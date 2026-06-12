नागपुरात 13 हजार कोटींची महागुंतवणूक! अवादा ग्रुप उभारणार सोलर प्रकल्प; पहिल्या टप्प्यात 3,200 तरुणांना रोजगार
अवादा ग्रुपनं नागपूरच्या बुटीबोरी एमआयडीसीत सौर ऊर्जा उपकरणांच्या उत्पादनासाठी 13 हजार कोटींची गुंतवणूक केली. याद्वारे पहिल्या टप्प्यात 3,200 रोजगार उपलब्ध झाल्याची माहिती मित्तल यांनी दिली.
Published : June 12, 2026 at 8:46 PM IST
नागपूर : विशेषतः नवीकरणीय आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रात काम करणाऱ्या अग्रणी कंपनीपैकी एक अवादा ग्रुपनं नागपुरात मोठी गुंतवणूक केली आहे. अवादा ग्रुपनं (अतिरिक्त) बुटीबोरी एमआयडीसीत सौर सेल, सोलर मॉड्यूल यासह इतर उपकरणांच्या उत्पादन क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केली आहे. 13 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक असून त्यातून पहिल्या टप्यात 3 हजार 200 रोजगार उपलब्ध झाले आहेत, अशी माहिती अवादा ग्रुपचे चेअरमन विनीत मित्तल यांनी दिली आहे.
प्रॉडक्शन नागपुरातच करणार : "गेल्या वर्षांपासून अवादा कंपनीचं काम नागपूरच्या बुटीबोरी (अतिरिक्त) इथं सुरू आहे. सध्या इथं 7 हजार मेगावॅट सोलर मॉड्यूलचे प्रॉडक्शन सुरू होणार आहे. पुढील काळात सोलर पॅनलचे 'सेल' देखील इथं तयार केले जाणार आहेत. सध्या सेलच्या मॉड्यूल'ची प्रक्रिया सुरू आहे. सोलर पॅनलसाठी ग्लास (काच) आवश्यक असतात, जे पॅनलच्या दोन्ही बाजूला असतात. त्याचं प्रॉडक्शन देखील नागपुरातच करणार आहे," असं विनीत मित्तल यांनी दिली.
सर्व पार्ट एकाच ठिकाणी तयार करणार : "सोलर पॅनल तयार करण्यासाठी लागणारे सर्वच पार्ट नागपुरात तयार करण्याची योजना अवादा कंपनीनं आखली आहे. त्यामुळं ही जगातील एक आगळी-वेगळी फॅक्टरी ठरणार आहे. एक प्रकारचे इको सिस्टीम तयार होणार आहे. यातून 10 ते 12 हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो," अशी माहिती विनीत मित्तल यांनी दिली.
युद्धाचे परिणाम जाणवतात, सरकारची आधीच तयारी : "जगात युद्धाचे ढग आणखी गडद होत आहेत. त्यामुळं सर्वप्रकारच्या उद्योग क्षेत्रावर विपरीत परिणाम जाणवत आहेत. त्यामुळं महागाई वाढली आहे. मात्र, भारत सरकारची कल्पना आहे की, यावर पर्याय म्हणून 500 गिगावॅटपर्यंत सोलर, विंड आणि बॅटरी स्टोरेजसाठी आणता येतील. त्यातून ग्रीन पॉवरची निर्मिती होईल. भारतात सध्या फक्त 20 टक्के ऊर्जा वीज निर्मितून वापरली जात आहे. तर उर्वरित 80 टक्के ऊर्जा पेट्रोलियम प्रॉडक्टच्या माध्यमातून वापरली जात आहे. अशा प्रॉडक्टचं उत्पादन आपल्या देशात होत नसेल तर ते इतर देशांमधून आयात करावं लागतं. मात्र, आता या बाबतीत केंद्रसरकार अतिशय गांभीर्यानं विचार करत आहे. पेट्रोलियम प्रोजेक्टला विजेवरती चालणाऱ्या प्रोजेक्टसोबत कशाप्रकारे बदलता येईल, याबाबत केंद्र सरकार विचार करत आहे. यावर ग्रीन फ्युएल हा एक चांगला पर्याय ठरतोय," असं विनीत मित्तल यांनी सांगितलं.
या क्षेत्रात महाराष्ट्र ठरतोय पायोनिअर : "महाराष्ट्र 'पीएम कुसुम' योजनेत पायोनिअर ठरला आहे. पूर्वी शेतकऱ्यांना रात्रीची वीज मिळत नसल्यामुळं अनेकदा शेतकऱ्यांना साप, विंचू चावा घ्यायचे. मात्र, आता महाराष्ट्र शासन दिवसाला सोलरच्या माध्यमातून वीज देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. सध्या 7 ते 8 हजार मेगावॅट सोलर प्रोजेक्ट महाराष्ट्रात आले आहेत. शिवाय 20 हजार मेगावॅट वीज खरेदी करण्याचा करार केला आहे. त्यामुळं डिमांड क्रीयेट होत असून विजेचं बिल कमी होणार आहे. कोळसा आणि गॅसचे दर वाढतच राहणार आहेत. मात्र, जेव्हा सोलरची वीज ग्रीडला दिली जाते. त्यावेळी 25 वर्षांसाठी सिंगल भाव दिला जातो. आजचे दर हे पुढील 25 वर्षानंतर सारखेच असणार आहेत," अशी माहिती अवादा ग्रुपचे चेअरमन विनीत मित्तल यांनी दिली आहे.
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