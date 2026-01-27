धक्कादायक! पुण्यात सासरच्या जाचाला कंटाळून विवाहितेची आत्महत्या
दीप्ती मगर चौधरी आत्महत्येप्रकरणी लोणी काळभोर पोलिसांनी पती, दीर आणि सासू-सासरे चौघांवर गुन्हा दाखल केला असून, सासू सुनीता आणि पती रोहनला अटक करण्यात आलीय.
Published : January 27, 2026 at 5:41 PM IST
पुणे : पुणे शहरात गेल्या काही महिन्यांपूर्वी वैष्णवी हगवणे प्रकरणाची राज्यभर जोरदार चर्चा झालेली असताना पुण्यात पुन्हा एकदा अशीच धक्कादायक घटना घडलीय. पुण्यातील उरुळीकांचन जवळील सोरतापवाडी येथे सासरच्या जाचाला कंटाळून विवाहितेनं आत्महत्या केलीय. धक्कादायक बाब म्हणजे सासू सरपंच तर सासरे शिक्षक असल्याचं समोर आलंय. या प्रकरणी लोणी काळभोर पोलिसांनी पती, दीर आणि सासू-सासरे चौघांवर गुन्हा दाखल केला असून, सासू सुनीता चौधरी हिला आणि पती रोहन चौधरी याला अटक करण्यात आली असून, दीप्ती मगर चौधरी असं आत्महत्या केलेल्या विवाहितेचं नाव आहे.
सासरच्यांनी मिळून तिचा छळ केला : पुण्यातील वैष्णवी हगवणे प्रकरणात ज्या पद्धतीने सासरच्या लोकांनी तिला सोनं, गाडी, पैसे आणण्यासाठी मारहाण केली गेली होती, तसाच हुंडाबळीचं प्रकरण दीप्ती चौधरीबाबत झालंय. याबाबत अधिक माहिती अशी की, दिप्ती हिचं लग्न रोहन याच्याशी 2019 ला झालं होतं. सासू सुनीता चौधरी, सासरे कारभारी चौधरी तर दीर रोहित चौधरी यांनी मिळून तिचा छळ केला. लग्नामध्ये दीप्ती हिच्या घरच्यांकडून 50 तोळे सोने देण्यात आले होते. नंतर विवाहितेवर वेगवेगळे आरोप लावण्यात आले, त्यात तिच्या चारित्र्यावर संशय घेणे, दिसायला सुंदर नाही, घरातली कामं येत नाहीत, असे वेगवेगळे आरोप करत तिचा छळ करण्यात आला.
दीप्तीची 24 जानेवारी रोजी रात्री गळफास लावून आत्महत्या : एवढंच नव्हे तर मुलीचा संसार चांगला व्हावा, यासाठी तिच्या सासरच्यांना एकदा 10 लाख रुपये कॅश, गाडी घेण्यासाठी 25 लाख रुपये देण्यात आले होते. मात्र तरीही त्रास संपला नाही, अखेर दीप्तीने 24 जानेवारी रोजी रात्री गळफास लावून आत्महत्या केलीय. धक्कादायक बाब म्हणजे आरोपी सासू सुनिता चौधरी या ऑक्टोबर 2025 मध्ये उरुळी कांचन जवळील सोरतापवाडीच्या सरपंच झाल्या होत्या, तर सासरे शिक्षक आहेत.
गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याबाबत गुन्हा दाखल : याबाबत पोलीस अधीक्षक संदीप गिल म्हणाले की, 24 जानेवारीला हेमलता बाळासाहेब मगर यांच्या फिर्यादीवरून त्यांची मुलगी दीप्ती रोहन चौधरी(वय 30 वर्ष) हिने 24 जानेवारी संध्याकाळच्या सुमारास तिच्या राहत्या घरी सोरतापवाडी येथे गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याबाबत गुन्हा दाखल आहे. मृत महिलेने सासरकडील जाचास कंटाळून तसेच वारंवार माहेरकडून पैसे घेऊन येण्याच्या दबावामुळे आत्महत्या केल्याचे कारण स्पष्ट झालं असून, तिच्या सासरकडील पती रोहन कारभारी चौधरी, दीर रोहित कारभारी चौधरी, सासरा कारभारी चौधरी आणि सासू सुनीता कारभारी चौधरी यांच्याविरुद्ध फिर्याद नोंदविण्यात आलीय.
सुनीता कारभारी चौधरी या सोरतापवाडी गावच्या विद्यमान सरपंच : या गुन्ह्यातील सासू आरोपी सुनीता कारभारी चौधरी या सोरतापवाडी गावच्या विद्यमान सरपंच आहेत. यातील आरोपी पती आणि सासू सुनीता कारभारी चौधरी यांना अटक करण्यात आली असून, न्यायालयाने त्यांना 31 जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी दिलीय. उर्वरित आरोपींचा शोध घेण्यासाठी स्वतंत्र तपास पथके कार्यरत असून, त्यांचा शोध आणि अटक करण्याची कार्यवाही तत्परतेने सुरू आहे.
