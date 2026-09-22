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संगमनेरमध्ये महावितरणविरोधात जनआक्रोश! बाळासाहेब थोरातांच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकरी रस्त्यावर

संगमनेर तालुक्यात गेल्या काही महिन्यांपासून महावितरणकडून दिवसा आणि रात्रीच्या वेळी वारंवार वीज पुरवठा खंडित केला जात आहे.

Massive Jan Aakrosh Protest in Sangamner
संगमनेरात तीव्र जनक्षोभ आणि निदर्शने (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 22, 2026 at 1:24 PM IST

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संगमनेर : तालुक्यात गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या महावितरणच्या गलथान आणि मनमानी कारभाराविरोधात माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज मंगळवारी (22 सप्टेंबर) संगमनेर शहरातील यशोधन संपर्क कार्यालयापासून ते प्रांत अधिकारी कार्यालयापर्यंत शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिक हजारोंच्या संख्येनं भव्य जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला.

शेतकऱ्यांमध्ये संताप : संगमनेर तालुक्यात वीज पुरवठा पुरेसा उपलब्ध असतानाही महावितरणकडून सतत होणाऱ्या अघोषित वीज भारनियमनामुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिक अक्षरशः मेटाकुटीस आले आहेत. या अन्यायाविरोधात तालुक्यातील शेतकरी, नागरिक आणि विविध संघटना एकवटल्या असून, तीव्र आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात आला आहे. या जनआक्रोश मोर्चात माजी मंत्री तथा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात, जयश्री थोरात, माजी आमदार सुधीर तांबे, माजी नगराध्यक्ष दुर्गा तांबे यांच्यासह आदी सहभागी झाले होते.

'वारंवार वीज पुरवठा खंडित' : संगमनेर तालुक्यात गेल्या काही महिन्यांपासून महावितरणकडून दिवसा आणि रात्रीच्या वेळी वारंवार वीज पुरवठा खंडित केला जात आहे. तालुक्यातील काही भाग दुष्काळी पट्ट्यात, तर काही भाग हा नदीकिनारी आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी टँकरनं पाणीपुरवठा करावा लागतोय. तर नदीकिनारी असलेल्या विहिरी आणि कूपनलिकांमध्ये पाणी उपलब्ध असूनही विजेअभावी पिकांना पाणी देता येत नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांची हातातोंडाशी आलेली पिकं डोळ्यादेखत करपू लागली आहेत. सोयाबीन, मका यांसारख्या पिकांचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. त्यात सरकारकडून दुष्काळ जाहीर करण्यात उशीर होत असल्यानं शेतकरी हवालदिल झाला आहे. या संतापातून जनआक्रोश मोर्चामध्ये शेतकरी थेट बैलगाडीमध्ये पाण्याअभावी जळून गेलेली, सुकलेली मका, सोयाबीनची पिकं ठेवून सहभागी झाल्याचं दिसून आले. हा मोर्चा प्रांत कार्यालयासमोर पोहोचल्यानंतर तिथं जाहीर निषेध सभा पार पडली. त्यानंतर अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आलं.

'झोपलेल्या सरकारला जागं करायला आलो' : राज्यातील पाण्याअभावी खरीपाची पिकं पूर्ण संपली आहेत. जिथे पाणी आहे, तिथं पाण्याचा लाभ घेण्यासाठी वीज उपलब्ध नाही. राज्य सरकारनं वीज मोफत केली, वीजमाफी केली म्हणतात. मात्र, वीजच देत नसेल तर कसली वीजमाफी केली? सरकार शेतकऱ्यांना जाळायला निघालं असल्याची जोरदार टीका माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी यावेळी केली. झोपलेल्या सरकारला आम्ही जागं करण्याचे काम करतो. जागं नाही झालं तर सरकारच राहणार नाही, अशी घाणाघाती टीकादेखील थोरातांनी यावेळी केली.

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संगमनेर जनआक्रोश मोर्चा
अहिल्यानगर महावितरण मोर्चा
SANGAMNER JAN AAKROSH MORCHA

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