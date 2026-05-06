'घरासाठी माहेरहून पैसे घेऊन ये'; सासरच्या छळाला कंटाळून 23 वर्षीय विवाहितेची आत्महत्या
अहिल्यानगरमध्ये 23 वर्षीय विवाहितेनं आत्महत्या केली. सासरच्यांकडून होणाऱ्या शारीरिक आणि मानसिक छळाला कंटाळून तिनं टोकाचं पाऊल उचललं. आत्महत्येपूर्वीचा तिचा काळीज पिळवटून टाकणारा मेसेज समोर आलाय.
Published : May 6, 2026 at 5:51 PM IST
अहिल्यानगर : जिल्ह्यातून एक हृदय पिळवटून टाकणारी घटना समोर आली आहे. घर बांधण्यासाठी माहेरहून पैसे घेऊन येण्यासाठी सुरू असलेल्या अमानुष छळाला कंटाळून एका 23 वर्षांच्या विवाहितेनं आपलं आयुष्य संपवलं आहे. राहाता तालुक्यातील एकरुखे गावात ही घटना घडली. प्रिया शुभम ढगे असं आत्महत्या केलेल्या विवाहितेचं नाव आहे. याप्रकरणी राहाता पोलीस ठाण्यात पती, सासरे आणि सासू यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
घरासाठी पैसे घेऊन येण्याचा तगादा : राहाता तालुक्यातील एकरुखे येथील मयत प्रिया शुभम ढगे वय 23 हिचा विवाह 17 फेब्रुवारी 2022 रोजी राहाता तालुक्यातील कोऱ्हाळे येथील शुभम राजेंद्र ढगे याच्याशी झाला होता. लग्नानंतर काही काळ संसार सुरळीत चालल्यानंतर पतीने घराचं बांधकाम करण्यासाठी माहेरून 4 लाख रुपये आणण्यासाठी प्रियाकडे तगादा लावला होता. या मागणीसाठी पती शुभम राजेंद्र ढगे, सासरे राजेंद्र आबासाहेब ढगे आणि सासू प्रतिभा राजेंद्र ढगे यांनी प्रियाला वारंवार शिवीगाळ, मारहाण करून उपाशीपोटी ठेवलं. सततच्या त्रासामुळे प्रिया गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या माहेरी एकरुखे इथं राहत होती. पतीनं तिला माहेरी सोडताना पैसे घेतल्याशिवाय परत येऊ नको, अशी धमकी दिली होती तसेच तिची लहान मुलगी श्रेया हिलाही आपल्याकडेच ठेवून घेतलं होतं. 3 मे 2026 रोजी सायंकाळी 7:30 वाजेच्या सुमारास प्रियानं आपल्या माहेरच्या राहत्या घराजवळ आत्महत्या केली. नातेवाईकांनी तिला तातडीनं शिर्डी येथील श्री साईबाबा रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केलं. यानंतर तेथील हॉस्पिटल प्रशासनानं झालेल्या घटनेबाबत राहाता पोलीस स्टेशनला कळविलं.
प्रियाच्या व्हॉट्सॲप मेसेजमध्ये काय? : प्रियाच्या मृत्यूनंतर तिचा मोबाईल तपासला असता तिनं स्वतःच्याच नंबरवर एक हृदयद्रावक व्हॉट्सॲप मेसेज टाइप करून ठेवल्याचं आढळून आलं. यामध्ये तिनं आपल्या मुलीची काळजी घेण्यास सांगितलं असून, ताई, काकी, तुम्ही माझ्यासाठी खूप काही केलं, पण आता मला काहीच नको आहे. मी खूप सहन केलं आहे. मला माझी मुलगी खूप आठवते, पण ती आता माझ्याकडे येणार नाही. माझ्या नवऱ्यावर, शुभमवर मी खूप प्रेम केलं, पण त्यानं कधीच माझ्यावर प्रेम केलं नाही. तो फक्त त्याच्या कुटुंबावरच प्रेम करत होता. आज जे काही झाले आहे, त्याला माझे सासरचे लोकच जबाबदार आहेत. आमच्यात सतत भांडणं होत होती. ताई, कृपया मुलीची काळजी घे. मी तिला तुझ्यावर सोपवून जाते आहे. आता मी या जगात राहणार नाही. पण शुभमवर माझे प्रेम कायम राहील. माझी एकच इच्छा आहे की, शुभमला विचार की मला का सोडून गेला. एक महिना झाला, मी मुलीला पाहिलंही नाही. मला तिची खूप आठवण येते. मला माफ कर, तुझ्यासाठी मी काहीच करू शकले नाही. आज मी सगळं सांगत आहे. चूक माझी नाही. मी कोणतेही पैसे चोरले नाहीत आणि अक्काचेही पैसे घेतले नाहीत. मला नोकरी करायची होती, पण घरच्यांनी परवानगी दिली नाही. आता मला कोणालाही त्रास द्यायचा नाही. शुभमला सांग, मी आता तुमच्या आयुष्यातून कायमची निघून जात आहे. माझी शेवटची इच्छा आहे की मुलीची नीट काळजी घ्यावी. मला आता काहीच नको आहे. सॉरी. अशा भावना तिने या मेसेजमध्ये व्यक्त केल्या आहेत.
या आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल : याप्रकरणी मयत प्रियाचे चुलते अनिल बाळासाहेब बोर्डे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून राहाता पोलिसांनी पती शुभम राजेंद्र ढगे, सासरे राजेंद्र आबासाहेब ढगे तसेच सासू प्रतिभा राजेंद्र ढगे या आरोपींविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 च्या कलम 108, 85, 115 (1), 352, 351 (2) आणि 3 (5) अन्वये हा गुन्हा नोंदवण्यात आला असून आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास राहाता पोलीस ठाण्याच्या पोलीस उपनिरीक्षक कोमल कुमावत करत आहेत.
टीप - आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन 9152987821 वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी 8 ते रात्री 10 पर्यंत उपलब्ध).