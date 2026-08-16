जम्मूत देशसेवा बजावताना मंगळवेढ्याच्या जवानाला वीरमरण; गणेशवाडीत शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार
वैभव आवताडे हे अत्यंत प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीतून संघर्ष करत देशसेवेचं स्वप्न उराशी बाळगून 11 वर्षांपूर्वी भारतीय सैन्य दलात भरती झाले होते.
Published : August 16, 2026 at 6:05 PM IST
मंगळवेढा : जम्मू येथे देशसेवा बजावताना मंगळवेढा तालुक्यातील गणेशवाडी येथील जवान वैभव तात्यासो आवताडे (वय 31) यांना वीरमरण आलं. त्यांच्या पार्थिवावर आज (16 ऑगस्ट) गणेशवाडी इथं शासकीय इतमामात त्यांच्या शेतात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येलाच जवानाच्या निधनाची बातमी आल्यानं गणेशवाडीसह संपूर्ण तालुक्यावर शोककळा पसरली.
वैभव आवताडे हे अत्यंत प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीतून संघर्ष करत देशसेवेचं स्वप्न उराशी बाळगून 11 वर्षांपूर्वी भारतीय सैन्य दलात भरती झाले होते. भारतीय लष्कराच्या मराठा रेजिमेंटमध्ये ते कार्यरत होते. जम्मू येथील आव्हानात्मक परिस्थितीत सेवा बजावत असताना त्यांना वीरमरण आलं. त्यांच्या निधनाची अधिकृत माहिती शुक्रवारी (14 ऑगस्ट) दुपारी कुटुंबीयांना देण्यात आली.
आवताडे यांच्या पश्चात आई-वडील, पत्नी दीपाली, भाऊ, एक वर्षांचा मुलगा आणि तीन वर्षांची मुलगी असा परिवार आहे. जवानाच्या निधनानं कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, गणेशवाडी आणि परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
हुतात्मा वैभव आवताडे यांना अखेरचा निरोप : वैभव आवताडे हे काही दिवसांपूर्वीच सुट्टी संपवून पुन्हा कर्तव्यावर रुजू झाले होते. 13 ऑगस्टच्या रात्री सुमारे 11 वाजता त्यांनी पत्नी आणि आई-वडिलांशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला होता. कुटुंबीयांची आपुलकीनं विचारपूस करणारा हा संवाद त्यांचा शेवटचा ठरेल, याची कल्पना त्यावेळी कोणालाही नव्हती.
वैभव अवताडे यांचे पार्थिव जम्मूहून विमानानं काल रात्री पुण्यात आणण्यात आलं. त्यानंतर शासकीय रुग्णवाहिकेतून आज सकाळी 8.30 वाजता पार्थिव मंगळवेढ्यात आणण्यात आलं. यावेळी मंगळवेढा नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष सुनंदा आवताडे, माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे, भाजपा जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण, राहुल शहा, नगरसेवक अजित जगताप, सोमनाथ आवताडे आणि चंद्रशेखर कोंडूभैरी यांनी पार्थिवाचे दर्शन घेऊन अभिवादन केलं.
शहरातील दामाजी चौक, शिवप्रेमी चौक, चोखामेळा चौक, मुरलीधर चौक आणि शहीद सुधीर घाडगे चौक मार्गे फुलांनी सजवलेल्या वाहनातून अंत्ययात्रा काढण्यात आली. माजी सैनिक संघटना आणि भारत भालके अकॅडमीच्या विद्यार्थ्यांनी हातात तिरंगा घेत ‘जवान वैभव आवताडे अमर रहे’च्या घोषणा दिल्या. मंगळवेढा शहरातील व्यापाऱ्यांनी दुकाने बंद ठेवून अंत्ययात्रेत सहभाग नोंदवला.
यानंतर गणेशवाडी येथे गावाच्या वेशीपासून घरापर्यंत ग्रामस्थांनी रस्त्याच्या दुतर्फा उभे राहून पार्थिवावर पुष्पवृष्टी केली. ‘वैभव आवताडे अमर रहे’च्या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. त्यानंतर त्यांच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
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