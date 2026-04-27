मरीन ड्राईव्हवर दुचाकींच्या धडकेत ज्येष्ठ नागरिकासह तिघांचा मृत्यू
सकाळी फिरण्यासाठी गेलेल्या वृद्ध नागरिकाला दोन दुचाकींनी धडक दिल्यानं आज पहाटे मरीन ड्राईव्हवर भीषण अपघात झाला. या अपघातात तिघांचा मृत्यू झाला.
Published : April 27, 2026 at 11:34 AM IST|
Updated : April 27, 2026 at 12:10 PM IST
मुंबई : मरीन ड्राईव्ह परिसरात सोमवारी पहाटे झालेल्या भीषण अपघातात एका ज्येष्ठ नागरिकासह दोन दुचाकीस्वारांचा मृत्यू झाला. सकाळी पावणेसहा वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात घडला. मॉर्निंग वॉकसाठी आलेल्या ज्येष्ठ नागरिकाला भरधाव वेगानं येणाऱ्या दोन दुचाकींनी धडक दिल्यानं हा भीषण अपघात झाला. या घटनेनं मरीन ड्राईव्ह परिसरात एकच खळबळ उडाली.
पोलिसांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, गिरगाव परिसरातील एक ज्येष्ठ नागरिक नेहमीप्रमाणे सकाळी फिरण्यासाठी मरीन ड्राईव्ह येथे आले होते. त्याचवेळी दोन दुचाकी भरधाव वेगानं रस्त्यावरून जात होत्या. या दोन्ही दुचाकींनी ज्येष्ठ नागरिकाला धडक दिली. धडकेनंतर दुचाकीवरील एक तरुण आणि एक तरुणीही रस्त्यावर फेकले गेले. अपघाताची तीव्रता इतकी भीषण होती की, दोन्ही बाईकचे चाक, सायलेन्सर आणि चेसिसचे काही भाग तुटून विखुरले.
घटनेची माहिती मिळताच मरीन ड्राईव्ह पोलिसांनी तातडीनं घटनास्थळी धाव घेतली. जखमींना त्वरित जीटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान तिघांचाही मृत्यू झाला. मृतांमध्ये एक ज्येष्ठ नागरिक, एक तरुण आणि एक तरुणी यांचा समावेश असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. प्राथमिक तपासात दोन्ही दुचाकी अतिवेगानं धावत असल्याचं समोर आलं आहे. संबंधित दुचाकीस्वार रात्री बाहेर फिरून परतत होते का? तसेच दोन्ही बाईकस्वारांमध्ये रेस सुरू होती का, याचाही पोलीस तपास करत आहेत. अपघात नेमका कशामुळे घडला? याबाबत अद्याप स्पष्टता नसली तरी बेफाम वेग हे प्रमुख कारण असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
ओळख पटविण्याचं काम सुरू- अपघातानंतर मरीन ड्राईव्ह परिसरातील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. पहाटेच्या सुमारास मॉर्निंग वॉकसाठी मोठ्या संख्येनं नागरिक या परिसरात येत असतात. अशा वेळी भरधाव वाहनांमुळे पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण होत असल्याचं या घटनेतून स्पष्ट झालं आहे. मृतांची ओळख पटविणे आणि त्यांच्या नातेवाईकांशी संपर्क साधण्याचं काम सुरू असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. तसेच सीसीटीव्ही फुटेज, प्रत्यक्षदर्शींची माहिती आणि अपघातग्रस्त दुचाकींची तपासणी करून नेमकी कारणमीमांसा केली जात आहे. या दुर्दैवी अपघातामुळे मुंबईत पुन्हा एकदा बेफाम वाहनचालकांवर कठोर कारवाईची मागणी जोर धरू लागली आहे.
पोलीस उपायुक्त (झोन 1) प्रवीण मुंडे यांनी अपघातबाबत माहिती देताना सांगितलं की, "एनएस रोड उत्तर वाहिनी पारशी गेटसमोर दुचाकी चालकानं त्याच्या पाठीमागे बसलेल्या महिलेह गाडी अंदाजे पहाटे 5 वाजून 40 मिनिटाला वेगात चालविली. सिग्नल क्रॉस करणाऱ्या एका पादचारी व्यक्ती उडवून अपघात झाला. तिघांनाही जीटी हॉस्पिटल येथे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, त्यांचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला".
