गणेशोत्सवात FDA ची धडक कारवाई; राज्यभरातून 9.76 कोटींचा संशयास्पद अन्नसाठा जप्त, 248 परवाने निलंबित!
गणेशोत्सवाच्या काळात अन्नसुरक्षा तपासणी वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पडावी यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) विशेष मोहीम राबवली.
Published : September 25, 2026 at 1:38 PM IST
मुंबई : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनानं (FDA) 1 ते 23 सप्टेंबर दरम्यान राज्यात राबवलेल्या विशेष मोहिमेत 9.76 कोटी रुपये किमतीचा सुमारे 6.34 लाख किलोग्राम संशयास्पद अन्नसाठा जप्त केला आहे. या मोहिमेत अधिकाऱ्यांनी 3 हजारांहून अधिक अन्न आस्थापनांची (हॉटेल्स, दुकाने, गोदामे) प्रत्यक्ष तपासणी केली. यामध्ये चाचणीसाठी एकूण 2 हजार 423 अन्न नमुने गोळा करण्यात आले. अन्न सुरक्षा नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी 248 परवाने निलंबित करण्यात आले. तर गंभीर त्रुटी आढळल्यामुळे 12 परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहेत.
या मोहिमेत सर्वाधिक मोठी कारवाई नाशिक विभागात झाली असून, जप्त करण्यात आलेल्या एकूण साठ्यापैकी 4,42,746 किलो साठा एकट्या नाशिक विभागातून जप्त करण्यात आला. नाशिकमधून जप्त केलेल्या या मालाची किंमत सुमारे 6.23 कोटी रुपये आहे.
'सण आनंदाचा व भेसळमुक्त व्हावा' :
गणेशोत्सवाच्या काळात नागरिकांची श्रद्धा आणि आरोग्य या दोन्ही भावनांचे संरक्षण करत सण आनंदाचा व भेसळमुक्त व्हावा, यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) नागरिक, गणेश मंडळं आणि अन्न व्यवसायिकांना सहकार्य करण्याचं आवाहन केलं आहे. मिठाई, प्रसाद आणि उपवासाचे पदार्थ खरेदी करताना नेहमी अधिकृत परवानाधारक दुकानातूनच खरेदी करावी. खरेदीपूर्वी दुकानाचा परवाना आवर्जून तपासावा. कोणत्याही खाद्यपदार्थाच्या खरेदीची अधिकृत पावती नागरिकांनी आवर्जून स्वतःजवळ ठेवावी. महाप्रसाद किंवा अन्नदान करणाऱ्या गणेश मंडळांनी अन्न वाटप करण्याच्या किमान 7 दिवस आधी एफडीएच्या (FDA) अधिकृत पोर्टलवर प्रशासनाला सूचित करणं अनिवार्य आहे.
"श्रद्धा व आरोग्य या दोन्ही भावनांचे संरक्षण करत सण आनंदाचा व भेसळमुक्त व्हावा यासाठी नागरिक, मंडळे व अन्न व्यवसायिकांनी अन्न व औषध प्रशासनाला सहकार्य करावं."- तुकाराम मुंढे, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य
'फेस्टिवल एन्फोर्समेंट पोर्टल' द्वारे ही धडक कारवाई :
गणेशोत्सवाच्या काळात अन्नसुरक्षा तपासणी वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पडावी यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) विशेष मोहीम राबवली. विभागाच्या कायमस्वरूपी सण-उत्सव आदेशानुसार आणि नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या 'फेस्टिवल एन्फोर्समेंट पोर्टल' (Festival Enforcement Portal) द्वारे ही धडक कारवाई करण्यात आली.
अन्नसुरक्षा व मानके कायद्याच्या कलम 69 अंतर्गत राज्यभरात 455 खटले दाखल करण्यात आले. दाखल झालेल्या खटल्यांपैकी 398 प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. नियम मोडणाऱ्या संबंधितांकडून एकूण 53.60 लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
सणासुदीच्या काळात सर्वाधिक मागणी असणाऱ्या मिठाई, खवा, दुग्धजन्य पदार्थ, खाद्यतेल आणि उपवासाचे खाद्यपदार्थ यांच्या विक्री व साठवणुकीवर या मोहिमेत मुख्य लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. या मोहिमेअंतर्गत राज्यातील 3,198 गणेश मंडळांनी महाप्रसाद, भंडारा आणि अन्नछत्रासाठी एफडीएच्या पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज केले होते. या माहितीच्या आधारे एफडीएच्या विशेष पथकांनी 383 ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट दिली. तेथील स्वयंपाकगृह, पिण्याचे पाणी आणि महाप्रसादासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्चा मालाच्या दर्जाची काटेकोर तपासणी पथकांद्वारे करण्यात आली.