मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी मोठा संघर्ष; सीताराम पवारांच्या बलिदानाची शौर्यगाथा
मुंबईतील कापड गिरण्या आणि त्यांचे मालक प्रामुख्याने गुजराती, सिंधी आणि मारवाडी असल्याने आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले होते, अशी आठवण गिरगावकर असलेले श्रीहरी इंगळे सांगतात.
Published : May 1, 2026 at 9:24 AM IST|
Updated : May 1, 2026 at 11:06 AM IST
मुंबई : 1 मे रोजी 'महाराष्ट्र दिन' आणि 'कामगार दिन' हे दोन्ही दिवस साजरे केले जातात. हा केवळ एक योगायोग नाही; तर त्यामागे एक प्रदीर्घ ऐतिहासिक संघर्ष दडलेला आहे. 1 मे 1960 रोजीच 'मुंबई पुनर्रचना कायद्या'द्वारे महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली होती. विशेष म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राचा इतिहास म्हणजे मुंबई ही महाराष्ट्रात राहिली पाहिजे, या ठाम भूमिकेतून पेटलेला जनआंदोलनाचा लढा आहे. त्या काळात मुंबईचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई होते आणि त्यांचा विचार मुंबई महाराष्ट्राला देण्याचा नव्हता. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्याशी चर्चेनंतर मोरारजी देसाई यांचा कल मुंबई गुजरातमध्ये जावी, असा होता. यामागे मोठे आर्थिक राजकारण होते. मुंबईतील कापड गिरण्या आणि त्यांचे मालक प्रामुख्याने गुजराती, सिंधी आणि मारवाडी असल्याने आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले होते, अशी आठवण गिरगावकर असलेले श्रीहरी इंगळे सांगतात. याचाच आढावा घेतलाय ईटीव्ही भारतच्या प्रतिनिधी प्रतिज्ञा पवार-शेटे यांनी...
मुंबई ही पारशी आणि कोळी लोकांची जुनी नगरी : परंतु अमृत डांगे, आचार्य अत्रे, एस. एम. जोशी, प्रबोधनकार ठाकरे आणि भाऊसाहेब राजाराम राऊत यांच्या पुढाकाराने या निर्णयाला तीव्र विरोध सुरू झाला. कोळीवाड्यातील बंगल्यात या नेत्यांच्या बैठका होत आणि त्यांनी सरकारविरोधात लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला. मुंबई ही पारशी आणि कोळी लोकांची जुनी नगरी असून, येथे संपूर्ण महाराष्ट्रातून आलेला मराठी माणूस मोठ्या प्रमाणावर आहे, त्यामुळे ती महाराष्ट्रातच राहिली पाहिजे, अशी भूमिका मांडत शांततेत सत्याग्रह, मोर्चे आणि मिरवणुका काढून आंदोलन उभे राहिले. गिरगाव परिसर हा या चळवळीचा केंद्रबिंदू होता. कोळीवाड्यातील गांधी चौकात होणारी भाषणे अत्यंत प्रभावी ठरत होती. या भाषणांमुळे तरुणांमध्ये तीव्र भावना निर्माण होत होती. माझी मुंबई तुम्ही कशी घेऊन जाता? हा सवाल प्रत्येकाच्या मनात पेट घेत होता.
...अन् सीताराम पवार यांनी एका पोलिसाला मिठी मारली : याच पार्श्वभूमीवर 16 वर्षीय सीताराम धनाजी पवार या तरुणाने आंदोलनात उडी घेतली. आपल्या मित्र सुरेश ड्रेसवाला याच्याशी चर्चा करताना त्याने “मी काहीतरी वेगळं करून दाखवीन, मी फ्लोरा फाउंटनला जाणार आहे,” असे सांगितले. दुसऱ्या दिवशी तो आणि त्याचे मित्र निदर्शनासाठी फ्लोरा फाउंटन येथे जमले. “मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे” अशा घोषणा सुरू असतानाच पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. अवघ्या 16 वर्षांच्या सीताराम पवार यांना लाठीचार्ज सहन न झाल्याने सीताराम पवार यांनी एका पोलिसाला मिठी मारली, जेणेकरून मार थांबावा. मात्र एका पोलीस अधिकाऱ्याने त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. गोळ्या लागूनही त्यांनी पकड सोडली नाही. अखेर छातीत पाच गोळ्या झाडल्यानंतर ते खाली कोसळले. या घटनेने संतप्त जमावाने तीव्र प्रतिक्रिया दिली. सीताराम पवार यांच्या रक्ताचा पहिला थेंबच या आंदोलनाच्या वणव्यासाठी ठिणगी ठरला, असं श्रीहरी इंगळे सांगतात.
अत्रेंकडून लिखाणातून या घटनेचा तीव्र निषेध व्यक्त : या घटनेत नाना नाईक यांनाही हौतात्म्य आले. त्यानंतर आचार्य अत्रे यांनी आपल्या लिखाणातून या घटनेचा तीव्र निषेध व्यक्त केला. त्यांच्या लेखनामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात आंदोलनाची लाट उसळली. “दिसताक्षणी गोळ्या घाला,” असा आदेश मोरारजी देसाई यांनी दिला होता, तरीही मराठी जनतेचा रोष अधिकच वाढत गेला. पुढील तीन ते चार वर्षे पंडित नेहरू यांनीही मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी ठेवण्याचे प्रयत्न केले. मात्र आंदोलनकर्त्यांनी भीती किंवा दबाव न मानता तीव्र निदर्शने केली. परिस्थिती अशी निर्माण झाली की, नेत्यांना सभा न घेता निघून जावे लागले. अखेर मराठी जनतेच्या संघर्षासमोर सत्तेला झुकावे लागले. 1 मे 1960 रोजी यशवंतराव चव्हाण यांच्या हस्ते मंगल कलश महाराष्ट्रात आणला गेला आणि मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली. या लढ्यात 107 हुतात्म्यांनी बलिदान दिलेत.
1 मे रोजी सीताराम पवार यांच्या स्मृतिस्थळी जाऊन त्यांना अभिवादन : आजही या बलिदानाची आठवण जपण्यासाठी दरवर्षी 1 मे रोजी सीताराम पवार यांच्या स्मृतिस्थळी जाऊन त्यांना अभिवादन केले जाते. गिरगावचे रहिवासी श्रीहरी इंगळे सांगतात की, “हे बलिदान विसरून चालणार नाही. आज मुंबईतील मराठी टक्का कमी होत आहे, त्यामुळे मराठीची ओळख टिकवण्याची जबाबदारी आपलीच आहे. संयुक्त महाराष्ट्राचा हा लढा केवळ भौगोलिक सीमांसाठी नव्हता, तर तो मराठी अस्मितेचा, ओळखीचा आणि हक्काचा लढा होता. लढा देत असताना त्या वेळेच्या मराठी नेत्यांनी ज्या निर्भीडपणे मराठी अस्मितेसाठी सत्तेला आव्हान दिले तेवढी कुवत आजकालच्या मराठी नेतृत्वात नाही, अशी खंत इंगळे व्यक्त करतात.
