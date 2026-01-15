ETV Bharat / state

यापूर्वीही अनेक वेळेला मार्कर पेन वापरला; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची स्पष्ट भूमिका

भरघोस मतदान करा, चांगले लोक निवडा, जर चांगली शहरं निर्माण करायची असल्यास 29 महानगरपालिकांच्या मतदारांनी जोरात मतदान करावे, असे आवाहन त्यांनी केलंय.

Chief Minister Devendra Fadnavis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 15, 2026 at 1:49 PM IST

|

Updated : January 15, 2026 at 2:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपूर- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व कुटुंबासह मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे. मतदानाला येताना त्यांनी शासकीय गाडीचा वापर टाळला आहे. ते स्वतःच्या गाडीने मतदान केंद्रात आले होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांची पत्नी अमृता आणि मातोश्री सरिता फडणवीस यांनीसुद्धा मतदान केले. स्थानिक स्वराज्य संस्था ही लोकशाहीचा पाया आहे, यात जास्तीत जास्त मतदान केलं पाहिजे. मतदान फक्त अधिकार नाही, तर कर्तव्यसुद्धा आहे. मतदान टाळणे म्हणजेच लोकशाहीत आपल्या कर्तव्याचा पालन न करण्यासारखे असल्याचे ते म्हणालेत. भरघोस मतदान करा, चांगले लोक निवडा, जर चांगली शहरं निर्माण करायची असल्यास 29 महानगरपालिकांच्या मतदारांनी जोरात मतदान करावे, असे आवाहन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलंय.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Source- ETV Bharat)

कितीही हल्ले केले तरी आमचे कार्यकर्ते घाबरणार नाही- देवेंद्र फडणवीस : अतिशय वाईट पद्धतीने आमचे उमेदवार भूषण शिंगणे यांच्यावर हल्ला करण्यात आलाय, त्यांचा हात फ्रॅक्चर झाला आहे. लोकशाहीत निवडून येता येत नाही म्हणून ठोकशाही करायची त्याचा हा प्रकार आहे. मात्र, कितीही हल्ले केले तरी आमचे कार्यकर्ते घाबरणार नाही.

भावनिक नाही तर विकासाचे राजकारण- देवेंद्र फडणवीस : राज ठाकरे यांनी बोटाला लावल्या जाणाऱ्या शाईवर प्रश्न निर्माण केलेत, यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, सर्व गोष्टी निवडणूक आयोग ठरवतो, यापूर्वीही अनेक वेळेला मार्कर पेन वापरला आहे. याबद्दल ऑब्जेक्शन असेल तर इलेक्शन कमिशनने याकडे लक्ष द्यावं. काही लोक उद्याचा निकाल अंदाज घेऊन नंतर काय प्रतिक्रिया द्यायची याची तयारी करीत आहे. महाराष्ट्रात केवळ आणि केवळ विकास चालेल, महाराष्ट्राची जनता विकासाच्या पाठीशी आहे. जनता विकास डोळ्यांसमोर ठेवून मतदान करेल, असा विश्वास आहे.

हेही वाचाः

माजी केंद्रीय राज्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांना दुबार मतदार यादीचा फटका; एसआयआरवरून भागवत कराड यांनी विरोधकांवर फोडले खापर

'मतदान केलं अन् पुसून गेलं' ; शाईऐवजी मार्कर वापरल्यानं मतदारांनी व्यक्त केला संताप : महापालिका आयुक्त म्हणाले, 'आयोगानंच पुरवले मार्कर'

Last Updated : January 15, 2026 at 2:06 PM IST

TAGGED:

MARKER PEN
ELECTION COMMISSION
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
CHIEF MINISTER DEVENDRA FADNAVIS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.