापरलेले मोबाईल त्यांच्या स्वतःच्या नावावर नसल्याचंही तपासात निष्पन्न झालं आहे. तसंच, हत्येत वापरलेली बंदूक आणि इतर हत्यारे अद्याप सापडलेली नसल्यानं तपासाचं गूढ कायम आहे.
फिर्यादी पक्षाचे वकील ॲड. समीर हाटले यांनी न्यायालयात सीसीटीव्ही फुटेजचा संदर्भ देत आरोपींच्या हालचालींबाबत गंभीर आरोप केले. पूर्णेकर यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यात आलं होतं. ते कुठे बसतात, कुठे जातात याची माहिती घेऊन रेकी करण्यात आली. तसंच, दुचाकीवरून जाताना सीसीटीव्हीत आरोपी दिसत असून हल्ल्यानंतर पुढे पसार होण्यासाठी अल्टो कारचा वापर करण्यात आल्याचं पोलिसांनी न्यायालयासमोर सांगितलं.
मात्र बचाव पक्षानं पोलिसांच्या तपासावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. आरोपीच्या वतीने ॲड. संग्राम शिंदे यांनी, आरोपीला पळून जाण्याची संधी होती; मात्र तो पळून गेला नाही. तसंच पुरवणी जबाबात नावं समोर आलेल्या, माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे आणि राजेंद्र शिंदे यांचा तपास पोलिसांनी केला आहे का? असा सवाल उपस्थित करून आरोपीची एकच चूक झाली, मृतदेह उचलला असा युक्तिवाद केल्यानं या हत्येच्या कटाचा मास्टरमाईंड शोधण्याचं पोलिसांसमोर आव्हान आहे.
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