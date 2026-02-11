ETV Bharat / state

बारावीच्या परीक्षेत पहिल्याच दिवशी सामूहिक कॉपी, सीसीटीव्हीमुळे उघड झाली घटना

विद्यार्थ्यांच्या जीवनात करियरसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या बारावीच्या परीक्षेत सीसीटीव्हीमुळे गैरप्रकार समोर आला आहे. त्यासाठी १९ जणांविरोधात कार्यवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

डावीकडून सीसीटीव्हीमधील दृश्य, उजवीकडे संग्रहित शिक्षण मंडळ कार्यालय (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 11, 2026 at 10:45 AM IST

छत्रपती संभाजीनगर - बारावीच्या परीक्षेच्या पहिल्याच दिवशी सामूहिक कॉपी प्रकरण उघडकीस आलं आहे. सीसीटीव्हीमुळे हा सगळा प्रकार उघडकीस आला. कन्नड तालुक्यातील जैतापूर येथील राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालयात इंग्रजी पेपर परीक्षेदरम्यान गैरप्रकार झाल्याचं आढळून आलं. या प्रकरणी दक्षता समितीच्या आदेशानुसार व्यापक आणि कठोर कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या प्रकरणात परीक्षा केंद्र संचालकासह एकूण १९ जणांविरुद्ध कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील आजपर्यंतच्या सर्वात मोठ्या कारवायांपैकी एक कारवाई मानली जात आहे.


सामूहिक कॉपी आली उघड- १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी सुरू झालेल्या १२ वीच्या परीक्षेदरम्यान कन्नड तालुक्यातील जैतापूर येथील राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालयात काही विद्यार्थ्यांकडून कॉपी होत असल्याचं निदर्शनास आले. त्यानंतर परीक्षा केंद्रावर उपलब्ध सीसीटीव्ही फुटेजच्या माध्यमातून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल तपासणी करण्यात आली. तपासणीत विद्यार्थ्यांकडून एकमेकांच्या उत्तरपत्रिकांकडे पाहून गैरप्रकार केल्याचं स्पष्ट झालं. या प्रकरणात परीक्षा केंद्र संचालकासह एकूण १९ जणांविरुद्ध कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हा परिषद कर्मचारी असलेल्या पर्यवेक्षक शिक्षक आणि बैठे पथकातील अधिकाऱ्यांविरुद्ध निलंबनाचे प्रस्ताव दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच, इतर संस्थांशी संबंधित कर्मचाऱ्यांविरोधात त्यांच्या संस्थेमार्फत संस्थांतर्गत शिस्तभंगात्मक कार्यवाही करून आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत देण्यात आली.


उपरवाला सब देख रहा है- बारावीच्या परीक्षेतील गैरप्रकाराची गंभीरपणे नोंद घेत तात्काळ निर्णय घेतले आहेत. या परीक्षा केंद्रावरील संपूर्ण कर्मचारी बदलण्यात आले आहेत. पुढील सर्व परीक्षा अत्यंत शिस्तीत आणि नियमानुसार पार पडाव्यात यासाठी नव्यानं नियुक्त कर्मचाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. ही संपूर्ण कारवाई शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) अश्विनी लाठकर यांच्या नेतृत्वाखाली आणि सिताराम पवार विस्तार अधिकारी यांनी केली. या कारवाईला शिक्षण विभागानं “उपरवाला सब देख रहा है” अशी उपमा दिली. सीसीटीव्ही फुटेजच्या माध्यमातून प्रत्येक हालचालीवर नजर ठेवली जात असल्यानं परीक्षा प्रक्रियेत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून देण्यात आला आहे.

MASS COPYING IN 12TH EXAM
अश्विनी लाठकर
12TH EXAM COPY CENTRE
HSC EXAM 2026

