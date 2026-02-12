ETV Bharat / state

जालना एमआयडीसी फेज 3 हादरलं; ठिबक सिंचन कंपनीला भीषण आग, अथक प्रयत्नांनंतर आग आटोक्यात

जालना जिल्ह्यातील एमआयडीसी फेज 3 मधील ठिबक सिंचन साहित्य बनवणाऱ्या कंपनीला भीषण आग लागली. सुदैवानं या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

JALNA MIDC FIRE
ठिबक सिंचन कंपनीला भीषण आग (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 12, 2026 at 4:50 PM IST

1 Min Read
जालना : औद्योगिक क्षेत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जालना एमआयडीसी फेज 3 परिसरात गुरुवारी दुपारी मोठी दुर्घटना घडली. ठिबक सिंचन साहित्य तयार करणाऱ्या कंपनीला अचानक भीषण आग लागल्यामुळं संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली. आगीचे लोट इतके प्रचंड होते की काळ्या धुराचे ढग दूरवरूनही दिसत होते. त्यामुळं काही काळासाठी परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं.

अथक प्रयत्नांनंतर आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश : ठिबक सिंचन कंपनीच्या उत्पादन विभागातून अचानक धूर निघताना दिसला. यानंतर काही क्षणातच आगीनं रौद्ररूप धारण केलं. तिथं प्लास्टिक आणि रसायनयुक्त साहित्य असल्यामुळं आग झपाट्यानं पसरली. कंपनीतील कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ बाहेर पळ काढत अग्निशमन दलाला माहिती दिली. घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या चार गाड्या दाखल झाल्या. त्यांनी आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सुमारे 80 लिटर विशेष रसायनांचा वापर केला. चंदनझिरा पोलीस ठाण्याचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. सुमारे एक तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर अग्निशमन दलाच्या जवानांना आग आटोक्यात आणण्यात यश आलं.

प्रतिक्रिया देताना बाळासाहेब पवार आणि संदीप दराडे (ETV Bharat Reporter)

आगीचं नेमकं कारण अस्पष्ट : या आगीत कंपनीतील मोठ्या प्रमाणावर असलेलं प्लास्टिक साहित्य, तयार माल आणि काही महत्त्वाची उपकरणं जळून खाक झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे.आर्थिक नुकसान किती झालं? याची अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. मात्र नुकसान कोट्यवधींच्या घरात असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आगीचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. शॉर्टसर्किट, रासायनिक प्रक्रिया की सुरक्षेतील हलगर्जीपणा? याबाबत अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. औद्योगिक क्षेत्रात अग्निसुरक्षेचे नियम कितपत पाळले जातात? यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. कंपनीत अग्निशमन यंत्रणा कार्यरत होती का? नियमित फायर ऑडिट करण्यात आलं होतं का? याची चौकशी होणं गरजेचं आहे.

अग्निसुरक्षा उपाययोजनांच्या तपासणीची मागणी : सुदैवानं या घटनेत जीवितहानी टळली असली तरी औद्योगिक सुरक्षेच्या बाबतीत प्रशासनानं अधिक कठोर भूमिका घेण्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. संबंधित विभागानं सखोल चौकशी करून आगीमागील खरं कारण जाहीर करावं आणि दोषींवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. या घटनेमुळं एमआयडीसी परिसरातील इतर उद्योगांमध्येही सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला असून अग्निसुरक्षा उपाययोजनांची तातडीनं तपासणी करण्याची मागणी पुढं येत आहे.

