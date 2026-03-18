वढू तुळापुरात संभाजी महाराजांच्या बलिदान दिनी शिवप्रेमींचा महासागर, सुनेत्रा पवारांची उपस्थिती

संभाजी महाराजांच्या बलिदान दिनी वढू तुळापरमध्ये शिवप्रेमींचा सागर लोटला होता. यावेळी कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उपस्थित होत्या.

वढू तुळापुरात संभाजी महाराजांच्या बलिदान दिनी अभिवादन करताना सुनेत्रा पवार
वढू तुळापुरात संभाजी महाराजांच्या बलिदान दिनी अभिवादन करताना सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar X)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 18, 2026 at 6:46 PM IST

वढू बुद्रुक/पुणे - स्वराज्य रक्षक धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या 337 व्या बलिदान दिनानिमित्त वढू बुद्रुक येथील बलिदान स्थळी आज अत्यंत भावपूर्ण वातावरणात कार्यक्रम पार पडले. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही संपूर्ण महाराष्ट्रातून हजारो शंभूभक्त, शिवप्रेमी आणि इतिहासप्रेमींनी येथे हजेरी लावली. “छत्रपती संभाजी महाराज अमर राहो”च्या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला होता.


या पवित्र स्थळी छत्रपती संभाजी महाराजांच्या शौर्य, त्याग आणि धर्मरक्षणासाठी दिलेल्या अद्वितीय बलिदानाची आठवण करून देत शिवभक्तांनी अभिवादन केलं. समाधीस्थळी पुष्पचक्र अर्पण करून महाराजांना विनम्र श्रद्धांजली वाहण्यात आली. यावेळी अनेकांनी पारंपरिक वेशभूषेत उपस्थिती लावत इतिहासाविषयीचा अभिमान व्यक्त केला.


विशेष म्हणजे, या काळात राज्यभर “बलिदान मास” पाळण्याची परंपरा ठळकपणे दिसून येत आहे. अनेक शंभूभक्त आपल्या श्रद्धेनुसार एखादी आवडती गोष्ट त्याग करण्याचा संकल्प करताना दिसतात. काही भक्त चप्पल न घालता अनवाणी फिरतात, तर काही जण डोक्याचे मुंडन करून महाराजांना अभिवादन करतात. तसंच अनेकांनी मांसाहार, व्यसन किंवा इतर सवयींपासून दूर राहण्याचा निर्धार केला आहे. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या बलिदानाची आठवण जिवंत ठेवत त्यांच्या आदर्शांचे पालन करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं शंभूप्रेमींनी सांगितलं.


राज्याच्या उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी तुळापूर येथे भेट देत छत्रपती संभाजी महाराजांच्या समाधीस्थळी जाऊन पुष्प अर्पण करून दर्शन घेतलं. यावेळी त्यांनी महाराजांच्या शौर्यपूर्ण बलिदानाला अभिवादन करत त्यांच्या विचारांचा वारसा पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा संदेश दिला. त्यांच्या या भेटीमुळे राज्यभरातील शिवप्रेमींमध्ये उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.


जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूड्डी यांच्या हस्ते वढू बुद्रुक येथील बलिदान स्थळी शासकीय पूजा पार पडली. यावेळी प्रशासनातील अधिकारी, लोकप्रतिनिधी तसंच विविध मान्यवर उपस्थित होते. शासकीय पूजेनंतर महाराजांना अभिवादन करून त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यात आला. कार्यक्रमस्थळी सकाळपासूनच भाविकांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी पाहायला मिळाली. गर्दी लक्षात घेता पोलीस प्रशासनानं कडक बंदोबस्त ठेवला होता. स्वयंसेवक आणि प्रशासनाच्या नियोजनामुळे कार्यक्रम सुरळीत पार पडत असल्याचं चित्र होतं. वाहतूक व्यवस्थेतही आवश्यक ते बदल करण्यात आले होते.

छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पराक्रमाची गाथा जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं. कीर्तन, अभंग गायन, इतिहास कथन आणि सामूहिक प्रार्थना यामुळे वातावरण अधिकच भक्तिमय आणि प्रेरणादायी झालं होतं. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मृतींप्रती जनतेमध्ये आजही अपार आदर आणि भावनिक नातं असल्याचं या निमित्तानं पुन्हा अधोरेखित झालं. त्यांच्या शौर्य आणि त्यागाची प्रेरणा घेऊन समाजासाठी आणि स्वराज्याच्या मूल्यांसाठी कार्य करण्याचा संकल्प अनेकांनी व्यक्त केला. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मोठ्या उत्साहात आणि श्रद्धेनं हा बलिदान दिन साजरा करण्यात आला. छत्रपती संभाजी महाराजांचे बलिदान हे केवळ इतिहास नसून प्रेरणेचा अखंड स्रोत आहे, अशी भावना यावेळी उपस्थितांनी व्यक्त केली.


