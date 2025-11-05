मालवण येथे मरीन सेंच्युरीच्या आशा पल्लवित; समुद्री जीवांबाबत प्रतिसाद आणि संवर्धन कार्यशाळेचे आयोजन
स्थानिकांच्या उपजीविकेचे घटक विचारात घेऊनच मालवण मरीन सेंचुरीला मूर्त स्वरूप दिले जाणार असल्याची माहिती राज्याचे अप्पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एस. व्ही. रामाराव यांनी दिली.
Published : November 5, 2025 at 12:19 PM IST
सिंधुदुर्ग: मालवण येथे मरीन सेंचुरीच्या आशा आता पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या असून, स्थानिकांना विश्वासात घेऊन वाईल्ड लाईफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने या सेंच्युरीचे क्षेत्र तितकेच ठेवून पुनर्रचना तयार केली आहे. स्थानिकांच्या उपजीविकेचे घटक विचारात घेऊनच मालवण मरीन सेंचुरीला मूर्त स्वरूप दिले जाणार असल्याची माहिती राज्याचे अप्पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कांदळवन विभाग) एस. व्ही. रामाराव यांनी दिली.
स्थानिकांशी संवाद राखण्यासाठी दर तीन महिन्यांतून एकदा बैठक : त्याचप्रमाणे वन परिक्षेत्र मालवणमधील सर्व रिक्त पदे तातडीने भरण्यात येणार असून, स्थानिकांशी संवाद राखण्यासाठी दर तीन महिन्यांतून एकदा विभागामार्फत बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. देवबागमधील ओशन ब्लिस हॉटेलच्या सभागृहात कांदळवन विभाग, वनविभाग, कांदळवन प्रतिष्ठान आणि बॉम्बे नॅच्युरल हिस्ट्री सोसायटी मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने समुद्री जीवांबाबत प्रतिसाद आणि संवर्धन कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.
सागरी जीवांचे रक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी कांदळवन विभाग कटिबद्ध : यावेळी प्रादेशिक वन अधिकारी (सामाजिक वनीकरण) वर्षा कोळेकर, उपसंचालक कांदळवन प्रतिष्ठान मानस मांजरेकर, उपवनसंरक्षक राजेंद्र मगदूम, डॉ. दिनेश विन्हरकर, विभागीय वन अधिकारी (दक्षिण कोकण) कांचन पवार, उपसंचालक- वेटलँड्स प्रोग्राम, BNHS. डॉ. सथियासेल्वम, सहाय्यक वनसंरक्षक कांदळवन विभाग (दक्षिण कोकण) प्रियंका पाटील, सुनील सावंत, सत्यवान सुतार परिमंडळ वन अधिकारी, संदीप कुंभार सुहास पाटील वनक्षेत्रपाल, मोहन उपाध्ये, श्रीरंग परीट, सदानंद परब, सावळा कांबळे वनपाल, एम. एम. बी, मत्स्य विभाग यांसह अन्य अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी रामराव म्हणाले, किनारपट्टीवरील सागरी जीवांचे रक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी कांदळवन विभाग कटिबद्ध आहे. या कार्यात स्थानिकांचा सहभाग वाढणे आवश्यक आहे. कांदळवन विभाग आणि स्थानिकांमध्ये सुसंवाद निर्माण झाला पाहिजे, यासाठी स्थानिक पर्यावरण मित्र आणि प्रशासनाचे संबंधित विभागाचं अधिकारी मिळून एक व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून दर तीन महिन्यांतून किमान एकदा बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
मालवण येथील कार्यालयामधील रिक्त पदे भरण्यात येणार : जखमी सागरी जीवांसाठी तत्काळ उपचार मिळत नसल्यामुळे स्थानिक पातळीवर उपचार केंद्र सुरू करा, यासाठी पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि प्राणी ॲम्बुलन्स उपलब्ध करण्यात येईल. सागरी जीवांच्या बचाव कार्यात स्थानिकांना अनेकदा अडचणी येतात, यासाठी रेस्क्यू उपकरणे खरेदीसाठी मंजुरी देण्यात येत आहे. मालवण येथील कार्यालयामधील रिक्त पदे भरण्यात येतील, असेही रामराव यावेळी म्हणाले. या चर्चासत्रात अक्षय रेवंडकर, आनंद बांबार्डेकर यांसह अन्य सदस्यांनी भाग घेतला. कार्यशाळेत सागरी सस्तन प्राण्यांची ओळख, जखमी अवस्थेत किनाऱ्यावर आल्यास कसे हाताळणे, जलचर मोबाईल अॅपचा वापर, जखमी समुद्री कासवांची हाताळणी, समुद्री पक्षांचे व्यवस्थापन, मच्छीमारांची नुकसानभरपाई योजना, समुद्री कासवाचे संवर्धन आदी विषयांवर तज्ज्ञांमार्फत मार्गदर्शन करण्यात आले.
