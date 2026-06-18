कराडमध्ये विवाहित महिलेची लॉजमध्ये आत्महत्या, विवाहित प्रियकरावर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल
विवाहित महिलेला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी प्रियकरावर कराड शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला आहे.
Published : June 18, 2026 at 10:10 AM IST
सातारा - कराड शहरातील एका लॉजमध्ये विवाहितेने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेची सुरूवातीला आकस्मिक मृत्यू म्हणून नोंद झाली होती. नंतर मृत महिलेच्या भावाने दिलेल्या तक्रारीवरून मृत महिलेचा मित्र शुभम महिपती लोखंडे याच्यावर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा कराड शहर पोलीस ठाण्यात नोंद झाला आहे. दोघेही विवाहित असल्याची धक्कादायक माहिती तपासात समोर आली असून दोघेही शेजारच्या गावातील आहेत.
काय आहे नेमकी घटना? - आत्महत्या केलेली विवाहिता पतीपासून वेगळी राहत होती. ती पुण्यात खासगी नोकरी करत होती. शुभम याने महिलेशी मैत्री केल्यानंतर तो तिच्या संपर्कात होता. शारिरीक, मानसिक त्रास देऊन मागील एक वर्षापासून वारंवार संपर्क साधून तो लग्नासाठी दबाव आणत होता. 15 जून रोजी पुण्याला जात असताना गावापासून तिचा पाठलाग करत तिला कराडमध्ये उतरायला लावले. नंतर तिला एका लॉजमध्ये घेऊन गेला. तिथे भांडण करून तिला मानसिक त्रास देऊन आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याची तक्रार मृत महिलेच्या भावाने कराड शहर पोलीस ठाण्यात दिली आहे.
महिलेची आत्महत्या - कराड शहर पोलीस ठाण्यातून मिळालेल्या माहितीनुसार, दोघे लॉजवर गेल्यानंतर त्यांच्यात वाद झाला. प्रियकर वॉशरूमला गेल्यानंतर विवाहित प्रेयसीने गळफास घेतला. लॉजचा सुपरवायझर वसिम मुनीर शेख (रा. आदर्श कॉलनी, सूर्यवंशी मळा, कराड) यांनी या घटनेची पोलिसांना खबर दिली. लॉजमधील रूम क्रमांक १०७ मध्ये वास्तव्यास असलेल्या एका पुरुष ग्राहकाने काऊंटरवर येऊन अडचण असल्याचे सांगितले. त्यानंतर सुपरवाझर आणि कर्मचारी रूममध्ये गेले असता महिला बेशुद्ध अवस्थेत आढळली. तिला तातडीने उपजिल्हा रुग्णालयात नेले. मात्र, डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले.
गुन्हा नोंद करत पोलीस तपास सुरू - या प्रकरणी मृत महिलेचा विवाहित प्रियकर शुभम महिपती लोखंडे याच्यावर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. महिला पोलीस उपनिरीक्षक एस. एस. माने या घटनेचा अधिक तपास करत आहेत.
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