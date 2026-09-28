महाड एमआयडीसीत बॉयलरचा भीषण स्फोट; चार जण जखमी, 4 ते 5 किलोमीटर परिसर हादरला
महाड एमआयडीसीतील सिनर्जिया केम इंडस्ट्रीजमध्ये रात्री सव्वादहा वाजण्याच्या सुमारास अचानक मोठा स्फोट झाला.
Published : September 28, 2026 at 7:48 AM IST
रायगड - महाड एमआयडीसीमध्ये रविवारी रात्रीच्या सुमारास मोठी दुर्घटना घडली आहे. महाड एमआयडीसीतील सिनर्जिया केम इंडस्ट्रीजमध्ये रात्री सव्वादहा वाजण्याच्या सुमारास अचानक मोठा स्फोट झाला. कंपनीमध्ये पॅरा नायट्रो टोल्युइन ऑर्थो सल्फोनिक ॲसिडचे उत्पादन सुरू असताना बॉयलर फुटल्याने हा स्फोट झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.
या दुर्घटनेत चार जण जखमी झाले असून, जखमींवर महाड ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. सुदैवाने या दुर्घटनेत अद्याप कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. मात्र, स्फोटाची तीव्रता एवढी मोठी होती की, महाड एमआयडीसीसह तब्बल 4 ते 5 किलोमीटर परिसरात स्फोटाचे हादरे जाणवले. अचानक झालेल्या मोठ्या आवाजामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.
स्फोटानंतर कंपनीच्या परिसरात आग लागली आणि मोठ्या प्रमाणात धुराचे लोट निर्माण झाले. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या गाड्या, पोलीस पथक तसेच आपत्कालीन यंत्रणा घटनास्थळी दाखल झाल्या. आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू करण्यात आले.
दरम्यान, सुमारे दोन तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात प्रशासनाला यश आले. घटनास्थळी सुरक्षेच्या दृष्टीने परिसराची पाहणी करण्यात आली असून, कंपनीतील परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. मदत आणि बचावकार्यासाठी एनडीआरएफच्या पथकाचीही मदत घेण्यात आली.
या घटनेनंतर महाड एमआयडीसीतील औद्योगिक सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. स्फोट नेमका कोणत्या कारणामुळे झाला, बॉयलरमध्ये नेमका कोणता तांत्रिक बिघाड झाला होता आणि दुर्घटनेमागे इतर काही कारण आहे का, याचा तपास आता प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांकडून केला जाणार आहे.
जखमी झालेल्या चारही कामगारांची प्रकृती आणि त्यांना झालेल्या दुखापतींची माहिती प्रशासनाकडून घेतली जात आहे. दरम्यान, कंपनी परिसरात आवश्यक ती खबरदारी घेण्यात आली असून, नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
महाड एमआयडीसीमध्ये यापूर्वीही विविध औद्योगिक दुर्घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे या स्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित कंपनीतील सुरक्षा उपाययोजना, उत्पादन प्रक्रियेची पाहणी आणि औद्योगिक सुरक्षेच्या नियमांचे पालन झाले होते का, याची चौकशी होण्याची शक्यता आहे.