दोन गटात तुफान राडा; गुंडांची दोघांना जीवघेणी मारहाण, व्हिडीओ व्हायरल, सहा आरोपींना अटक
पोलिसांनी प्रकरणात सहा आरोपींना अटक केलीय. दोघांमध्ये बारच्या आतमध्ये भांडणाला सुरुवात झाली होती, त्यामुळे हॉटेल मालकाने दोन्ही गटाला बाहेर काढले, आरोपींनी दोघांना जीवघेणी मारहाण केलीय.
Published : April 22, 2026 at 10:35 AM IST
नागपूर- नागपूर शहरातील टेकानाका परिसरातील एका बारच्या बाहेर गुंडांच्या टोळक्याने दोघांवर प्राणघातक हल्ला केलाय. धारदार हत्यारे घेऊन आलेल्या या गुंडांनी दोघांना जीवघेणी मारहाण केलीय. आरोपी इतके चवताळले होते की, त्यांनी त्या दोघांवर फरशीने देखील मारहाण केली. या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्याच्या नंतर पोलिसांनी कारवाई सुरू केलीय. या प्रकरणातील आठ पैकी सहा आरोपींना अटक करण्यात आलीय. बार अँड रेस्टॉरंटच्या आतच दोन गटांत वाद झाला होता, त्यानंतर या वादाचे रूपांतर भांडणात झालंय. ज्यात आरोपींनी त्या दोघांना संपवण्याच्या उद्देशाने हल्ला केल्याचं व्हिडीओत दिसत आहे. खरं तर ही घटना दोन दिवसांपूर्वी टेका नाका परिसरात मेट्रो स्टेशनबाहेरील बारसमोर घडलीय. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. पोलिसांनी प्रकरणात सहा आरोपींना
अटक केलीय. दोघांमध्ये बारच्या आतमध्ये भांडणाला सुरुवात झाली होती, त्यामुळे हॉटेल मालकाने दोन्ही गटाला बाहेर काढले, त्यानंतर आरोपींनी दोघांना जीवघेणी मारहाण केली आहे.
सिगारेटवरून भडकला वाद :- ही घटना कपिल नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडलीय. यातील जखमी शेख अखिल शेख जलील आणि त्याचा मित्र हे दोघे हायवे बार आणि रेस्टॉरंट येथे जेवण करण्यासाठी गेले असताना त्याच वेळी कामगार नगरचा मोहम्मद अझहर मोहम्मद अकील आणि हुसेन अक्रम कुरेशी या दोघांसोबत सिगारेट घेण्यावरून जोरदार भांडण झाले, त्यानंतर हा वाद इतका विकोपास गेला की, आरोपी मोहम्मद अझहर मोहम्मद आणि हुसेन अक्रम कुरेशी याने आपल्या साथीदारांना बोलावून घेतले आणि जखमी शेख अखिल शेख जलील आणि त्याचा मित्राला जबर मारहाण केली.
आठ पैकी सहा आरोपींना अटक:- या प्रकरणामध्ये 8 आरोपी निष्पन्न झालेत, त्यांच्यावर कलम 109, 324, 352, 351 आणि दंगा भडकवण्याचा गुन्हा नोंदवलाय. एकूण सहा आरोपींना अटक केली असून, उर्वरित दोन आरोपी लवकरच अटक होतील अशी माहिती कपिल नगर पोलिसांनी दिलीय. अटक करण्यात आलेल्या सहा आरोपींमध्ये मोहम्मद अझहर मोहम्मद अकिल आणि हुसेन अक्रम कुरेशी, प्रिन्स उपाध्यक्ष, अश्विन चौधरी, इरफान रमजान खान, फरहान उर्फ गुलाम मुस्तफा खान यांना अटक करण्यात आलीय.
