भिवंडीतील सरावली एमआयडीसीत भीषण आग; धुराचे प्रचंड लोट, आगीत कंपनी जळून 'खाक'

ठाण्याच्या भिवंडी येथील सरावली एमआयडीसी परिसरातील मंगलमूर्ती डायिंग कंपनीच्या युनिटमध्ये शुक्रवारी सकाळी भीषण आग लागली. आग अटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

Bhiwandi Fire
भिवंडीतील सरावली एमआयडीसीत भीषण आग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 7, 2025 at 1:44 PM IST

1 Min Read
ठाणे : भिवंडीतील सरावली ओद्योगिक वसाहतीत आज शुक्रवारी (7 नोव्हेंबर) सकाळी मोठी दुर्घटना घडली आहे. 'मंगलमूर्ती निट डायिंग कंपनी' नावाच्या एका कापड रंगविणाऱ्या कंपनीला भीषण आग लागली. आगीचं स्वरूप इतकं रौद्र आहे की, धुराचे प्रचंड लोट अनेक किलोमीटर दूरवरुन दिसत आहेत.

आगीचा भडका आणि तातडीनं मदतकार्य : ही घटना साधारण सकाळी 9:30 वाजण्याच्या सुमारास घडली. कपड्यांचा साठा आणि रासायनिक पदार्थ असल्यामुळे आग वेगानं भडकली. घटनेची माहिती मिळताच सकाळी 10 वाजता भिवंडी अग्निशमन दलाचे जवान तातडीनं घटनास्थळी पोहोचले. आग नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचं लक्षात येताच, तातडीनं कल्याण, अंबरनाथ आणि ठाणे महानगरपालिका अग्निशमन दलाच्या पथकांना मदतीसाठी पाचारण करण्यात आलं.

भिवंडीतील सरावली एमआयडीसीत भीषण आग (ETV Bharat)

या घटनेत आतापर्यंत कोणत्याही जीवितहानीची माहिती समोर आलेली नाही. पोलीस आणि अग्निशमन विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी उपस्थित आहेत आणि परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. आग आटोक्यात आणण्यासाठी अग्निशमन गाड्या आणि अनेक पाण्याचे टँकर घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. आग लागण्याचं कारण अद्याप समजू शकलेलं नाही.

मुंबईला लागून असलेल्या एमआयडीसी क्षेत्राला उद्योगांसाठी आरक्षित करण्यात आलं आहे. येथे अनेक कारखाने आणि कंपन्या आहेत. आग लागल्यानंतर संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली. खबरदारीचा उपाय म्हणून आसपासचे कार्यालयं आणि कारखाने रिकामे करून घेण्यात आले आहेत.

सकाळी 60 ते 70 कामगार काम करत होते : मिळालेल्या माहितीनुसार, कंपनीत सकाळच्या सुमारास 60 ते 70 कामगार काम करत होते. तेव्हा अचानाक आग लागली. ही आग पाहताच सर्वच कामगारांनी कंपनीमधून बाहेर पळ काढला. यानंतर काही क्षणात आगीनं संपूर्ण कंपनीचा परिसर वेढला गेला. इमारतीचा पहिला आणि दुसरा मजला पूर्णपणे आगीच्या भक्षस्थानी सापडला.

आगीत लाखोंचे नुकसान : दरम्यान डाईंग कंपनीत पहिल्या व दुसऱ्या मजल्यावर मोठ्या प्रमाणात कपड्याचा साठा असल्याने संपूर्ण कपडा जळून खाक झाला असून लाखोंचं नुकसान झाल्याची माहिती आहे. मात्र, सुदैवाने या भीषण आगीत कुठल्याही प्रकारची जीवितहानी झाली नाही.

