गावदेवीतील भाजी मार्केटमध्ये अग्नितांडव; आग विझवताना फायरमन, सुरक्षा रक्षकाचा मृत्यू
ठाणे रेल्वे स्थानक परिसरातील गावदेवी भाजी मार्केटमध्ये भीषण आग लागल्यानं खळबळ उडाली. या आगीत फायरमन आणि सुरक्षा रक्षकाचा मृत्यू झाल्यानं हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.
Published : May 21, 2026 at 12:41 PM IST
ठाणे : गावदेवी प्रभाग समिती कार्यालयाजवळील भाजी मार्केटला गुरूवारी पहाटे 3 वाजण्याच्या सुमारास भीषण आग लागली. या आगीत दुर्दैवानं दोन व्यक्तींचा मृत्यू झालाय तर अन्य दोघेजण गंभीर जखमी झाले. त्यांच्यावर रूग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या आगीत अग्निशमन दलाच्या एका जवानाचाही मृत्यू झाल्यानं मोठी हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. काळू शंकर गाडेकर ( वय 53, ठाणे महानगरपालिका सुरक्षा रक्षक ) आणि सागर शिंदे ( वय 43 वर्षे, अग्निशमन विभाग अधिकारी) अशी या आगीत मृत्यू झालेल्या दोघांची नावं आहेत.
काय घडलीय घटना : गुरूवारी पहाटे 3:45 वाजता ठाण्यातील नौपाडा परिरातील गोखले रोडवरील गावदेवी भाजीपाला मार्केटला आग लागली. या घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या पाच गाड्या, वॉटर टँकर्स, दोन रेस्क्यू वाहनांसह आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी दाखल झाल्या. तसेच पोलीस आणि आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. आग विझवण्यासाठी गेलेला एक अग्निशमन जवान आणि रात्रपाळी करणारे महानगरपालिकेचे तिथले सुरक्षारक्षक या दोघांचा आगीमुळे मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. दोघांना कळवा छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय इथं दाखल करण्यात आलं होतं.
या घटनेत दोन व्यक्तींचा मृत्यू : काळू शंकर गाडेकर आणि सागर शिंदे या दोघांना कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. मात्र उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या दुर्घटनेत अग्निशमन विभागातील तीन कर्मचारीही जखमी झालेत. जखमींमध्ये सुजित पष्टे (45), स्थानक अधिकारी तांडेल आणि समीर जाधव (40), यांचा समावेश आहे. दोघांवरही छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. याशिवाय हर्ष धुमाळ या 19 वर्षीय ट्रेनी फायरमनलाही धुरामुळे त्रास झाल्याची माहिती आहे.
आगीचं कारण अद्याप अस्पष्ट : गावदेवी भाजी मार्केटमध्ये ही आग नेमकी कशामुळे लागली?, याचं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. शॉर्टसर्किट किंवा अन्य तांत्रिक कारणांमुळे आग लागल्याची प्राथमिक शक्यता व्यक्त केली जातेय. तरी अधिकृत माहिती तपास अहवालानंतरच नेमकी स्पष्ट होईल. या घटनेनंतर परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय.
अग्निशमन केंद्राच्या स्थलांतरावर ठाणेकरांची नाराजी : अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी पोहोचण्यास काहिसा उशीर झाला कारण, यापूर्वी जवळ असलेलं जव्हार बाग परिसरातील अग्निशमन केंद्र आता बाळकूम भागात स्थलांतरीत झाल्याचं स्थानिकांनी सांगितलं. मागं घडलेल्या आगीच्या घटनांमध्येही इथं गाडी उशिरानं पोहचली होती. नवं अग्निशमन केंद्र हे स्टेशन परिसरापासून जवळपास 4 किमी दूर गेल्यानं ऐनवेळी इथं मोठा प्रसंग उद्भवू शकतो, जो गुरूवारी घडलाही. त्यामुळे याबाबत वारंवार पत्रव्यवहार करूनही त्याकडं दुर्लक्ष करणाऱ्या ठाणे मनपा प्रशासनाच्या कारभारावर स्थानिकंनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
