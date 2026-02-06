ETV Bharat / state

बीडमध्ये अल्पवयीन मुलीचा विवाह, पोलिसांना पाहताच नवरदेव मित्राच्या दुचाकीवरून पळाला

बीडमधून एक विचित्र घटना समोर आली आहे. एका मुलीचा बालविवाह लावला जात होता, पण विवाहस्थळी पोलिसांची एन्ट्री होताच नवरदेवानं मित्राच्या बाईकवरून पळ काढला.

Beed incident
पोलिसांना पाहताच नवरदेव मित्राच्या दुचाकीवरून पळाला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 6, 2026 at 8:47 PM IST

2 Min Read
बीड : बीड तालुक्यातील कपिलधार येथील एका मंगल कार्यालयात आज शुक्रवारी (6 फेब्रुवारी) अल्पवयीन मुलीचा विवाह लावला जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीनुसार, पोलीस आणि सामाजिक कार्यकर्ते तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. मात्र, तोपर्यंत विवाह सोहळा पार पडलेला होता.

संबंधितांवर गुन्हे दाखल : विशेष म्हणजे, पोलिसांनी मंडपात प्रवेश करताच नवरदेवानं परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून मंडपातूनच पलायन केलं. या संपूर्ण प्रकाराचा व्हिडिओ सध्या समोर आला असून तो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या प्रकरणी बीड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. वधू-वराचे आई-वडील, जवळचे नातेवाईक, वऱ्हाडी मंडळी तसंच, कपिलधार देवस्थानच्या विश्वस्तांसह सुमारे 100 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अल्पवयीन विवाहास प्रतिबंध करण्यासाठी पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू असून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचं पोलीस सूत्रांकडून सांगण्यात आलं आहे.

बालविवाहाच्या घटना थांबेनात : खरं तर, बीड जिल्ह्यात बालविवाहाचं प्रमाण लक्षणीयरीत्या अधिक असल्याचं पुन्हा एकदा समोर आलं आहे. हे प्रकार रोखण्यासाठी पोलीस प्रशासन तसंच, सामाजिक कार्यकर्ते सातत्यानं प्रयत्न करत आहेत. मात्र, असं असतानाही बालविवाहाच्या घटना थांबताना दिसत नाहीत.

कपिलधार येथील प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, विवाहस्थळावरून पलायन केलेल्या नवरदेवाचा शोध पोलीस घेत आहेत. या घटनेनंतर पुन्हा एकदा बीड जिल्ह्यातील बालविवाहाच्या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधलं गेलं आहे. बीड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर अल्पवयीन मुलींचे विवाह होऊ नयेत, यासाठी शासन स्तरावर विविध उपाययोजना आणि जनजागृतीचे कार्यक्रम राबवले जात आहेत. पोलीस प्रशासन, जिल्हा प्रशासन तसंच, सामाजिक कार्यकर्ते गावागावांत जाऊन जनजागृती करत आहेत. मात्र, ग्रामीण भागात या उपक्रमांकडे अनेकदा दुर्लक्ष होत असल्याचं चित्र दिसून येत आहे.

अनेकवेळा सूचना देऊन, समजावून सांगून तसंच गुन्हे दाखल होऊनही काही पालक अल्पवयीन मुलींचे विवाह लावत असल्याचं वास्तव समोर येत आहे. कमी वयाच्या मुलींचे अधिक वयाच्या पुरुषांशी विवाह लावल्यामुळे मुलींना अनेक सामाजिक, शारीरिक आणि मानसिक अडचणींचा सामना करावा लागतो, तरीदेखील काही पालक या गंभीर बाबीकडे दुर्लक्ष करत असल्याचं दिसून येत आहे.

शासन स्तरावरून अशा प्रकारांवर कडक नजर ठेवली जात असली, तरीही छुप्या पद्धतीने किंवा काही ठिकाणी राजरोसपणे बालविवाह होत असल्याचं चित्र बीड जिल्ह्यात दिसून येत आहे. त्यामुळे बालविवाहाचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी वाढत आहे की काय? अशी शंका या घटनांमुळे व्यक्त केली जात आहे.

