'माझा मुलगा 'ऑपरेशन सिंदूर'मध्ये सहभागी झाल्याचा अभिमान' शहीद पूर्वेश दुरुगकरच्या वडिलांनी व्यक्त केल्या भावना
भारतीय हवाई दलाचे लढाऊ विमान गुरुवारी रात्री आसाममध्ये कोसळले. या अपघातात पायलट पूर्वेश दुरुगकर यांचं निधन झालं. यानंतर पूर्वेश यांच्या वडिलांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
Published : March 6, 2026 at 3:17 PM IST
नागपूर : भारतीय हवाई दलाचे (IAF) लढाऊ विमान सुखोई Su-30MKI गुरुवारी रात्री आसामच्या कार्बी आंगलोंग जिल्ह्यात कोसळलं. या अपघातात दोन्ही वैमानिकांचा मृत्यू झाला. यातील एक वैमानिक महाराष्ट्रातील नागपूर जिल्ह्यातील आहेत. "माझ्या मुलाला देशसेवा करताना वीरमरण प्राप्त झालं. मला माझ्या मुलावर अभिमान आहे. पाकिस्तान विरोधात भारतानं राबवलेल्या 'ऑपरेशन सिंदूर'मध्ये तो सहभागी झाला होता. देशाच्या रक्षणात त्यानं महत्वाची भूमिका बजावली होती. त्याच्या जाण्यानं आम्हाला दुःख झालं आहे. पण, त्याचबरोबर आम्हाला त्याचा सार्थ अभिमानही आहे," या भावना आहेत, हुतात्मा फ्लाईट लेफ्टनंट पूर्वेश दुरुगकर यांचे वडील रवींद्र दुरुगकर यांच्या. त्यांनी मुलगा हुतात्मा झाल्यानंतर आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली.
मुलाच्या निधनाची माहिती समजल्यावर वडिलांना अश्रू अनावर : गुरुवारी (दि.5) रात्री आसामच्या कार्बी आंगलोंग जिल्ह्यात भारतीय हवाई दलाचं सुखोई लढाऊ विमान अपघातग्रस्त झालं. या अपघातात दोन वैमानिक स्क्वाड्रन लीडर अनुज आणि फ्लाईट लेफ्टनंट पूर्वेश दुरुगकर हुतात्मा झाले. सुखोई लढाऊ विमानानं जोरहाट इथून प्रशिक्षणाच्या उद्देशानं उड्डाण केलं होतं. जोरहाट एअरबेसवरून प्रशिक्षण उड्डाण केल्याच्या काही वेळात विमानाचा रडार आणि रेडिओशी संपर्क तुटला. त्यानंतर काही वेळांनी सुखोई लढाऊ विमान अपघातग्रस्त झालं. देशसेवा करताना मुलगा हुतात्मा झाल्याचं समजताच वडील रवींद्र दुरुगकर यांना अश्रू अनावर झाले.
मुलाच्या कर्तृत्वाचा अभिमान वाटतो : "पूर्वेश भारतीय वायुसेनेत दाखल होऊन 4 वर्षच झाले होते. इतक्या छोट्याशा कार्यकाळात त्यानं 'ऑपरेशन सिंदूर' सारख्या मोहिमेमध्ये सहभाग नोंदवला होता. देशासाठी काहीतरी करायचं ही त्याची जिद्द त्याला कधीही स्वस्थ बसू देत नसे. पूर्वेशनं अगदी लहान वयातच फायटर पायलट होण्याचं स्वप्न बघितलं होतं. पूर्वेशनं त्या दिशेनं झेप घेतली आणि भारतीय वायुसेनेनं त्याच्या या स्वप्नांना पंख दिले. त्याचा 4 वर्षांचा कार्यकाळ कर्तृत्वानं भरलेला होताच. मात्र, इतक्या लहान वयात पूर्वेश आम्हाला सोडून गेला, याचं अतीव दुःख झालं असून कधीही न भरून निघणारी पोकळी निर्माण झाली आहे," अशी भावना पूर्वेश यांचे वडील रवींद्र दुरुगकर यांनी व्यक्त केली.
...तर पाकिस्तान बेचिराख झाला असता : "पूर्वेश जेव्हा-जेव्हा माझ्यासोबत चर्चा करायचा तेव्हा-तेव्हा तो भारतीय वायुसेनेच्या शौर्याच्या गोष्टी सांगायचा. तो मला म्हणाला होता की, 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान आम्हाला आणखी 15 मिनिटं मिळाली असती तर पाकिस्तान बेचिराख झाला असता. पूर्वेशचे ते शब्द आज प्रकर्षानं आठवतात," अशी प्रतिक्रिया रवींद्र दुरुगकर यांनी दिली.
दोन दिवसांपूर्वी झालं शेवटचं बोलणं : "रोज रात्री जेवताना आम्ही सर्व ग्रुप कॉल वरती बोलायचो. पर्वा रात्री आमच्यात शेवटचं बोलणं झालं होतं. त्यानंतर काल आमचं बोलणं झालं नाही आणि आज तो हुतात्मा झाल्याची बातमी समजली," असं रवींद्र दुरुगकर यांनी सांगितलं.
15 दिवसांपूर्वी पूर्वेश आले होते घरी : बऱ्याच महिन्यांच्या कालावधीनंतर पूर्वेश हे 15 दिवसांपूर्वी नागपूरला आले होते. भाऊ घरी येत असल्यानं त्याची बहीण सुद्धा अमेरिकेतून घरी आली होती. आम्ही सर्वांनी ते दिवस सर्वांसोबत घालवले. पूर्वेश हे अविवाहित असल्यानं त्यांच्या विवाहाच्या गोष्टी घरी सुरू झाल्या होत्या. मात्र, नियतीला हे मान्य नव्हते, अशी भावनिक प्रतिक्रिया पूर्वेश यांचे वडील रवींद्र दुरुगकर यांनी दिली.
