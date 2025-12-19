ETV Bharat / state

विवाहित महिलेवर सामूहिक अत्याचार, तीन आरोपींना एका दिवसात ठोकल्या बेड्या

छत्रपती संभाजीनगर शहरातील रेल्वे स्टेशन परिसरातील एका हॉटेलमध्ये मित्राला भेटण्यासाठी गेलेल्या महिलेवर तिघा जणांनी सामूहिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना घडली.

married woman was gang raped
विवाहित महिलेवर सामूहिक अत्याचार (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 19, 2025 at 10:44 AM IST

छत्रपती संभाजीनगर - सार्वजनिक ठिकाणी देखील महिला सुरक्षित नसल्याचे पुन्हा एकदा समोर आलं आहे. शहरातील रेल्वे स्टेशन परिसरातील एका हॉटेलमध्ये मित्राला भेटण्यासाठी गेलेल्या महिलेवर तिघा जणांनी सामूहिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना घडली. या प्रकरणी वेदांतनगर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तीन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. घनश्याम राठोड (वय 27), ऋषिकेश चव्हाण (वय 25), लक्ष्मण राठोड (वय 25) असे तिघांचे नाव असून, तिघेही अविवाहित आहेत. त्यातील दोघे फायनान्स कंपनीत कामाला आहेत, तर एक जण खासगी काम करून शिक्षण घेत असल्याचं तपासात समोर आल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक प्रविणा यादव यांनी दिलीय.

महिला आली होती भेटीला : एका खासगी रुग्णालयात काम करणारी 32 वर्षीय विवाहित महिला शहरात वास्तव्यास आहे. तिला काही पैशांची गरज असल्याने तिच्या एका मित्राला मदत मागितली, त्याने शहरातील रेल्वे स्टेशन परिसरातील एका हॉटेलमध्ये तिला भेटायला बोलावले. बुधवारी 17 डिसेंबरला रात्री खोली क्रमांक 105 मध्ये दोघे भेटले, त्यांनी काही काळ तिथे घालवत असताना बियर प्यायली होती. महिलेला फोन आल्याने ती हॉटेल बाहेर आली, काही वेळाने ती परत आली असता चुकून खोली क्रमांक 205 मध्ये गेली. त्यावेळी आरोपी घनश्याम राठोड, ऋषिकेश चव्हाण आणि लक्ष्मण राठोड तिघेही दारू प्यायला बसले होते. सदरील महिलेने माझा मित्र कुठे आहे असं विचारताच हो इथेच आहे, असं म्हणून तिला आत बोलावले. त्यानंतर बळजबरीने बियर पाजून आळीपाळीने तिच्यावर अत्याचार केले.

महिलेने गाठले पोलीस ठाणे : गुरुवारी पहाटे महिलेला शुद्ध आल्यावर तिने वेदांतनगर पोलीस ठाणे गाठून घडलेली घटना सांगितली. त्यानंतर पोलिसांनी जबाब नोंदवून तीन आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. घटना घडलेल्या हॉटेलमध्ये पोलिसांनी झडती घेतली असता आरोपी पसार झाल्याचं समोर आलंय. त्यानंतर पोलीस निरीक्षक प्रविणा यादव यांनी आरोपींच्या शोधासाठी पथक निर्माण केली, आरोपींचे मोबाईल क्रमांक बंद असल्याने हॉटेलमध्ये दिलेले ओळखपत्र आणि फोटो यांच्या आधारावर गुरुवारी रात्रीपर्यंत तीनही आरोपींना अटक करण्यात आल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक प्रविणा यादव यांनी दिली.

