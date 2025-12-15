मराठी शाळा वाचवण्यासाठी १८ डिसेंबरला मुंबईत बीएमसी मुख्यालयावर मोर्चा
मराठी शाळा बंद पडत आहेत. त्या वाचवण्यासाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी बीएमसी आणि राजकारण्यांवर जाणूनबुजून शाळा बंद पाडत असल्याचा आरोप केला आहे.
मुंबई : मराठी अभ्यास केंद्र १८ डिसेंबरला सकाळी ११ वाजता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) मुख्यालयावर मोर्चा काढणार आहे. हा निर्णय रविवारी दादर येथे झालेल्या एका जाहीर सभेत घेण्यात आला. मराठी अभ्यास केंद्राचे संस्थापक दीपक पवार यांनी आरोप केला आहे की, बीएमसी, आयएएस अधिकारी आणि राजकारणी जाणीवपूर्वक मराठी शाळा बंद पडू देत आहेत. ते म्हणाले की, हा वर्ग आणि जातीच्या राजकारणाचा एक नवीन प्रकार आहे. माहीम, गोवंडी, शिवडी, मानखुर्द, खार, वांद्रे, भांडुप आणि कुलाबा येथील बीएमसीच्या शाळा बंद झाल्या आहेत. खरं तर, बीएमसीच्या आकडेवारीनुसार, २०१३ ते २०२५ या काळात एकूण १३१ मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद झाल्या आहेत.
या परिस्थितीमागे दोन मुख्य कारणं आहेत. एक म्हणजे इंग्रजी शाळांना दिली जाणारी पसंती आणि दुसरं म्हणजे कोणालाही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्याची परवानगी देण्याबाबत नियमांचा अभाव. "कोणत्याही जाती-वर्गातील जे लोक प्रगती करतात, ते मराठी माध्यमात शिकूनच पुढे येतात, पण आता त्यांना त्यांची मुले त्या शाळांमध्ये शिकावीत असं वाटत नाही. या सर्वांनी फायदे घेतले आणि आता ते इंग्रजी शिक्षणावर भर देत आहेत," असं पवार म्हणाले.
"मुंबईतील मराठी शाळांच्या उपयुक्ततेबाबत आणि अस्तित्वाबाबत हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मराठी शाळा कायमस्वरूपी बंद होणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचं आश्वासन नागरी प्रशासनानं द्यावं, अशी आमची मागणी आहे," असं पवार म्हणाले. १९९३ मध्ये प्रकाशित झालेल्या यश पाल समितीच्या 'ओझ्याशिवाय शिक्षण' या अहवालानुसार, शिक्षणातील स्पर्धेमुळे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा वाढल्या आहेत.
"समाजातील सुशिक्षित वर्गाचा असा विश्वास आहे की, सामाजिक जीवनात प्रगतीसाठी इंग्रजी भाषेवरील प्रभुत्व ही गुरुकिल्ली आहे. यामुळे खासगी शाळांच्या संख्येत अभूतपूर्व वाढ झाली आहे, जिथे इंग्रजी केवळ एक विषय म्हणून शिकवला जात नाही, तर इयत्ता पहिलीपासून सर्व विषयांमध्ये शिक्षणाचं माध्यम म्हणूनही इंग्रजी वापरली जाते," असं अहवालात स्पष्टपणे म्हटलं आहे.
प्रजा फाउंडेशनच्या अहवालानुसार, कोविड-१९ नंतर बीएमसी शाळांमधील प्रवेशात ४२ टक्के वाढ झाली, मराठी माध्यमाच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या ५१ टक्क्यांनी कमी झाली, तर बीएमसीच्या इंग्रजी शाळांमधील प्रवेशात ४० टक्के वाढ झाली. गेल्या २ वर्षांत प्रवेशात केवळ २७ टक्के वाढ झाली आहे. मात्र, एकूणच, गेल्या १० वर्षांत बीएमसी शाळांमधील मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत ५१ टक्क्यांनी घट झाली आहे, असं त्यात म्हटलं आहे.
तेलंगणातील ओबीसी स्थलांतरित कामगार असलेल्या राधा उत्नूर, ज्यांनी २५ वर्षांपूर्वी मुंबईत घरकामगार म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली, त्या म्हणाल्या, "मी माझ्या दोन्ही मुलांना चर्नी रोडवरील सेंट टेरेसा शाळेत दाखल केलं. मला ते परवडणारं नव्हतं, पण मला खात्री होती की इंग्रजी शिकल्याने त्यांच्यासाठी जास्त संधी उपलब्ध होतील. आज, दोघेही पदवीधर झाले आहेत, एक एमबीए आहे आणि दुसरा पदव्युत्तर पदवीधर आहे. दोघेही कॉर्पोरेट नोकऱ्या करत आहेत. मी जे काम केलं आहे, ते त्यांनी करावं असं मला कधीच वाटलं नाही. मी हे केवळ त्यांना इंग्रजी शाळेत दाखल केल्यामुळेच साध्य करू शकले."
दुसरं कारण म्हणजे, शहरातील प्रचंड पुनर्विकासामुळे, लोकसंख्येचा एक मोठा भाग, विशेषतः निम्न मध्यमवर्गीय आणि गरीब, शहराच्या सीमेवर ढकलला गेला आहे, जिथे बीएमसीच्या शाळा नाहीत. कोविड-१९ पूर्वी, २०१८-१९ मध्ये, बीएमसीच्या मराठी शाळांमध्ये दाखल झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या ३६ टक्क्यांनी कमी झाली होती. त्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या संख्येत ४२ टक्क्यांनी वाढ झाल्याने ही संख्या बदलली.
बीएमसीच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या...
प्रजा फाउंडेशनच्या २०२५ च्या अहवालानुसार, २०१३ ते २०२५ दरम्यान एकूण १३१ मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांत, बीएमसीच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या ३१ टक्क्यांनी कमी झाली, जी २०१२-१३ मध्ये ४,३४,५२३ वरून २०१८-१९ मध्ये ३,००,७४६ झाली. कोविड-१९ दरम्यान, बीएमसीच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या ६ टक्क्यांनी वाढली, जी २०१८-१९ मधील ३,००,७४६ वरून २०२१-२२ मध्ये ३,१८,००२ झाली.
गेल्या काही वर्षांत, २०१२-१३ ते २०१८-१९ या काळात, बीएमसीच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या संख्येत पूर्व-प्राथमिक विभागात आणि आठवी ते दहावीच्या इयत्तांमध्ये वाढ दिसून आली. त्यानंतर २०१८-१९ ते २०२१-२२ या काळात, इयत्ता पहिलीसाठी प्रवेशांमध्ये ९ टक्क्यांनी, आठवीसाठी ८ टक्क्यांनी आणि नववीसाठी ११ टक्क्यांनी वाढ झाली. २०१८-१९ ते २०२१-२२ या काळात माध्यमांनुसार सर्वाधिक प्रवेश बीएमसीच्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये झाले.
त्याच कालावधीत, बीएमसीच्या मराठी आणि उर्दू माध्यमांच्या शाळांमधील प्रवेशांमध्ये केवळ दोन टक्क्यांनी वाढ झाली, तर २०१८-१९ ते २०२१-२२ या काळात इतर माध्यमांमधील प्रवेशांमध्ये घट झाली. पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या टिकून राहण्याच्या दरांनुसार, सातवी इयत्तेनंतर विद्यार्थ्यांच्या टिकून राहण्याच्या दरांमध्ये घट होते. प्रजा फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मिलिंद म्हस्के यांनी अहवालात म्हटलं आहे की, "बीएमसी शाळांमधील सर्व विद्यार्थी त्यांचं शिक्षण पूर्ण करतील याची खात्री करण्यासाठी, अधिक माध्यमिक शाळा पुरेशा प्रमाणात निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे."
शिक्षण, आणि विशेषतः मराठी शिक्षण, हे निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींसाठी प्राधान्याचा विषय असल्याचे दिसत नाही. प्रजाच्या अहवालानुसार, २०१९-२० ते २०२१-२२ या काळात शिक्षण समितीत विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या २७ टक्क्यांनी कमी झाली. २०१९ च्या हिवाळी अधिवेशनापासून ते २०२१ च्या पावसाळी अधिवेशनापर्यंत, मुंबईतील बीएमसी शाळा बंद करण्याच्या मुद्द्यावर मुंबईच्या आमदारांनी केवळ दोन प्रश्न उपस्थित केले.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात शाळा बंद होण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. "आपल्या राज्यातील शिक्षणाची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये जवळपास ३७,००० शिक्षकांची पदं रिक्त आहेत. प्रशासनाने ही पदं लवकरात लवकर भरावीत, कारण आपल्या राज्यातील शाळांमधील शिक्षण व्यवस्था कोलमडली आहे," असं वडेट्टीवार म्हणाले.
दरम्यान, रविवारी झालेल्या बैठकीत काही कार्यकर्त्यांनी शाळा बंद करण्यासाठी आता बीएमसी शाळांच्या इमारतींना असुरक्षित घोषित करत असल्याचा आरोप केला आहे. "बीएमसीनं शहरातील अनेक मराठी माध्यमांच्या शाळांच्या इमारती 'असुरक्षित इमारती' असल्याचं कारण देत पाडण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. प्रशासन विविध कारणे देऊन, पूर्वनियोजित निष्कर्षांपर्यंत पोहोचणारे स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवाल तयार करत आहे आणि या आधारावर काही इमारती आधीच पाडण्यात आल्या आहेत. आता चांगल्या स्थितीत असलेल्या इमारतींनाही नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, ज्यांची योग्य दुरुस्ती केल्यास त्या अनेक वर्षे टिकू शकतात," असं कार्यकर्त्यांनी सांगितलं.
