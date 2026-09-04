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मोठी बातमी! छत्रपती संभाजीनगरमधील एशियन रुग्णालयाला आग, 9 बालकांना तातडीने इतर रुग्णालयात हलवले

छत्रपती संभाजीनगरमधील प्रसिद्ध एशियन सिटी केअर रुग्णालयाला भीषण आग लागली.

Asian City Care Hospital fire
छत्रपती संभाजीनगरमधील प्रसिद्ध एशियन सिटी केअर रुग्णालयाला भीषण आग (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 4, 2026 at 7:54 AM IST

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छत्रपती संभाजीनगर - आकाशवाणी परिसरातील प्रसिद्ध एशियन सिटी केअर रुग्णालयाला शुक्रवारी पहाटे अचानक आग लागली. त्यामुळे तिथे असलेल्या रुग्णांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला होता. मात्र, प्रसंगावधान लक्षात घेता रुग्णालयाने तातडीने हालचाल करत सर्व रुग्णांना सुखरूप बाहेर काढले.

आयसीयूमध्ये असलेल्या रुग्णांना तातडीने इतर रुग्णालयांमध्ये हलवण्यात आले, ज्यामध्ये नऊ लहान मुलांचा समावेश होता. प्रथमदर्शनी ही आग शॉर्टसर्किटमुळे लागल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातोय. रुग्णालयातील गोडाऊनमध्ये ही घटना घडली असल्याचा संशय व्यक्त केला जातोय. मात्र, वेळीच हा प्रकार लक्षात आल्याने रुग्णांना वाचवणे शक्य झाले, तरीही आग कशी लागली याबाबत आता चौकशी करण्यात येत आहे. अमरावतीची घटना ताजी असताना पुन्हा अशी घटना घडल्याने रुग्णालयांमधील सुरक्षेचा प्रश्न समोर येतोय.

पहाटे 3 च्या सुमारास लागली आग - शहरातील एशियन सिटी केअर या रुग्णालयाला पहाटे तीनच्या सुमारास आग लागल्याची घटना घडली. यावेळी रुग्णालयात 58 रुग्ण उपचार घेत होते, तर नऊ लहान बालकं उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. ही घटना समोर येताच तातडीने रुग्णांना रुग्णालयाच्या बाहेर सुरक्षितपणे हलवण्यात आले. तर लहान मुलांना घाटी रुग्णालय आणि एका खासगी रुग्णालयात हलवण्यात आले. इतर रुग्णांना देखील इतर रुग्णालयात तातडीने पाठविण्यात आले. दरम्यान, अग्निशमन दलाच्या जवानांनी आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात सुरुवात केली. काही वेळात आगीवर नियंत्रण मिळवणं शक्य झाले. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, रुग्णालयाच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

गोडाऊनमध्ये आग लागल्याचा संशय - शहरातील आकाशवाणी या मध्यवस्तीतील चौकात एशियन सिटी केअर रुग्णालय आहे. पहाटे रुग्णालयाला अचानक आग लागली. ही आग गोडाऊनमध्ये शॉर्टसर्किट झाल्यामुळे लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. घटना समोर येताच रुग्णांना इतर ठिकाणी पाठवण्यासाठी जवळपास 15 ते 20 ॲम्बुलन्स दाखल झाल्या होत्या. तातडीने उपचाराची गरज असलेल्या रुग्णांना इतर रुग्णालयात हलवण्यात आले.

घटना लक्षात येताच रुग्णालयातील सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाली. कर्मचाऱ्यांनी आग विझवण्यास सुरुवात केली होती. दरम्यान, अमरावती येथे आगीमुळे लहान मुलांना आपला जीव गमवावा लागला होता. त्याच्या काही दिवसानंतर लगेच लागलेल्या या आगीमुळे रुग्णालय किती सुरक्षित? असा प्रश्न निर्माण होतोय.

TAGGED:

HOSPITAL FIRE
CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR FIRE
ASIAN CITY CARE HOSPITAL FIRE
एशियन रुग्णालय आग
ASIAN CITY CARE HOSPITAL

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