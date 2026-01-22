मुंबई–गोवा महामार्गावर भीषण आग; सिलिंडरने भरलेल्या पिकअपनं घेतला अचानक पेट
पेणजवळील वाशी नाका परिसरात सिलिंडरने भरलेल्या एका छोट्या पिकअप टेम्पोला अचानक भीषण आग लागली. वाहनातून इंधन गळती झाल्याने ही आग लागल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातोय.
Published : January 22, 2026 at 1:29 PM IST
रायगड- जिल्ह्यातील मुंबई–गोवा महामार्गावर आज भीषण आणि थरारक घटना घडलीय. पेणजवळील वाशी नाका परिसरात सिलिंडरने भरलेल्या एका छोट्या पिकअप टेम्पोला अचानक भीषण आग लागली. वाहनातून इंधन गळती झाल्याने ही आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जातोय. काही क्षणातच या आगीने रौद्ररूप धारण केलं आणि वाहनातील सिलिंडरचा एकामागोमाग स्फोट होऊ लागला.
मुंबई–गोवा महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत : स्फोटांचे आवाज ऐकताच महामार्गावर प्रचंड भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. रायगड परिसरात धुराचे मोठमोठे लोट पसरले, तर नागरिकांनी आणि वाहनचालकांनी जीव वाचवण्यासाठी महामार्गावरून काढता पाय घेतला. आगीची तीव्रता इतकी भयानक होती की, काही काळासाठी मुंबई–गोवा महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाला तातडीने पाचारण करण्यात आलं. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी प्रसंगावधान राखत मोठ्या प्रयत्नांनंतर आग आटोक्यात आणली.
सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी नाही : दरम्यान, परंतु तोपर्यंत वाहनातील तब्बल 8 सिलिंडर आणि संपूर्ण पिकअप टेम्पो आगीत जळून खाक झाला होता. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाल्याची माहिती नाही. मात्र, हा अपघात आणखी मोठा घातक ठरू शकला असता. घटनेनंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत वाहतूक सुरळीत करण्याचे काम हाती घेतले असून, या आगीच्या नेमक्या कारणांचा अधिक तपास सुरू आहे.